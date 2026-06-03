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Hansi Flick foi eleito o melhor técnico da La Liga após levar o Barcelona a dois títulos consecutivos da La Liga, em meio a uma temporada caótica do Real Madrid
Uma campanha nacional histórica para o gigante catalão
Um comunicado oficial da La Liga divulgado na quarta-feira confirmou que Flick superou o técnico do Getafe, José Bordalás, e o treinador do Villarreal, Marcelino, na votação final. O técnico alemão conduziu o Barcelona a uma conquista excepcional no campeonato, terminando a temporada com 94 pontos. O Barcelona dominou durante todo o ano, marcando 95 gols e perdendo apenas seis de suas 38 partidas no campeonato nacional. Notavelmente, o clube catalão fez história ao se tornar o primeiro time a vencer todas as 19 partidas em casa em uma única temporada desde que o formato de 38 jogos foi introduzido. Flick consolidou firmemente seu estilo de jogo característico no clube.
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Estatísticas impressionantes, apesar das decepções na Europa
Olhando para o panorama geral, Flick acumulou estatísticas notáveis durante sua passagem pela Espanha. Ao longo da atual temporada, em todas as competições, seu time disputou 57 partidas, conquistando 44 vitórias, três empates e 10 derrotas. Apesar do sucesso nacional, porém, as dificuldades na Europa continuam sendo uma preocupação. Flick não conseguiu atingir o objetivo máximo do clube na Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo, sofrendo uma decepcionante eliminação nas quartas de final contra o Atlético de Madrid. Apesar desse revés continental, sua supremacia nacional permanece totalmente inquestionável.
Aproveitando uma campanha caótica do Real Madrid
As conquistas notáveis de Flick no Barcelona foram ainda mais realçadas pelo caos absoluto que se desenrolava no Real Madrid, seu maior rival. Enquanto o clube catalão desfrutava de estabilidade, o time da capital passou por uma temporada desastrosa, sem títulos, marcada por crises no vestiário e confrontos graves entre jogadores e comissão técnica. A turbulência atingiu o auge quando Xabi Alonso deixou o cargo de técnico após apenas meia temporada. Álvaro Arbeloa foi então chamado para acalmar os ânimos, mas não conseguiu trazer nenhuma melhoria tática significativa. Consequentemente, o Real Madrid encerrou a campanha completamente de mãos vazias. Após esse ano desastroso, o clube agora se prepara para iniciar uma nova era, provavelmente sob a liderança de José Mourinho em sua tão esperada segunda passagem pelo clube.
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De olho na glória continental na próxima temporada
Olhando para o futuro, Flick e seu elenco farão uma merecida pausa antes de começarem os preparativos para a próxima temporada. Embora a supremacia nacional da equipe seja indiscutível, o principal objetivo para a próxima temporada será, sem dúvida, conquistar o troféu da Liga dos Campeões. O técnico precisa transferir a consistência demonstrada no campeonato nacional para o cenário europeu, a fim de consolidar de fato esta era como um período histórico.