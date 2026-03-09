Hansi Flick dá resposta diplomática à entrevista explosiva de Xavi, que critica Joan Laporta antes das eleições do Barcelona

Flick adotou uma postura cautelosa após uma entrevista explosiva concedida por seu antecessor, Xavi, ao jornal La Vanguardia. Antes da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, entre o Barça e o Newcastle, no St James' Park, Flick foi questionado sobre as alegações específicas de Xavi em relação à transição da gestão.

Xavi havia declarado publicamente: “Ele veio se desculpar quando eu perguntei se o clube realmente havia conversado com ele enquanto eu era o técnico, durante aquelas duas ou três semanas em que o clube já havia decidido me demitir, mas ninguém me disse diretamente. Ele se desculpou, conversamos por mais de duas horas, foi fantástico. O clube disse a ele para não me contar nada, e foi por isso que ele veio à minha casa para se desculpar. Ele é um cara legal, muito honrado, e fico feliz que esteja indo bem.”