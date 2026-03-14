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Hansi Flick está radiante por receber Gavi de volta após um longo período de afastamento, enquanto o técnico do Barcelona admite que a sequência de lesões “não tem sido fácil” para o meio-campista
Confirmação oficial do Barcelona
Após meses de recuperação incansável, o Barcelona confirmou o retorno de Gavi por meio de um comunicado impactante em seu site oficial. Antes da lesão que o afastou dos gramados, o meio-campista havia atuado apenas contra o Mallorca e o Levante em agosto passado. O clube anunciou: “O meio-campista está novamente à disposição de Hansi Flick... uma participação em campo significaria seu retorno aos gramados após 205 dias de afastamento.”
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Gerenciando a recuperação
Flick demonstrou grande satisfação ao falar sobre a disponibilidade do meio-campista, embora tenha se apressado em lembrar aos torcedores que o jovem precisará ser reintegrado gradualmente às competições. “Já anunciamos isso? Ele recebeu alta médica, estou feliz. Espero que ele possa jogar alguns minutos. Gostei do que vi dele nos treinos, mas obviamente temos que administrá-lo”, explicou o técnico alemão. O plano é escalar o jogador de 21 anos nos minutos finais, dependendo da situação da partida. Flick acrescentou: “Temos que ir passo a passo, aos poucos. Não tem sido fácil para ele e ele tem muitos anos de futebol pela frente.”
Confiar no processo
Apesar da gravidade da lesão, Flick está confiante de que Gavi manteve a resistência mental necessária. O técnico descartou preocupações quanto ao estado psicológico do jogador ou à sua disposição para disputar duelos físicos. “Ele está com a atitude certa. Isso é bom. Vamos ver como tudo evolui. Ele confia 100% no seu corpo e na forma como pode jogar. Todos nós conhecemos o Gavi, adoro a intensidade dele”, acrescentou Flick, destacando a determinação característica que fez do jogador formado na La Masia um dos favoritos da torcida.
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Um grande impulso tático
"Ele sempre quer dar tudo por este clube e por esta equipe. É uma ótima notícia tê-lo de volta", concluiu Flick. O retorno do craque chega em um momento crucial para os blaugranas, que buscam manter o ritmo na liderança da tabela ao enfrentarem o Sevilla no domingo.
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