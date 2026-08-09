Hansi Flick minimiza rumores sobre saída de Ferran Torres enquanto estrela do Barcelona mira transferência para o PSG

Torres está entrando atualmente no último ano de seu contrato com o clube catalão. A situação se tornou cada vez mais urgente após relatos de que o jogador de 26 anos disse ao Barcelona que quer se transferir para o PSG depois de supostamente ter acertado os termos pessoais com o gigante francês. Embora Flick esteja mantendo publicamente distância das negociações, o clube pode ser forçado a agir se uma oferta significativa chegar de Paris, especialmente enquanto busca reequilibrar seu elenco e suas contas financeiras antes da nova campanha de La Liga.

Flick abordou a crescente incerteza em torno de Torres, em meio a relatos de que o atacante busca uma saída do Nou Camp. O técnico alemão, falando após um compromisso de pré-temporada em Udine, foi questionado diretamente sobre a possibilidade de o ex-jogador do Manchester City se transferir para a Ligue 1. Flick permaneceu evasivo e afirmou: "Respeito as férias dos jogadores e não tenho informações".