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Hansi Flick exalta Raphinha, “incrível”, enquanto o Barcelona atropela o Rayo Vallecano para manter o início perfeito
Barcelona segue impecável
O Barcelona manteve seu início perfeito na temporada de La Liga na noite de segunda-feira, superando a desvantagem inicial para atropelar o Rayo Vallecano em um eletrizante jogo de sete gols no Spotify Camp Nou. O time de Hansi Flick exibiu a fluidez ofensiva que se tornou a marca registrada de seu início de trabalho, com Raphinha e Lamine Yamal marcando dois gols cada. A vitória garante que o gigante catalão permaneça na liderança da tabela, com nove pontos de nove possíveis, consolidando ainda mais seu status de candidato inicial ao título.
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Flick se impressiona com a liderança de Raphinha
Para Raphinha, os dois gols fazem seu total chegar a cinco em três partidas. O brasileiro balançou as redes em todos os jogos desde o início da nova temporada. Flick não conseguiu esconder sua admiração por Raphinha. Ele destacou a intensidade de trabalho e a qualidade técnica do ex-jogador do Leeds United, observando que sua capacidade de levar o time adiante nos momentos difíceis foi o fator decisivo em uma partida que se mostrou mais competitiva do que o placar final pode sugerir para quem não assistiu aos 90 minutos completos.
"Claro que eu esperava a atuação dele; ele é um jogador de nível mundial. Eu sempre o quero no meu time. E ser capitão é bom para ele. Hoje, muitas coisas aconteceram que me deixaram feliz; alguns jogadores acabaram de chegar e estão atuando em alto nível. E o espírito da equipe é fantástico. Precisamos melhorar em algumas áreas, e vamos melhorar", destacou Flick.
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Apelos por maturidade apesar da chuva de gols
Embora Flick tenha ficado satisfeito com o desempenho ofensivo, ele observou que o instinto natural da equipe de atacar às vezes pode levar a riscos desnecessários. Flick explicou sua perspectiva tática após o apito final. O treinador destacou que, embora os primeiros momentos da partida tenham sido disputados em alto nível, a falta de domínio completo ao longo dos 90 minutos ainda é um ponto a ser melhorado.
"Jogamos de forma fantástica no primeiro tempo. Reagimos bem ao gol; era algo que podia acontecer", disse Flick. "Em casa, precisamos controlar melhor o jogo. Ter mais posse de bola. Faz parte da nossa mentalidade, para alguns dos nossos jogadores, avançar e atacar, mas às vezes é necessário desacelerar o jogo."
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Mantendo o embalo das vitórias
Com três vitórias nas três primeiras partidas, o Barcelona está confortavelmente na liderança de La Liga. O foco agora se volta para uma difícil viagem fora de casa a Mestalla, onde enfrentará o Valencia no domingo. Flick parece improvável de buscar mais reforços nos últimos dias da janela de transferências, o que sugere que ele está feliz em seguir em frente com o grupo atual. Quando foi questionado sobre possíveis negócios de última hora, ele se mostrou cético: "Não sei se haverá mais algum desdobramento, acho que não. Mas vamos ver. Acho que não."
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