Hansi Flick faz uma declaração “totalmente sincera” sobre seu futuro após a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões

O técnico alemão continua convencido de que a harmonia única no vestiário faz do Barcelona o ambiente ideal tanto para sua família quanto para o capítulo final de sua trajetória profissional. Ao mesmo tempo em que reconhece as aspirações continentais do clube, Flick confirmou seu desejo de prolongar sua permanência no Camp Nou assim que os objetivos da temporada atual forem alcançados.

Ao abordar a renovação de seu contrato e sua satisfação geral no clube, Flick afirmou: “Meu plano é renovar. Estou sendo totalmente honesto. Este será o último passo da minha carreira. Sinto-me ótimo. Gostaria de renovar, mas agora não é o momento de falar sobre isso.

"Tive ótimos momentos com a seleção e com o Bayern... mas aqui sinto que tudo ao meu redor é o melhor. Olhando para tudo isso, minha carreira e minha família, estou muito feliz. A sensação é ótima: o clima no vestiário é fantástico... A Liga dos Campeões é uma motivação. É o sonho do clube e dos torcedores. Temos que nos manter unidos e tentar de novo e de novo... e espero que isso aconteça muito em breve.”