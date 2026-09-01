Hansi Flick exalta Raphinha, “incrível”, enquanto o Barcelona atropela o Rayo Vallecano para manter o início perfeito

Para Raphinha, os dois gols fazem seu total chegar a cinco em três partidas. O brasileiro balançou as redes em todos os jogos desde o início da nova temporada. Flick não conseguiu esconder sua admiração por Raphinha. Ele destacou a intensidade de trabalho e a qualidade técnica do ex-jogador do Leeds United, observando que sua capacidade de levar o time adiante nos momentos difíceis foi o fator decisivo em uma partida que se mostrou mais competitiva do que o placar final pode sugerir para quem não assistiu aos 90 minutos completos.

"Claro que eu esperava a atuação dele; ele é um jogador de nível mundial. Eu sempre o quero no meu time. E ser capitão é bom para ele. Hoje, muitas coisas aconteceram que me deixaram feliz; alguns jogadores acabaram de chegar e estão atuando em alto nível. E o espírito da equipe é fantástico. Precisamos melhorar em algumas áreas, e vamos melhorar", destacou Flick.