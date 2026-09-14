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Hansi Flick manda recado claro para Anthony Gordon enquanto astro da Inglaterra aguarda seu primeiro gol pelo Barcelona após transferência do Newcastle
Gordon aguarda o primeiro gol
O ponta inglês, que chegou em uma transferência de alto valor vinda do Newcastle United, não conseguiu registrar sequer uma finalização durante a vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Levante no Estadio Ciudad de Valencia, no domingo. Apesar da espera pelo primeiro gol com a camisa blaugrana, o atacante já deu quatro assistências e criou 10 chances em La Liga nesta temporada. Essa produção criativa ajudou o atual campeão a manter um início impecável na campanha, com 15 pontos em cinco partidas.
Flick aprova contratação de peso
Falando à imprensa após a partida, o técnico alemão demonstrou sua satisfação com a disciplina tática de Gordon e sua adaptação geral em campo. Defendendo a contribuição da contratação de verão, o treinador disse: "Acho que Anthony nos dá muito, especialmente quando recebe a bola. Ele sempre consegue dominá-la e depois passá-la para um dos nossos jogadores e, assim, manter a posse."
Ele acrescentou: "Claro, como atacante, quando você tem chances, quer marcar. Espero que ele marque muito em breve, porque isso também vai ajudá-lo a se integrar completamente. Mas estou feliz com ele e realmente valorizo o que ele nos oferece."
Barcelona iguala início histórico
A vitória em Valência contou com dois gols de Lamine Yamal, além dos tentos de Xavi Espart e Karim Adeyemi, garantindo que o clube igualasse seu melhor início de temporada na liga, com um placar agregado de 21 a 4. Ao falar sobre essa sequência notável e a vantagem de três pontos sobre o Real Madrid na liderança, Flick disse: "Estou orgulhoso. Estou orgulhoso do meu time e estou orgulhoso do clube. Mas isso é apenas o começo. Não olho muito para os números, porque eles também pertencem ao passado."
Maratona desgastante de jogos nacionais se aproxima
O gigante catalão segue na defesa do título ao receber o Racing Santander no Camp Nou na sexta rodada de La Liga. O time de Flick depois encara um duro teste fora de casa contra o Sevilla no sábado, 19 de setembro, antes de a campanha doméstica ser pausada para a data Fifa. Essa desafiadora sequência de jogos dá a Gordon uma excelente oportunidade de marcar e consolidar a liderança do Barcelona na tabela.
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