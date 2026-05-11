Hansi Flick e o Barcelona chegam a um acordo total sobre a renovação do contrato após a conquista do título da La Liga

O Barcelona e Flick, representado por seu agente Pini Zahavi, chegaram a um acordo total para a renovação do contrato do técnico alemão, segundo o Mundo Deportivo. O acordo surge como uma recompensa pelo impressionante trabalho de Flick e segue-se à conquista do título da La Liga pelo clube, consolidando sua posição como figura central do projeto esportivo dos Blaugrana.

A base deste novo acordo prolonga a relação de Flick com o Barça por mais um ano. Enquanto seus termos anteriores estavam previstos para expirar em 2027, o novo acordo garante sua presença no banco de reservas até junho de 2028. Além disso, o contrato inclui um ano opcional baseado no cumprimento de objetivos de desempenho específicos, o que significa que a parceria poderia se estender até 2029.