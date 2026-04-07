AFP
Traduzido por
Hansi Flick defende veementemente o “emocional” Lamine Yamal após a mais recente explosão do jovem prodígio do Barcelona à beira do campo
- Getty Images
Protegendo um talento excepcional
O clima em torno dos preparativos do Barcelona tem sido marcado por discussões sobre a reação emocional de Yamal ao ser substituído no segundo tempo da vitória do fim de semana sobre o Atlético de Madrid na La Liga. O jogador da seleção espanhola já reagiu com raiva ao ser substituído em várias ocasiões nesta temporada, mas Flick continua convicto de que tal paixão é natural para um talento de nível mundial que está se adaptando ao futebol de elite com apenas 18 anos.
Oferecendo seu total apoio, Flick afirmou: “O que temos que lembrar é que Lamine tem 18 anos. Ele é um jogador incrível. Às vezes você vê o que ele faz, e é impressionante — especialmente em situações de um contra um. Mas ele tem apenas 18 anos. Às vezes ele fica chateado quando eu o substituo, talvez porque esteja tentando driblar quatro ou cinco defensores e chutar. Ele pode ficar frustrado. Ele é emotivo, e tudo bem. Nós o apoiamos. Ajudamos ele a crescer. Temos que cuidar dele. Sei que todo mundo está de olho nele porque ele é fantástico. Mas ele tem apenas 18 anos. Todos cometemos erros. Sempre vamos protegê-lo. Ele será o melhor no futuro.”
- AFP
Um desafio continental diferente
Apesar da vitória do Barça sobre o Atlético na La Liga, Flick não hesitou em destacar que as noites da Liga dos Campeões trazem um desafio e uma intensidade totalmente diferentes em comparação com os confrontos nacionais. Quando questionado se os blaugranas têm uma vantagem psicológica, o técnico alemão explicou: “É diferente. Não totalmente, mas diferente. A Liga dos Campeões é uma competição diferente. É assim que eu vejo as coisas. Estamos jogando contra um adversário difícil, com jogadores fantásticos. Queremos avançar para a próxima fase.”
Derrubando a barreira de Simeone
Flick enfatizou a dificuldade de superar a equipe de Diego Simeone, destacando tanto sua estrutura quanto sua resistência mental antes da partida de ida. Ele também abordou as preocupações relacionadas à disciplina e ao caráter físico do jogo, dando a entender algumas ideias táticas específicas nas quais a equipe vem trabalhando.
Ao falar sobre os pontos fortes do Atlético e a abordagem do Barcelona, Flick acrescentou: “O Atlético é um time difícil. Eles têm a atitude certa, jogadores rápidos e são fortes em campo. No sábado, eles pouparam vários jogadores e ainda assim jogaram bem. Não é fácil marcar dois gols contra o Atlético. É tudo o que posso dizer. É sempre difícil. A partida será muito emocionante. Vamos tentar conseguir um bom resultado, mas sabemos que temos que jogar lá. Queremos alcançar nosso objetivo. Temos que nos concentrar em nosso desempenho e no que fazemos. Temos que nos concentrar em nosso próprio jogo. É isso que quero ver.”
- Getty Images Sport
Yamal busca mais um marco histórico
O Barcelona recebe a primeira partida, com o objetivo de pôr fim a uma sequência preocupante de 13 jogos consecutivos nas competições europeias sem manter a baliza invicta. Todos os olhos estarão voltados para Yamal, que ultrapassará Erling Haaland como o jogador mais jovem a atingir 10 participações em gols em uma única campanha da Liga dos Campeões caso marque um gol ou dê uma assistência.