Hansi Flick lança um aviso claro a Marcus Rashford antes do confronto do Barcelona com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

Flick observou que, embora a adaptação de Rashford tenha sido positiva, as ameaças específicas representadas pelos jogadores das laterais do Atlético exigem um empenho defensivo total de seus atacantes. Qualquer coisa menos do que um esforço coletivo poderia deixar a defesa do Barça exposta.

“Não se trata apenas de pressionar com a bola; no final das contas, você também tem que defender”, alertou Flick quando questionado sobre Rashford durante a coletiva de imprensa pré-jogo. “Mas ele está fazendo um bom trabalho e se adaptou. Vamos jogar contra o Atlético, e eles são bons pelas laterais.”

Ele acrescentou: “Temos nosso estilo e sabemos como queremos jogar. Quando não pressionamos, fica mais fácil para o adversário encontrar espaços. Vimos isso no primeiro gol; não pressionamos a bola. Agora estamos falando da Liga dos Campeões, é uma competição fantástica na qual todos querem jogar.”