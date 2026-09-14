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Adhe Makayasa

Traduzido por

Hansi Flick manda recado claro para Anthony Gordon enquanto astro da Inglaterra aguarda seu primeiro gol pelo Barcelona após transferência do Newcastle

H. Flick
A. Gordon
Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, deu firme apoio a Anthony Gordon enquanto a principal contratação do verão segue em busca de seu primeiro gol no futebol espanhol. O ponta da Inglaterra passou em branco na dramática vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Levante, no domingo, mas seu treinador alemão continua plenamente satisfeito com suas contribuições táticas no geral até aqui.

  • Gordon aguarda o primeiro gol

    O ponta inglês, que chegou em uma transferência de alto valor vinda do Newcastle United, não conseguiu registrar sequer uma finalização durante a vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Levante no Estadio Ciudad de Valencia, no domingo. Apesar da espera pelo primeiro gol com a camisa blaugrana, o atacante já deu quatro assistências e criou 10 chances em La Liga nesta temporada. Essa produção criativa ajudou o atual campeão a manter um início impecável na campanha, com 15 pontos em cinco partidas.

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  • Flick aprova contratação de peso

    Falando à imprensa após a partida, o técnico alemão demonstrou sua satisfação com a disciplina tática de Gordon e sua adaptação geral em campo. Defendendo a contribuição da contratação de verão, o treinador disse: "Acho que Anthony nos dá muito, especialmente quando recebe a bola. Ele sempre consegue dominá-la e depois passá-la para um dos nossos jogadores e, assim, manter a posse."

    Ele acrescentou: "Claro, como atacante, quando você tem chances, quer marcar. Espero que ele marque muito em breve, porque isso também vai ajudá-lo a se integrar completamente. Mas estou feliz com ele e realmente valorizo o que ele nos oferece."

  • Barcelona iguala início histórico

    A vitória em Valência contou com dois gols de Lamine Yamal, além dos tentos de Xavi Espart e Karim Adeyemi, garantindo que o clube igualasse seu melhor início de temporada na liga, com um placar agregado de 21 a 4. Ao falar sobre essa sequência notável e a vantagem de três pontos sobre o Real Madrid na liderança, Flick disse: "Estou orgulhoso. Estou orgulhoso do meu time e estou orgulhoso do clube. Mas isso é apenas o começo. Não olho muito para os números, porque eles também pertencem ao passado."

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  • Maratona desgastante de jogos nacionais se aproxima

    O gigante catalão segue na defesa do título ao receber o Racing Santander no Camp Nou na sexta rodada de La Liga. O time de Flick depois encara um duro teste fora de casa contra o Sevilla no sábado, 19 de setembro, antes de a campanha doméstica ser pausada para a data Fifa. Essa desafiadora sequência de jogos dá a Gordon uma excelente oportunidade de marcar e consolidar a liderança do Barcelona na tabela.

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