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Hansi Flick defende a campanha do Barcelona pela Bola de Ouro para Lamine Yamal antes do duelo contra o Racing Santander
Apoiando o jovem rumo à glória mundial
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, defendeu com veemência a campanha do clube para que Lamine Yamal vença a prestigiada Bola de Ouro. Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo antes da partida de La Liga contra o Racing Santander, Flick abordou as recentes declarações sinceras do jovem atacante sobre merecer o prêmio.
"E por que não fazer campanha por Lamine? Ele é nosso jogador, e eu apoio jogadores que têm confiança. Acho que é uma boa ideia. Eu apoio nossos jogadores", afirmou Flick.
- AFP
Elogiando a confiança e o auge da forma física
Flick destacou as qualidades excepcionais de Lamine Yamal, observando que a autoconfiança do jogador em campo se traduz diretamente em momentos decisivos nas partidas e em uma forma consistente de fazer gols. O técnico admitiu que teria preferido que o jovem evitasse parte da tempestade midiática, mas, no fim das contas, valoriza a sinceridade revigorante do jogador.
"Ele é um jogador jovem, é sincero e confiante. E eu gosto disso. Ele tem confiança no jogo dele. Queremos que ele continue assim; é assim que ele vence situações de um contra um e até de um contra dois. É isso que a confiança dá a ele. Se ele acredita que merece isso, então eu também acredito", explicou Flick.
Notícia animadora sobre a final da Champions League de 2029
Além das honrarias individuais, Flick expressou sua satisfação com a escolha do Camp Nou como sede da final da Liga dos Campeões de 2029. Embora estivesse empolgado com esse marco para o clube, o técnico alemão desconversou sobre se ainda estará no banco de reservas quando o grande evento chegar à Catalunha.
"Nosso sonho é vencê-la primeiro. É uma ótima notícia receber a final. Vai ser incrível. Estarei aqui 100%, não sei se como técnico. Vamos ver. Você nunca sabe. Estou gostando disso, mas nunca se sabe o que vai acontecer", destacou.
- ABACAPRESS
Foco no teste do Racing Santander
Em meio ao barulho externo em torno de prêmios e futuros locais, a prioridade imediata de Flick segue totalmente voltada para a competição doméstica e para administrar a pesada carga de trabalho do seu elenco. O técnico do Barcelona alertou seus jogadores contra qualquer complacência antes do duelo da sexta rodada contra um aguerrido Racing Santander.
"Não somos de bater recordes nem nada disso, o que queremos é vencer jogos. Estamos focados em vencer amanhã... vamos jogar contra um grande adversário, que joga com coragem, ataca em profundidade, nos espaços... temos que estar focados e mostrar que somos o melhor time da partida", concluiu Flick.
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