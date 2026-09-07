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Hansi Flick exalta Barcelona “quase perfeito” enquanto o time catalão de cinco estrelas assume a liderança de La Liga
Barcelona assume a liderança do campeonato
O Barcelona conseguiu assumir a liderança da tabela de La Liga de forma categórica. O gigante catalão garantiu a posse isolada do primeiro lugar no domingo após atropelar o Valencia com uma contundente vitória por 5 a 0. O resultado amplo chegou no momento perfeito para o Barça. Isso permitiu que o time aproveitasse ao máximo o tropeço custoso do rival Madrid, que havia sofrido uma derrota por 1 a 0 para o Betis mais cedo.
- AFP
Flick elogia o nível dos treinamentos
Após o apito final, Flick estava, compreensivelmente, encantado com a forma contundente da vitória. O técnico alemão classificou a atuação dominante contra o Valencia como uma exibição "quase perfeita" de sua equipe.
Apesar do placar elástico, o treinador insistiu que a atuação incansável foi simplesmente um subproduto natural de sua preparação rigorosa. Ele creditou à dedicação do elenco nos treinamentos a base para um resultado tão impiedoso no fim de semana.
"Não estou surpreso com o que alcançamos, pois isso reflete a qualidade do nosso treinamento", explicou Flick à imprensa. "Foi uma partida quase perfeita."
Técnico exige melhora tática
Mesmo depois de ver sua equipe marcar cinco gols sem resposta, Flick se recusou a deixar que a acomodação tomasse conta do vestiário. O treinador foi rápido em destacar áreas táticas específicas nas quais o Barcelona precisa continuar evoluindo.
O técnico alemão apontou especificamente a posse de bola e o controle do jogo como os principais focos para o desenvolvimento futuro. Ele quer que seus jogadores ditem o ritmo das partidas de forma ainda mais completa para sufocar qualquer ameaça potencial dos adversários.
"Não sei se isso precisa ser dito depois de uma vitória por 5 a 0, mas sempre há espaço para melhorar", observou Flick. "Precisamos tentar controlar ainda mais o jogo, com mais passes. Ainda há muitas partidas a serem disputadas nesta temporada, e continuaremos melhorando."
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Muda o foco para a competição europeia
Com o Barcelona agora isolado na liderança da tabela da La Liga, o desafio passa a ser manter essa forma doméstica excepcional. No entanto, antes de voltar à ação na La Liga contra o Levante em 13 de setembro, a equipe de Flick enfrentará primeiro o Feyenoord na estreia da fase de liga da Champions League na quarta-feira.
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