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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Hansi Flick insiste que o Barcelona ainda precisa de um camisa 9 de ofício, apesar de ter marcado 17 gols em quatro jogos

H. Flick
Barcelona
Valencia x Barcelona
Valencia
La Liga

Hansi Flick deixou claro que o brilho ofensivo do Barcelona nas primeiras semanas da temporada não vai desviá-lo de seu principal objetivo no mercado de transferências. Apesar de ver sua equipe atropelar o Valencia no Mestalla, o técnico alemão segue irredutível ao afirmar que seu elenco está incompleto.

  • Goleada no Mestalla preserva a campanha perfeita

    O Barcelona teve uma atuação implacável em Mestalla no domingo, desmontando os donos da casa em uma vitória clínica por 5 a 0. Lamine Yamal marcou dois gols, enquanto Fermin Lopez, Raphinha e Pedri também balançaram as redes para consolidar a posição da equipe na liderança de La Liga. Esta vitória contundente abriu uma vantagem de três pontos no topo da tabela, aproveitando a surpreendente derrota do Real Madrid para o Real Betis.

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    Técnico exige centroavante de ofício

    Apesar de ver sua equipe marcar 17 gols nos quatro primeiros jogos da liga, o técnico sustentou que o elenco ainda precisa urgentemente de um centroavante de ofício. Questionado após a vitória convincente sobre o Valencia se a fase artilheira mudava suas prioridades no mercado de transferências, Flick respondeu, via Barca Blaugranes: "Isso não muda nossos pensamentos. Normalmente, precisamos de um verdadeiro camisa 9, isso está claro. Mas temos uma qualidade enorme no ataque, e também no meio-campo: todos podem marcar gols."

  • Ataque mortal mascara vazio

    O fato de não ter conseguido contratar Julian Alvarez na janela de transferências de verão tem sido mascarado até aqui pela fase elétrica de Anthony Gordon, Yamal e Raphinha. O duelo de mão única em Mestalla também viu Gabriel Jesus fazer sua estreia pelo Barcelona saindo do banco, enquanto o Valencia colocou em campo, no segundo tempo, Harvey Elliott, emprestado pelo Liverpool. Além disso, o confronto marcou a primeira partida de Rodri, contratação de destaque de £ 65 milhões, como titular no coração do meio-campo do Barcelona.

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    A estreia europeia testa o embalo

    A atenção de Flick agora se volta rapidamente para o continente, já que o Barcelona recebe o time holandês Feyenoord na abertura de sua campanha na fase de liga da Champions League na quarta-feira. A rotação do elenco e a resistência física estarão sob escrutínio com o início das exigentes partidas europeias no meio da semana. Manter esse ímpeto goleador sem um centroavante de ofício segue como o principal desafio, enquanto o gigante catalão busca manter seu início impecável.

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