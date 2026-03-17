Hansi Flick dá notícias sobre a condição física de Lamine Yamal antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o Newcastle, após ter deixado o jovem prodígio do Barcelona no banco na vitória sobre o Sevilha

Ao falar com a imprensa antes do confronto, Flick não hesitou em tranquilizar os torcedores sobre a condição de Yamal, ao mesmo tempo em que alertou para o desafio físico que se aproxima. “Ele está bem. É o jogador capaz de fazer a diferença. Treinou de forma fantástica ontem. A equipe também. Hoje também. A Liga dos Campeões é uma das melhores competições; todos querem jogar lá, e isso é uma motivação extra para os jogadores”, afirmou o técnico.

Focando na batalha tática contra o Newcastle, Flick acrescentou: “Eles vão jogar com marcação homem a homem. Vai ser difícil. É uma equipe física e perigosa no contra-ataque. Precisamos fazer um jogo perfeito, e vamos tentar fazer exatamente isso. Temos que jogar com convicção e encontrar os espaços abertos.”