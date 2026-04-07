Hansi Flick defende veementemente o “emocional” Lamine Yamal após a mais recente explosão do jovem prodígio do Barcelona à beira do campo

O clima em torno dos preparativos do Barcelona tem sido marcado por discussões sobre a reação emocional de Yamal ao ser substituído no segundo tempo da vitória do fim de semana sobre o Atlético de Madrid na La Liga. O jogador da seleção espanhola já reagiu com raiva ao ser substituído em várias ocasiões nesta temporada, mas Flick continua convicto de que tal paixão é natural para um talento de nível mundial que está se adaptando ao futebol de elite com apenas 18 anos.

Oferecendo seu total apoio, Flick afirmou: “O que temos que lembrar é que Lamine tem 18 anos. Ele é um jogador incrível. Às vezes você vê o que ele faz, e é impressionante — especialmente em situações de um contra um. Mas ele tem apenas 18 anos. Às vezes ele fica chateado quando eu o substituo, talvez porque esteja tentando driblar quatro ou cinco defensores e chutar. Ele pode ficar frustrado. Ele é emotivo, e tudo bem. Nós o apoiamos. Ajudamos ele a crescer. Temos que cuidar dele. Sei que todo mundo está de olho nele porque ele é fantástico. Mas ele tem apenas 18 anos. Todos cometemos erros. Sempre vamos protegê-lo. Ele será o melhor no futuro.”