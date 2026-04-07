Hansi Flick ficou furioso - um jogador da seleção atual fugiu: como um erro de transferência dividiu o FC Bayern de Munique

Retrospectiva de 2020: O Bayern, sob o comando de Flick, acabara de conquistar a Tríplice Coroa e estava a caminho da Sextupla. Como a janela de transferências de outono permaneceu aberta até 5 de outubro devido à pandemia de COVID-19, isso resultou em uma onda de contratações sem precedentes naquela época do ano. Em 24 horas, o Bayern anunciou as contratações de Marc Roca (na época com 23 anos, por nove milhões de euros), Bouna Sarr (28, oito milhões), Eric Maxim Choupo-Moting (31, sem custo), Douglas Costa (30, por empréstimo) e um certo Tiago Dantas (19, por empréstimo). O principal responsável por isso foi o então diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

No máximo dois anos depois, essa ação, claramente motivada pelo pânico após uma preocupante derrota por 1 a 4 para o TSG Hoffenheim, revelou-se uma das atividades mais mal sucedidas do Bayern no mercado de transferências. Apenas Choupo-Moting trouxe valor agregado duradouro, enquanto Sarr e Costa não ajudaram realmente a equipe. Além disso, Roca e Dantas obstruíram as perspectivas dos jogadores nascidos em Munique e formados pelo próprio clube, Stiller e Adrian Fein (hoje no SSV Jahn Regensburg) — e, para piorar, alguns deles ainda custaram uma fortuna.

No caso de Roca, o Bayern ainda conseguiu, dois anos depois, um lucro de transferência de três milhões de euros, quando ele foi para o Leeds United por supostos doze milhões de euros. A negociação de empréstimo com o Benfica de Lisboa envolvendo Dantas é, portanto, ainda mais questionável. Ela ocorreu principalmente por insistência de Flick, que havia descoberto o português, sem dúvida talentoso, ainda em sua época como diretor esportivo da DFB e, segundo rumores, passou por cima de Salihamidzic para concretizar a transferência. “Brazzo” teria outros planos para o meio-campo, dizia-se na época.

Apenas alguns meses após a sequência de cinco transferências, surgiu um debate segundo o qual havia espanto no campus pelo fato de Dantas, que treinava regularmente com os profissionais, ter sido preferido ao próprio jovem talento Stiller. O fato de Dantas só ter ficado apto a jogar pelos profissionais a partir de 1º de janeiro jogou mais lenha na fogueira já acesa da discussão. O motivo: os documentos necessários para a negociação só chegaram após o término efetivo da janela de transferências, razão pela qual ele não podia mais ser registrado antes do prazo final. A cobertura da mídia, porém, deixou Flick furioso.

“Isso não é verdade”, disse ele, e reclamou: “Estão sempre tentando criar uma divisão entre os profissionais e a base.” Afinal, ele está em constante contato com a base. “Quando há algo, falamos a uma só voz.” No entanto, os rumores não parecem ter sido totalmente infundados, como sugeriram as declarações de Stiller em novembro de 2021.

O jogador, hoje com 24 anos, descreveu as contratações de Roca e Dantas como um “tapa na cara” e explicou ao SPOX no verão seguinte: “No fim das contas, ficou claro para mim que minha trajetória no Bayern chegaria ao fim após essa temporada.” E foi exatamente o que aconteceu. Stiller deixou seu contrato expirar e se transferiu sem custo para o TSG Hoffenheim. Tendo se tornado titular sob o comando de Hoeneß, ele o acompanhou para o VfB Stuttgart na temporada 2023/24, onde deu mais um grande salto em seu desenvolvimento.