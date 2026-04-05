Hansi Flick explica a reação irritada de Lamine Yamal após o Barcelona vencer o Atlético de Madrid com um gol decisivo de Robert Lewandowski no final da partida

Ao falar após a partida, Flick foi rápido em descartar qualquer sugestão de desentendimento ou problema tático mais profundo. O técnico alemão insistiu que a frustração se devia exclusivamente aos elevados padrões pessoais do jogador. Ele disse aos repórteres: “É normal que ele esteja irritado, porque se esforçou muito e não conseguiu marcar, e teve muitas oportunidades.”

Em sua entrevista pós-jogo à DAZN, Flick foi além para esclarecer que não há problemas duradouros dentro do elenco. “Ele ficou um pouco chateado. É normal. Ele quer marcar gols e dar assistências. São consequências do jogo. Foi porque não jogamos bem. Conversamos no vestiário e está tudo bem. É um jogo cheio de emoção”, acrescentou o ex-técnico do Bayern de Munique.