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Hansi Flick lança um aviso claro a Marcus Rashford antes do confronto do Barcelona com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões
Flick exige mais garra na defesa
O técnico do Blaugrana deixou claro que o brilhantismo individual, por si só, não será suficiente para garantir uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Antes da partida de ida contra o Atlético, o técnico alemão destacou a necessidade de Rashford recuar e apoiar a equipe nas transições.
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O ritmo de trabalho não é negociável
Flick observou que, embora a adaptação de Rashford tenha sido positiva, as ameaças específicas representadas pelos jogadores das laterais do Atlético exigem um empenho defensivo total de seus atacantes. Qualquer coisa menos do que um esforço coletivo poderia deixar a defesa do Barça exposta.
“Não se trata apenas de pressionar com a bola; no final das contas, você também tem que defender”, alertou Flick quando questionado sobre Rashford durante a coletiva de imprensa pré-jogo. “Mas ele está fazendo um bom trabalho e se adaptou. Vamos jogar contra o Atlético, e eles são bons pelas laterais.”
Ele acrescentou: “Temos nosso estilo e sabemos como queremos jogar. Quando não pressionamos, fica mais fácil para o adversário encontrar espaços. Vimos isso no primeiro gol; não pressionamos a bola. Agora estamos falando da Liga dos Campeões, é uma competição fantástica na qual todos querem jogar.”
O ponto de virada para o Barça
O técnico de 61 anos também refletiu sobre a evolução recente da equipe, observando que a derrota por 2 a 1 para o Girona na La Liga, em meados de fevereiro, foi um ponto de virada, e destacou que houve muitas lições para seus jovens jogadores.
“Depois da partida contra o Girona, jogamos em um nível melhor”, explicou ele. “Nosso time é muito jovem. Os dois zagueiros centrais, [Pau] Cubarsí e Gerard [Martin], estão fazendo um trabalho fantástico, mas é normal que, em algumas situações, eles não tomem a decisão certa. Eles são jovens, e a adaptação a este nível é difícil de acompanhar.”
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E agora?
Após a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético, o Barça voltará sua atenção para o clássico catalão contra o Espanyol na La Liga. Os blaugranas estão atualmente na liderança da tabela com 76 pontos em 30 partidas, sete pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid. Rashford espera desempenhar um papel fundamental em ambas as partidas, na tentativa de garantir uma transferência definitiva do Manchester United para o Barça.