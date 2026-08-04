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Hansi Flick fala sobre como administrar os egos campeões mundiais do Barcelona após a glória da Espanha no verão
Espanha conquista glória histórica na Copa do Mundo
A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo há algumas semanas. Em uma final marcada por tensão tática e confronto físico, Ferran Torres surgiu como o herói da Espanha. O atacante do Barcelona, que entrou no segundo tempo, gravou seu nome na história do futebol espanhol com um chute forte aos 106 minutos. A vitória marca o segundo título mundial da Espanha, somando-se à conquista de 2010, na África do Sul, e completando uma rara varredura das principais honrarias internacionais. Além de Torres, pelo menos sete jogadores do Barcelona estão na seleção da Espanha: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo e Lamine Yamal. Esse sucesso levantou preocupações de que eles possam sentir que chegaram ao auge de suas carreiras.
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Flick não se preocupa em administrar os egos do elenco
Com vários membros do núcleo do Blaugrana retornando como campeões mundiais, os holofotes sobre o gigante catalão nunca estiveram tão fortes. No entanto, o ex-técnico do Bayern de Munique vê esse aumento de confiança como algo positivo, e não como um obstáculo para a gestão do vestiário. Flick insistiu que está bem preparado para a tarefa de administrar os egos do elenco.
"Campeões nunca param. Eles sabem como ganhar títulos e isso é importante. Este título deve dar a eles mais confiança. Quando você trabalha duro e mantém o foco todos os dias, isso se torna algo especial. É isso que queremos alcançar neste ano", afirmou Flick durante sua entrevista coletiva em Saint George’s Park.
A busca por um novo camisa 9
Apesar do clima positivo em torno da mentalidade do elenco, Flick foi direto sobre as deficiências técnicas que a equipe enfrenta atualmente. A saída de Robert Lewandowski ao fim de seu contrato deixou uma lacuna significativa na posição de centroavante que ainda não foi preenchida de forma adequada. Embora o clube tenha sido ativo no mercado, garantindo opções pelos lados, a falta de um 'camisa 9' de origem segue como uma preocupação principal da comissão técnica. Flick também aguarda notícias sobre Torres e o interesse do Paris Saint-Germain.
"Depende da equipe. Temos que esperar. Tenho total confiança em Deco e sabemos que precisamos fazer alguma coisa. Também depende de Ferran. Vamos ver o que faremos", disse Flick.
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Superando contratempos com lesões e a harmonia do elenco
Os preparativos para a nova temporada não têm sido isentos de dificuldades, como evidenciado pelo cancelamento de um amistoso agendado contra o Preston North End devido à falta de jogadores disponíveis do lado inglês. Além disso, a lesão de Frenkie de Jong criou uma lacuna no meio-campo, embora Flick pareça relativamente calmo em relação à situação. Em vez de correr ao mercado em busca de um meio-campista para reposição, o treinador está focado no desenvolvimento interno de seu elenco e na integração dos jogadores que estão retornando.
A confiança de Flick em seus métodos e em seus jogadores é evidente, mas o verdadeiro teste virá quando começarem as partidas competitivas. Administrar as expectativas de um elenco repleto de campeões mundiais enquanto lida com as restrições financeiras e estruturais do clube exige muito tato. "Quando você trabalha duro e se concentra todos os dias, isso acaba se tornando algo especial", concluiu Flick.
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