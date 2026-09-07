Hansi Flick exalta Barcelona “quase perfeito” enquanto o time catalão de cinco estrelas assume a liderança de La Liga

Após o apito final, Flick estava, compreensivelmente, encantado com a forma contundente da vitória. O técnico alemão classificou a atuação dominante contra o Valencia como uma exibição "quase perfeita" de sua equipe.

Apesar do placar elástico, o treinador insistiu que a atuação incansável foi simplesmente um subproduto natural de sua preparação rigorosa. Ele creditou à dedicação do elenco nos treinamentos a base para um resultado tão impiedoso no fim de semana.

"Não estou surpreso com o que alcançamos, pois isso reflete a qualidade do nosso treinamento", explicou Flick à imprensa. "Foi uma partida quase perfeita."