Hansi Flick dá resposta diplomática à entrevista explosiva de Xavi, que critica Joan Laporta antes das eleições do Barcelona
Xavi revela pedido de desculpas de Flick em meio à transição do Barça
Flick adotou uma postura cautelosa após uma entrevista explosiva concedida por seu antecessor, Xavi, ao jornal La Vanguardia. Antes da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, entre o Barça e o Newcastle, no St James' Park, Flick foi questionado sobre as alegações específicas de Xavi em relação à transição da gestão.
Xavi havia declarado publicamente: “Ele veio se desculpar quando eu perguntei se o clube realmente havia conversado com ele enquanto eu era o técnico, durante aquelas duas ou três semanas em que o clube já havia decidido me demitir, mas ninguém me disse diretamente. Ele se desculpou, conversamos por mais de duas horas, foi fantástico. O clube disse a ele para não me contar nada, e foi por isso que ele veio à minha casa para se desculpar. Ele é um cara legal, muito honrado, e fico feliz que esteja indo bem.”
Flick responde ao seu antecessor no Barcelona
Optando por evitar um confronto público, o ex-técnico do Bayern de Munique enfatizou seu forte desejo de manter todos os assuntos privados totalmente fora dos holofotes da mídia. Flick dirigiu-se à mídia com uma postura calma, deixando claro que não divulgaria os detalhes de suas interações passadas para alimentar mais manchetes. “Eu sei a verdade e vou mantê-la para mim mesmo. Não vou dizer aqui”, afirmou com firmeza, pondo um fim abrupto a mais especulações sobre a natureza do pedido de desculpas e sua cronologia exata.
O técnico falou extensivamente sobre seus limites pessoais em relação a tais comunicações. “Com Xavi, somos colegas de profissão e temos um bom relacionamento. Eu o visitei, nos vimos quando cheguei, mas é algo privado”, explicou Flick. “É como quando converso com minha esposa, um assunto privado. E eu não falo sobre isso. Não comento nada porque sei a verdade.”
Desviando o ruído eleitoral
O momento em que os comentários foram feitos veio agravar ainda mais a situação, ocorrendo poucos dias antes da eleição presidencial do clube e aparentemente visando a diretoria de Joan Laporta. Quando os repórteres perguntaram se o ícone catalão estava errado em se manifestar durante uma semana tão crítica para as esperanças europeias do time, Flick se recusou categoricamente a julgar o assunto complexo.
“É ele quem deve dizer isso, não eu”, observou, desviando claramente da questão. Também surgiram perguntas sobre o futuro incerto do diretor esportivo Deco, às quais Flick respondeu pacientemente: “A primeira coisa é que temos que esperar. Desde o primeiro dia, tenho trabalhado muito confortavelmente com Deco e com Bojan Krkic. Não analisamos apenas o time principal, mas também os jogadores da La Masia, o time reserva... Quando cheguei, conversamos sobre Marc Casado, Marc Bernal, Gerard Martin... E temos a mesma ideia. Somos todos um só. Criamos uma equipe para o futuro.”
O foco muda para o St James' Park
Apesar das incessantes distrações fora de campo, Flick está determinado a manter seu time totalmente focado no desafio esportivo na Inglaterra. O técnico alemão enfatizou que o objetivo coletivo da equipe permanece inalterado, deixando para trás o ruído político na Catalunha.
Antecipando o confronto contra os Magpies, o técnico ressaltou a imensa importância da partida. “Esta é uma das semanas mais importantes da nossa temporada. Temos que nos concentrar nos jogos”, lembrou Flick à imprensa. “Queremos que tudo dê certo e dar cem por cento. Respeito muito o Newcastle, respeito a competição e temos que nos concentrar nisso.”
