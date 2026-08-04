Com vários membros do núcleo do Blaugrana retornando como campeões mundiais, os holofotes sobre o gigante catalão nunca estiveram tão fortes. No entanto, o ex-técnico do Bayern de Munique vê esse aumento de confiança como algo positivo, e não como um obstáculo para a gestão do vestiário. Flick insistiu que está bem preparado para a tarefa de administrar os egos do elenco.

"Campeões nunca param. Eles sabem como ganhar títulos e isso é importante. Este título deve dar a eles mais confiança. Quando você trabalha duro e mantém o foco todos os dias, isso se torna algo especial. É isso que queremos alcançar neste ano", afirmou Flick durante sua entrevista coletiva em Saint George’s Park.