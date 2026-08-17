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Hansi Flick envia recado claro à diretoria do Barcelona enquanto o gigante catalão fecha surpreendente acordo por Rodri
Flick exige mais reforços apesar do avanço por Rodri
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, sugeriu que a movimentação do clube nesta janela de verão está longe de acabar, mesmo com relatos confirmando um enorme avanço no mercado. Os gigantes catalães teriam acordado um negócio de £ 65 milhões para contratar Rodri do Manchester City.
Apesar desse investimento significativo no meio-campo, Flick segue irredutível ao afirmar que o elenco precisa de mais mudanças antes do fim da janela de transferências. Em entrevista aos canais de mídia internos do clube, o ex-treinador do Bayern de Munique foi transparente sobre seu desejo de ter mais caras novas. "Acho que precisamos de mais alguns jogadores", afirmou Flick de forma direta.
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O sucesso amistoso impulsiona a evolução tática de Flick
Os comentários do treinador vieram na esteira de uma produtiva vitória por 5 a 2 sobre o Basel, da Suíça, no St. Jakob's Park. Foi uma partida que viu vários nomes de peso voltarem ao grupo, incluindo a sensação espanhola Lamine Yamal, que marcou de pênalti em sua primeira aparição desde a conquista da Copa do Mundo. Flick ficou, de modo geral, satisfeito com a atuação, especialmente em comparação com os esforços anteriores da pré-temporada, embora tenha sido rápido em identificar áreas que ainda precisam de ajustes.
"Foi um bom teste para nós; o Basel jogou bem", explicou Flick. "Não foi fácil jogar contra eles. Talvez no primeiro tempo não tenhamos jogado tão rápido quanto gostaríamos, nem em termos de posicionamento nem sem a bola. É nisso que precisamos melhorar. Temos potencial, e estou satisfeito com o teste."
Apesar de apontar áreas de melhora em campo, o treinador enfatizou que a aplicação diária do elenco nos bastidores lhe dá muitos motivos para otimismo.
"O mais importante é como treinamos, a qualidade e a intensidade, e isso é muito bom", acrescentou Flick . "Consigo ver o nível da equipe e isso é o que mais importa. Vamos analisar esta partida e também os treinos. E temos um jogo nesta semana, então vamos ver."
Gestão do elenco antes da estreia em La Liga
Com o início da temporada doméstica se aproximando rapidamente, Flick administra com cuidado a carga de trabalho de suas estrelas que estão retornando. O técnico explicou que os níveis de condicionamento físico ditaram fortemente sua estratégia de rodízio durante o amistoso contra o Basel. Ele continuou: "Alguns jogadores chegaram há cinco dias e temos que nos preparar para a partida contra o Elche; temos que pensar em quem pode começar, quem pode jogar os 90 minutos completos, e só podemos fazer cinco substituições. Tudo isso influencia a forma como queremos administrar esta partida."
O jogo serviu como uma plataforma para que os novos reforços mostrassem seu potencial. Karim Adeyemi abriu o placar após receber passe de Raphinha, enquanto o adolescente Jesse Bisiwu roubou as manchetes com dois gols no fim saindo do banco. Flick segue otimista quanto à trajetória do grupo, mas continua a enfatizar que a profundidade atual do elenco pode não ser suficiente para uma desgastante campanha em várias competições, daí sua insistência em novas contratações para dar suporte ao iminente Rodri.
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Ganhando embalo para o Troféu Joan Gamper
O Barcelona agora entra na fase final de sua preparação de pré-temporada, culminando no prestigioso confronto do Troféu Joan Gamper contra o gigante egípcio Al-Ahly. Esta será a última oportunidade para Flick testar suas formações táticas antes de a competição começar contra o Elche, em 23 de agosto.
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