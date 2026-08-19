O ex-volante do Manchester City oficialmente concluiu sua transferência para o gigante catalão, e Flick tem sido enfático sobre a importância desta contratação. Enquanto muitos destacam sua variedade de passes e a capacidade de quebrar linhas, o técnico do Barcelona apontou suas contribuições defensivas e seu perfil físico como componentes igualmente vitais.

Falando à mídia do Barcelona depois de a transferência ser confirmada, Flick foi além nos elogios, classificando o novo reforço como o padrão-ouro de sua posição no futebol moderno. “Ele é um jogador fantástico que traz algo especial para qualquer equipe, e para mim é brilhante tê-lo aqui”, disse o treinador alemão. "Acho que ele pode ser o melhor camisa 6. Ele consegue controlar o jogo, mas também ajuda na defesa. Pode vencer duelos aéreos, o que é muito importante para nós, e, claro, ele eleva o nível de cada jogador."