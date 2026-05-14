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Hansi Flick elogia os jovens talentos do Barcelona após a surpreendente derrota para o Alavés, que pôs fim ao sonho dos campeões da La Liga de alcançar os 100 pontos
Campeões substituídos ficam aquém das expectativas
Depois de garantir o título contra o Real Madrid no fim de semana passado, Flick optou por oito alterações no Mendizorrotza, dando a estreia na equipe principal ao zagueiro Álvaro Cortés. Apesar de controlar o jogo no início por meio de Marcus Rashford e Dani Olmo, a falta de intensidade permitiu que o Alavés abrisse o placar com um voleio certeiro de Ibrahim Diabate pouco antes do intervalo. Os anfitriões defenderam-se heroicamente no segundo tempo para garantir três pontos vitais na luta pela permanência, pondo fim à impressionante sequência de doze vitórias consecutivas do Barcelona.
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Flick aceita o fim da busca pelo recorde
O técnico do Barcelona admitiu sua decepção com o resultado, mas preferiu destacar os aspectos positivos da renovação do elenco em meio a um calendário lotado. Flick afirmou: “Estou decepcionado com o resultado, mas temos que aceitá-lo, pois jogamos contra um time que luta para evitar o rebaixamento. Não foi fácil.
"Vi uma equipe muito motivada. Gerenciamos os minutos dos jogadores que mais atuaram. Controlamos o jogo no primeiro tempo, mas eles atacam de forma muito agressiva. Isso é normal. Não fomos tão bons no ataque como de costume, mas estou satisfeito com o que vi. Chegar aos 100 pontos já não é possível, mas disse aos jogadores que vi coisas de que gostei."
Elogios ao estreante da La Masia
Flick se mostrou particularmente entusiasmado com a atuação do estreante Cortés e com o impacto dos outros jogadores da base. Ele disse: “Álvaro fez uma partida fantástica, [Xavi] Espart entrou bem, Tommy [Marques] teve alguns minutos em campo, [Marc] Bernal está de volta e jogando em um bom nível. Foi importante para [Marc] Casado ter jogado.”
O técnico alemão elogiou muito a atuação individual do estreante: “Foi sua primeira partida e ele foi muito bem. Ele venceu duelos aéreos contra atacantes fortes. Mostrou confiança com a bola. Eu disse a ele para jogar da maneira como treina, e ele melhorou muito. Ele está conosco há seis semanas.
"É isso que quero ver nos jogadores jovens, que eles mostrem no Barça Atlétic que merecem estar aqui. É assim que tem que ser. Há uma conexão especial com a La Masia. Eles jogam juntos há muitos anos. É diferente, algo realmente fantástico."
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O final da temporada se aproxima
O Barcelona buscará recuperar seu ritmo ofensivo nas duas últimas rodadas, enquanto Flick continua a equilibrar a participação dos veteranos com a integração dos jovens. Os atuais campeões voltam sua atenção para o jogo em casa contra o Real Betis, no dia 17 de maio, antes de encerrarem a temporada em Valência, seis dias depois. Com o título já garantido, o foco passa a ser a avaliação da profundidade do elenco antes da janela de transferências de verão e da subsequente pré-temporada.