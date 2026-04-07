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Adhe Makayasa

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Hansi Flick defende veementemente o “emocional” Lamine Yamal após a mais recente explosão do jovem prodígio do Barcelona à beira do campo

L. Yamal
Barcelona
H. Flick
La Liga
Liga dos Campeões

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, saiu em defesa do jovem fenômeno Lamine Yamal após sua mais recente reação de raiva ao ser substituído. Em declarações antes do importante confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, o técnico alemão enfatizou a necessidade de proteger o jogador de 18 anos, que continua sua rápida evolução no Spotify Camp Nou.

  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Protegendo um talento excepcional

    O clima em torno dos preparativos do Barcelona tem sido marcado por discussões sobre a reação emocional de Yamal ao ser substituído no segundo tempo da vitória do fim de semana sobre o Atlético de Madrid na La Liga. O jogador da seleção espanhola já reagiu com raiva ao ser substituído em várias ocasiões nesta temporada, mas Flick continua convicto de que tal paixão é natural para um talento de nível mundial que está se adaptando ao futebol de elite com apenas 18 anos.

    Oferecendo seu total apoio, Flick afirmou: “O que temos que lembrar é que Lamine tem 18 anos. Ele é um jogador incrível. Às vezes você vê o que ele faz, e é impressionante — especialmente em situações de um contra um. Mas ele tem apenas 18 anos. Às vezes ele fica chateado quando eu o substituo, talvez porque esteja tentando driblar quatro ou cinco defensores e chutar. Ele pode ficar frustrado. Ele é emotivo, e tudo bem. Nós o apoiamos. Ajudamos ele a crescer. Temos que cuidar dele. Sei que todo mundo está de olho nele porque ele é fantástico. Mas ele tem apenas 18 anos. Todos cometemos erros. Sempre vamos protegê-lo. Ele será o melhor no futuro.”

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

    Um desafio continental diferente

    Apesar da vitória do Barça sobre o Atlético na La Liga, Flick não hesitou em destacar que as noites da Liga dos Campeões trazem um desafio e uma intensidade totalmente diferentes em comparação com os confrontos nacionais. Quando questionado se os blaugranas têm uma vantagem psicológica, o técnico alemão explicou: “É diferente. Não totalmente, mas diferente. A Liga dos Campeões é uma competição diferente. É assim que eu vejo as coisas. Estamos jogando contra um adversário difícil, com jogadores fantásticos. Queremos avançar para a próxima fase.”

  • Derrubando a barreira de Simeone

    Flick enfatizou a dificuldade de superar a equipe de Diego Simeone, destacando tanto sua estrutura quanto sua resistência mental antes da partida de ida. Ele também abordou as preocupações relacionadas à disciplina e ao caráter físico do jogo, dando a entender algumas ideias táticas específicas nas quais a equipe vem trabalhando.

    Ao falar sobre os pontos fortes do Atlético e a abordagem do Barcelona, Flick acrescentou: “O Atlético é um time difícil. Eles têm a atitude certa, jogadores rápidos e são fortes em campo. No sábado, eles pouparam vários jogadores e ainda assim jogaram bem. Não é fácil marcar dois gols contra o Atlético. É tudo o que posso dizer. É sempre difícil. A partida será muito emocionante. Vamos tentar conseguir um bom resultado, mas sabemos que temos que jogar lá. Queremos alcançar nosso objetivo. Temos que nos concentrar em nosso desempenho e no que fazemos. Temos que nos concentrar em nosso próprio jogo. É isso que quero ver.”

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yamal busca mais um marco histórico

    O Barcelona recebe a primeira partida, com o objetivo de pôr fim a uma sequência preocupante de 13 jogos consecutivos nas competições europeias sem manter a baliza invicta. Todos os olhos estarão voltados para Yamal, que ultrapassará Erling Haaland como o jogador mais jovem a atingir 10 participações em gols em uma única campanha da Liga dos Campeões caso marque um gol ou dê uma assistência.

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