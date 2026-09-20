Flick expressou sua enorme satisfação após uma vitória vital fora de casa no Sánchez Pizjuán, resultado que consolida sua posição na liderança de La Liga. Embora o primeiro tempo tenha sido complicado para o Barcelona, os ajustes táticos de Flick no intervalo abriram caminho para uma atuação dominante no segundo tempo.

No centro dessa virada esteve o incansável Raphinha, que deu continuidade ao seu início extraordinário de campanha ao marcar um hat-trick clínico. Flick foi efusivo nos elogios ao brasileiro, que se adaptou perfeitamente a uma nova função como falso 9 nesta temporada. "O nível dele é extremamente alto. Conhecemos a qualidade dele e estou muito feliz. Ele é ótimo para marcar gols, mas também sem a bola", elogiou Flick sobre Raphinha.