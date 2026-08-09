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Hansi Flick minimiza rumores sobre saída de Ferran Torres enquanto estrela do Barcelona mira transferência para o PSG
Flick prioriza o descanso em vez das especulações sobre transferências
Torres está entrando atualmente no último ano de seu contrato com o clube catalão. A situação se tornou cada vez mais urgente após relatos de que o jogador de 26 anos disse ao Barcelona que quer se transferir para o PSG depois de supostamente ter acertado os termos pessoais com o gigante francês. Embora Flick esteja mantendo publicamente distância das negociações, o clube pode ser forçado a agir se uma oferta significativa chegar de Paris, especialmente enquanto busca reequilibrar seu elenco e suas contas financeiras antes da nova campanha de La Liga.
Flick abordou a crescente incerteza em torno de Torres, em meio a relatos de que o atacante busca uma saída do Nou Camp. O técnico alemão, falando após um compromisso de pré-temporada em Udine, foi questionado diretamente sobre a possibilidade de o ex-jogador do Manchester City se transferir para a Ligue 1. Flick permaneceu evasivo e afirmou: "Respeito as férias dos jogadores e não tenho informações".
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Reconhecendo que Araujo quer um novo desafio
Flick também comentou a situação de Ronald Araujo, cujo futuro tem sido tema de intenso debate nas últimas semanas, já que o internacional uruguaio está prestes a se juntar ao Liverpool por empréstimo de uma temporada. O técnico elogiou as qualidades físicas de Araujo, mas deu a entender que o defensor pode estar buscando um novo desafio em outro lugar.
"Ronald é um grande cara e um jogador fantástico. Ele tem força e velocidade, e também com a bola", disse Flick. No entanto, ele também admitiu um senso de inevitabilidade em relação a uma possível transferência, acrescentando: "Acho que ele também quer fazer algo novo. É uma pena, no passado alguma coisa aconteceu e acho que ele também queria mudar."
Paciência no mercado
Embora o foco continue nas possíveis saídas, Flick teve cuidado para não alimentar mais especulações sobre reforços. O treinador alemão insistiu que, embora o clube esteja sempre buscando melhorar, é preciso manter um certo nível de paciência no mercado. "Sempre falamos em melhorar e incluir jogadores de que precisamos, mas precisamos ter calma", afirmou.
"Muitos jogadores estão chegando nesta semana; é uma pré-temporada atípica e estranha. Temos que respeitar as férias dos jogadores, e esta pré-temporada não é normal. Vamos ter que administrar isso até a pausa internacional; até lá, não estaremos 100%."
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Mudanças no elenco e saídas difíceis
A transição para a era Flick já trouxe algumas decisões difíceis em relação ao elenco, com o treinador falando abertamente sobre as saídas de Marc Casado e Roony Bardghji. Flick admitiu que dizer aos jogadores que eles não fazem parte de seus planos principais é um dos aspectos mais desafiadores de sua função. "Ao fim de cada temporada há mudanças, isso é normal. É difícil, mas você tem que tomar decisões. Falei com eles no fim da temporada passada e também na Inglaterra, e dei a eles meu conselho", revelou Flick.
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