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Hansi Flick enche Raphinha de elogios enquanto brasileiro celebra renovação contratual histórica na vitória do Barcelona sobre o Sevilla
Flick elogia o impacto do novo líder do Barcelona
Flick expressou sua enorme satisfação após uma vitória vital fora de casa no Sánchez Pizjuán, resultado que consolida sua posição na liderança de La Liga. Embora o primeiro tempo tenha sido complicado para o Barcelona, os ajustes táticos de Flick no intervalo abriram caminho para uma atuação dominante no segundo tempo.
No centro dessa virada esteve o incansável Raphinha, que deu continuidade ao seu início extraordinário de campanha ao marcar um hat-trick clínico. Flick foi efusivo nos elogios ao brasileiro, que se adaptou perfeitamente a uma nova função como falso 9 nesta temporada. "O nível dele é extremamente alto. Conhecemos a qualidade dele e estou muito feliz. Ele é ótimo para marcar gols, mas também sem a bola", elogiou Flick sobre Raphinha.
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A mudança para centroavante libera Raphinha
Flick escalou Raphinha como centroavante nesta partida, depois de tê-lo utilizado com mais frequência anteriormente como falso 9. A decisão se mostrou um grande acerto da comissão técnica, uma mudança tática que permitiu ao jogador crescer em áreas mais perigosas. Flick revelou que essa transição foi uma escolha coletiva feita por sua comissão para maximizar a produção ofensiva do elenco.
"Foi uma decisão tomada pela comissão. Avaliamos quem poderia jogar ali e conversamos com os jogadores", explicou. Ao que parece, o próprio jogador está prosperando com a responsabilidade extra, já que o treinador acrescentou: "Depois dessas partidas, ele está muito feliz jogando como camisa 9."
O capitão perfeito para o Barcelona
A admiração do técnico por Raphinha foi além do campo, já que ele comemorou a notícia recente de que o brasileiro comprometeu seu futuro de longo prazo com o clube ao assinar uma renovação de contrato até 2030. O diretor esportivo Deco finalizou o acordo neste fim de semana, garantindo um ativo vital que se tornou um favorito da torcida no Camp Nou. Flick acredita que a renovação é uma declaração de intenções para os projetos futuros do clube.
"Para o clube, é a melhor decisão. Pela forma como ele está conectado com os torcedores e com o time. Ele é o capitão perfeito para este time e para este clube. Ele tem sido incrível nesta temporada", disse Flick.
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Marcos históricos e um compromisso de longo prazo
O ex-jogador do Leeds United celebrou a renovação de contrato ao gravar seu nome nos livros de recordes. Com 12 gols na liga já nesta temporada, Raphinha superou até mesmo os índices de gols de Lionel Messi no início de temporada. De fato, no século 21, apenas Cristiano Ronaldo conseguiu marcar mais gols nas sete primeiras rodadas de uma temporada de La Liga, tendo balançado as redes 13 vezes na campanha 2014-15.
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