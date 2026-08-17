Os comentários do treinador vieram na esteira de uma produtiva vitória por 5 a 2 sobre o Basel, da Suíça, no St. Jakob's Park. Foi uma partida que viu vários nomes de peso voltarem ao grupo, incluindo a sensação espanhola Lamine Yamal, que marcou de pênalti em sua primeira aparição desde a conquista da Copa do Mundo. Flick ficou, de modo geral, satisfeito com a atuação, especialmente em comparação com os esforços anteriores da pré-temporada, embora tenha sido rápido em identificar áreas que ainda precisam de ajustes.

"Foi um bom teste para nós; o Basel jogou bem", explicou Flick. "Não foi fácil jogar contra eles. Talvez no primeiro tempo não tenhamos jogado tão rápido quanto gostaríamos, nem em termos de posicionamento nem sem a bola. É nisso que precisamos melhorar. Temos potencial, e estou satisfeito com o teste."

Apesar de apontar áreas de melhora em campo, o treinador enfatizou que a aplicação diária do elenco nos bastidores lhe dá muitos motivos para otimismo.

"O mais importante é como treinamos, a qualidade e a intensidade, e isso é muito bom", acrescentou Flick . "Consigo ver o nível da equipe e isso é o que mais importa. Vamos analisar esta partida e também os treinos. E temos um jogo nesta semana, então vamos ver."