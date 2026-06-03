Hansi Flick foi eleito o melhor técnico da La Liga após levar o Barcelona a dois títulos consecutivos da La Liga, em meio a uma temporada caótica do Real Madrid

As conquistas notáveis de Flick no Barcelona foram ainda mais realçadas pelo caos absoluto que se desenrolava no Real Madrid, seu maior rival. Enquanto o clube catalão desfrutava de estabilidade, o time da capital passou por uma temporada desastrosa, sem títulos, marcada por crises no vestiário e confrontos graves entre jogadores e comissão técnica. A turbulência atingiu o auge quando Xabi Alonso deixou o cargo de técnico após apenas meia temporada. Álvaro Arbeloa foi então chamado para acalmar os ânimos, mas não conseguiu trazer nenhuma melhoria tática significativa. Consequentemente, o Real Madrid encerrou a campanha completamente de mãos vazias. Após esse ano desastroso, o clube agora se prepara para iniciar uma nova era, provavelmente sob a liderança de José Mourinho em sua tão esperada segunda passagem pelo clube.