Flick destacou as qualidades excepcionais de Lamine Yamal, observando que a autoconfiança do jogador em campo se traduz diretamente em momentos decisivos nas partidas e em uma forma consistente de fazer gols. O técnico admitiu que teria preferido que o jovem evitasse parte da tempestade midiática, mas, no fim das contas, valoriza a sinceridade revigorante do jogador.

"Ele é um jogador jovem, é sincero e confiante. E eu gosto disso. Ele tem confiança no jogo dele. Queremos que ele continue assim; é assim que ele vence situações de um contra um e até de um contra dois. É isso que a confiança dá a ele. Se ele acredita que merece isso, então eu também acredito", explicou Flick.