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Hansi Flick e o Barcelona chegam a um acordo total sobre a renovação do contrato após a conquista do título da La Liga
Um novo contrato de longo prazo para o técnico alemão
O Barcelona e Flick, representado por seu agente Pini Zahavi, chegaram a um acordo total para a renovação do contrato do técnico alemão, segundo o Mundo Deportivo. O acordo surge como uma recompensa pelo impressionante trabalho de Flick e segue-se à conquista do título da La Liga pelo clube, consolidando sua posição como figura central do projeto esportivo dos Blaugrana.
A base deste novo acordo prolonga a relação de Flick com o Barça por mais um ano. Enquanto seus termos anteriores estavam previstos para expirar em 2027, o novo acordo garante sua presença no banco de reservas até junho de 2028. Além disso, o contrato inclui um ano opcional baseado no cumprimento de objetivos de desempenho específicos, o que significa que a parceria poderia se estender até 2029.
- AFP
Negociações conduzidas por Zahavi e Deco
O avanço nas negociações segue-se a uma série de reuniões de alto nível envolvendo Zahavi e a diretoria do Barcelona. Zahavi, que mantém uma estreita amizade pessoal com o presidente Joan Laporta, reuniu-se com o diretor esportivo Deco para finalizar os parâmetros financeiros e esportivos da renovação. Entende-se que o bom relacionamento entre todas as partes tornou o processo incrivelmente tranquilo.
O clube vinha trabalhando nesse plano desde abril, identificando Flick como a pessoa ideal para liderar os dois primeiros anos do novo mandato de Laporta, que está oficialmente previsto para começar em 1º de julho. A estabilidade proporcionada por este acordo é vista como vital para o crescimento contínuo do clube.
Espera-se uma confirmação oficial em breve
O presidente interino Rafa Yuste já havia dado a entender que um anúncio sobre o futuro de Flick era iminente durante as recentes comemorações do título do clube. Yuste expressou total confiança no compromisso do técnico com o gigante catalão, destacando o quanto o ex-treinador do Bayern de Munique se integrou à cultura única do clube e da cidade.
Yuste declarou: “A renovação será muito simples. As pessoas viram que ele está muito feliz em Barcelona. Ele se adaptou muito bem ao clube. Só precisamos acertar alguns detalhes, mas quando Deco e ele quiserem, vamos tornar isso público.”
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Concentre-se em buscar os 100 pontos e os gols
Embora o Barcelona e Flick tenham chegado a um acordo, o anúncio está suspenso por enquanto, já que o alemão está concentrado em encerrar a temporada em grande estilo. A equipe ainda tem como meta atingir 100 pontos e 100 gols nesta temporada da La Liga. Atualmente, conta com 91 pontos e 91 gols, faltando três partidas para o fim do campeonato: contra o Alavés, o Real Betis e o Valencia.