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Hansi Flick elogia o novo reforço do Barcelona, Rodri, como o melhor camisa 6 do mundo após o Barcelona garantir a contratação do internacional espanhol
Flick declara Rodri o principal volante defensivo
O ex-volante do Manchester City oficialmente concluiu sua transferência para o gigante catalão, e Flick tem sido enfático sobre a importância desta contratação. Enquanto muitos destacam sua variedade de passes e a capacidade de quebrar linhas, o técnico do Barcelona apontou suas contribuições defensivas e seu perfil físico como componentes igualmente vitais.
Falando à mídia do Barcelona depois de a transferência ser confirmada, Flick foi além nos elogios, classificando o novo reforço como o padrão-ouro de sua posição no futebol moderno. “Ele é um jogador fantástico que traz algo especial para qualquer equipe, e para mim é brilhante tê-lo aqui”, disse o treinador alemão. "Acho que ele pode ser o melhor camisa 6. Ele consegue controlar o jogo, mas também ajuda na defesa. Pode vencer duelos aéreos, o que é muito importante para nós, e, claro, ele eleva o nível de cada jogador."
- Getty Images Sport
O técnico do Barcelona está convencido da qualidade de Rodri
Flick não perdeu tempo em estabelecer expectativas altas para Rodri. Ele revelou que havia absoluta unanimidade nos bastidores em relação à negociação. A convicção de trazer o espanhol de volta a La Liga era compartilhada por todos no departamento de futebol, o que reflete seu status como alvo prioritário do projeto do Barcelona.
A avaliação do treinador sobre as habilidades de Rodri foi extremamente elogiosa, colocando-o no topo da hierarquia do futebol. "Foi uma grande oportunidade para nós contratá-lo, então estávamos todos 100 por cento convencidos porque ele é um jogador fantástico", afirmou Flick.
Prazo de recuperação e integração aos treinos
Rodri passou recentemente por uma cirurgia nas costas, um procedimento que gerou algumas dúvidas sobre sua disponibilidade imediata para o início da temporada. No entanto, o próprio jogador demonstrou um alto nível de comprometimento e determinação para começar com tudo na Catalunha. Apesar da vontade de iniciar logo os trabalhos, o clube deve adotar uma abordagem cautelosa com seu novo investimento para evitar qualquer contratempo.
Durante sua apresentação oficial, o novo reforço deu uma atualização positiva sobre sua condição física, descartando a ideia de que ficaria afastado por um longo período. "Estou pronto para jogar agora. A operação não foi nada sério, foi um procedimento ambulatorial", disse. "Espero poder treinar normalmente amanhã. O que o treinador considerar apropriado. Só preciso finalizar a transferência e ficar sob o comando de Hansi o mais rápido possível."
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Troféu Joan Gamper e expectativas para a estreia
Embora os torcedores estejam desesperados para ver sua nova estrela em ação, talvez tenham de esperar um pouco mais por sua primeira aparição com a camisa do Barcelona. O clube está atualmente se preparando para o confronto anual da Copa Joan Gamper, que neste ano terá um duelo contra o gigante egípcio Al-Ahly. Embora a partida sirva como a tradicional abertura de temporada no Camp Nou, parece improvável que Rodri seja arriscado para este amistoso de exibição. Flick está priorizando uma recuperação completa e um período de adaptação em vez de uma estreia simbólica em um amistoso.
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