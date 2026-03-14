Hansi Flick está radiante por receber Gavi de volta após um longo período de afastamento, enquanto o técnico do Barcelona admite que a sequência de lesões “não tem sido fácil” para o meio-campista

Flick demonstrou grande satisfação ao falar sobre a disponibilidade do meio-campista, embora tenha se apressado em lembrar aos torcedores que o jovem precisará ser reintegrado gradualmente às competições. “Já anunciamos isso? Ele recebeu alta médica, estou feliz. Espero que ele possa jogar alguns minutos. Gostei do que vi dele nos treinos, mas obviamente temos que administrá-lo”, explicou o técnico alemão. O plano é escalar o jogador de 21 anos nos minutos finais, dependendo da situação da partida. Flick acrescentou: “Temos que ir passo a passo, aos poucos. Não tem sido fácil para ele e ele tem muitos anos de futebol pela frente.”