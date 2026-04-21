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Hansi Flick faz uma declaração “totalmente sincera” sobre seu futuro após a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões
Técnico aborda a incerteza em relação ao contrato
Flick falou com a imprensa na terça-feira, antes do confronto do Barcelona contra o Celta de Vigo pelo campeonato, em sua primeira coletiva de imprensa desde a derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid. O técnico de 61 anos, cujo contrato atual vai até junho de 2027, aproveitou a oportunidade para esclarecer suas intenções em meio às especulações sobre seu cargo. Desde que chegou em 2024, Flick transformou o Blaugrana, conquistando o triplo nacional em sua temporada de estreia e defendendo o título da Supercopa da Espanha em janeiro de 2026. O Barça também está a caminho de defender o título da La Liga, com nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid e apenas sete jogos restantes.
Compromisso de longo prazo
O técnico alemão continua convencido de que a harmonia única no vestiário faz do Barcelona o ambiente ideal tanto para sua família quanto para o capítulo final de sua trajetória profissional. Ao mesmo tempo em que reconhece as aspirações continentais do clube, Flick confirmou seu desejo de prolongar sua permanência no Camp Nou assim que os objetivos da temporada atual forem alcançados.
Ao abordar a renovação de seu contrato e sua satisfação geral no clube, Flick afirmou: “Meu plano é renovar. Estou sendo totalmente honesto. Este será o último passo da minha carreira. Sinto-me ótimo. Gostaria de renovar, mas agora não é o momento de falar sobre isso.
"Tive ótimos momentos com a seleção e com o Bayern... mas aqui sinto que tudo ao meu redor é o melhor. Olhando para tudo isso, minha carreira e minha família, estou muito feliz. A sensação é ótima: o clima no vestiário é fantástico... A Liga dos Campeões é uma motivação. É o sonho do clube e dos torcedores. Temos que nos manter unidos e tentar de novo e de novo... e espero que isso aconteça muito em breve.”
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Reflexões sobre a saída da União Europeia
Apesar da decepção de ter sido eliminado precocemente das competições europeias, Flick não escondeu o orgulho que sente pelos esforços do elenco e pelas lições a serem aprendidas para o futuro. Ele enfatizou que a decepção deve servir como um catalisador para que a jovem equipe melhore.
Flick disse: “Cada temporada é uma jornada. Pode acontecer uma derrota como essa... o time é jovem. A eliminação da Liga dos Campeões foi dolorosa. Mas temos que dar o nosso melhor nos próximos jogos e também na próxima temporada. Isso deve nos motivar. Temos que melhorar. Tenho orgulho da minha equipe. Agora estamos focados na La Liga; temos uma vantagem, mas ainda não acabou. Não será fácil. Queremos jogar o nosso melhor. Temos que dar tudo de nós. Todos têm orgulho da equipe porque deram tudo de si. Mas é doloroso.”
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A atenção volta-se agora para o Celta de Vigo
O Barcelona recebe o Celta de Vigo no Camp Nou na noite de quarta-feira, com o objetivo de proteger sua vantagem significativa sobre o rival Real Madrid. A equipe de Flick é a grande favorita para defender o título, desde que consiga se recuperar rapidamente do cansaço acumulado nas competições europeias. O técnico precisa agora conduzir um elenco jovem por uma sequência exigente de jogos para garantir que o domínio nacional continue.