Falando à imprensa após a partida, o técnico alemão demonstrou sua satisfação com a disciplina tática de Gordon e sua adaptação geral em campo. Defendendo a contribuição da contratação de verão, o treinador disse: "Acho que Anthony nos dá muito, especialmente quando recebe a bola. Ele sempre consegue dominá-la e depois passá-la para um dos nossos jogadores e, assim, manter a posse."

Ele acrescentou: "Claro, como atacante, quando você tem chances, quer marcar. Espero que ele marque muito em breve, porque isso também vai ajudá-lo a se integrar completamente. Mas estou feliz com ele e realmente valorizo o que ele nos oferece."