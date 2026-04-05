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Hansi Flick explica a reação irritada de Lamine Yamal após o Barcelona vencer o Atlético de Madrid com um gol decisivo de Robert Lewandowski no final da partida
A frustração evidente de Yamal no Metropolitano
Apesar do gol da vitória marcado por Robert Lewandowski no final da partida, que colocou o Barça com sete pontos de vantagem na liderança da tabela, o jovem astro Yamal não se juntou às comemorações eufóricas. As câmeras de televisão captaram o jovem de costas para a jogada quando o gol da vitória foi marcado, e ele foi visto mais tarde gesticulando com os braços ao sair de campo acompanhado pelo treinador de goleiros, José Ramón de la Fuente. O ala de 18 anos teria ignorado momentaneamente o técnico do Barça, Flick, durante sua saída, indo diretamente para o vestiário enquanto seus companheiros comemoravam a vitória. Sua reação contrastou fortemente com a euforia geral no time após superar uma noite difícil na capital.
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Flick minimiza o incidente
Ao falar após a partida, Flick foi rápido em descartar qualquer sugestão de desentendimento ou problema tático mais profundo. O técnico alemão insistiu que a frustração se devia exclusivamente aos elevados padrões pessoais do jogador. Ele disse aos repórteres: “É normal que ele esteja irritado, porque se esforçou muito e não conseguiu marcar, e teve muitas oportunidades.”
Em sua entrevista pós-jogo à DAZN, Flick foi além para esclarecer que não há problemas duradouros dentro do elenco. “Ele ficou um pouco chateado. É normal. Ele quer marcar gols e dar assistências. São consequências do jogo. Foi porque não jogamos bem. Conversamos no vestiário e está tudo bem. É um jogo cheio de emoção”, acrescentou o ex-técnico do Bayern de Munique.
Ação da partida e o que está em jogo
O jogo em si foi uma montanha-russa que começou com Giuliano Simeone abrindo o placar para os anfitriões aos 39 minutos. Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, empatou apenas três minutos depois, garantindo que as equipes fossem para o intervalo empatadas. Um momento decisivo ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo, quando Nico Gonzalez foi expulso, forçando os jogadores de Diego Simeone a jogarem todo o segundo tempo com dez jogadores. O Barça acabou aproveitando a vantagem aos 88 minutos, quando Lewandowski aproveitou um rebote após um chute de João Cancelo.
Com o resultado, o Barcelona aproveitou o tropeço do Real Madrid contra o Mallorca, abrindo uma vantagem significativa de sete pontos a apenas oito partidas do fim. Flick reconheceu a importância da vitória, mas manteve a cautela, afirmando: “Controlamos a partida. São três pontos muito importantes. Faltam oito jogos, nada está decidido e temos que fazer o nosso trabalho.”
- AFP
O foco agora está na Liga dos Campeões
O Barcelona tem pouco tempo para se deter no drama, já que o foco muda imediatamente para a competição europeia. Flick destacou a necessidade de uma rápida recuperação, mencionando que o elenco precisa se recuperar fisicamente. “Temos três dias para nos preparar para a partida da Liga dos Campeões e chegar da melhor forma possível”, disse ele. Com outro confronto decisivo contra o Atlético se aproximando na quarta-feira, no Camp Nou, pela Liga dos Campeões, Flick espera que sua jovem joia consiga canalizar sua frustração para uma atuação decisiva.