Hansi Flick elogia os jovens talentos do Barcelona após a surpreendente derrota para o Alavés, que pôs fim ao sonho dos campeões da La Liga de alcançar os 100 pontos

Flick se mostrou particularmente entusiasmado com a atuação do estreante Cortés e com o impacto dos outros jogadores da base. Ele disse: “Álvaro fez uma partida fantástica, [Xavi] Espart entrou bem, Tommy [Marques] teve alguns minutos em campo, [Marc] Bernal está de volta e jogando em um bom nível. Foi importante para [Marc] Casado ter jogado.”

O técnico alemão elogiou muito a atuação individual do estreante: “Foi sua primeira partida e ele foi muito bem. Ele venceu duelos aéreos contra atacantes fortes. Mostrou confiança com a bola. Eu disse a ele para jogar da maneira como treina, e ele melhorou muito. Ele está conosco há seis semanas.

"É isso que quero ver nos jogadores jovens, que eles mostrem no Barça Atlétic que merecem estar aqui. É assim que tem que ser. Há uma conexão especial com a La Masia. Eles jogam juntos há muitos anos. É diferente, algo realmente fantástico."