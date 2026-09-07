Apesar de ver sua equipe marcar 17 gols nos quatro primeiros jogos da liga, o técnico sustentou que o elenco ainda precisa urgentemente de um centroavante de ofício. Questionado após a vitória convincente sobre o Valencia se a fase artilheira mudava suas prioridades no mercado de transferências, Flick respondeu, via Barca Blaugranes: "Isso não muda nossos pensamentos. Normalmente, precisamos de um verdadeiro camisa 9, isso está claro. Mas temos uma qualidade enorme no ataque, e também no meio-campo: todos podem marcar gols."