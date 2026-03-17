Getty Images Sport
Traduzido por
Hansi Flick dá notícias sobre a condição física de Lamine Yamal antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o Newcastle, após ter deixado o jovem prodígio do Barcelona no banco na vitória sobre o Sevilha
Os catalães de olho na classificação para as competições europeias
Após um empate disputado por 1 a 1 na primeira partida no St James' Park, com Yamal marcando um pênalti no último suspiro, a série permanece perfeitamente equilibrada enquanto o Newcastle United viaja para a Catalunha. O Barcelona tem um histórico de vitórias em casa contra os Magpies na Liga dos Campeões, tendo vencido por 1 a 0 em novembro de 1997 e por 3 a 1 em dezembro de 2002. Flick manteve a calma, optando por priorizar a rotação do elenco no fim de semana para garantir que seus principais jogadores estivessem descansados. A decisão de deixar Yamal no banco contra o Sevilla parece ter sido uma jogada calculada para preservar o jovem, que entrou em campo no segundo tempo na vitória por 5 a 2.
- AFP
Flick exige perfeição tática
Ao falar com a imprensa antes do confronto, Flick não hesitou em tranquilizar os torcedores sobre a condição de Yamal, ao mesmo tempo em que alertou para o desafio físico que se aproxima. “Ele está bem. É o jogador capaz de fazer a diferença. Treinou de forma fantástica ontem. A equipe também. Hoje também. A Liga dos Campeões é uma das melhores competições; todos querem jogar lá, e isso é uma motivação extra para os jogadores”, afirmou o técnico.
Focando na batalha tática contra o Newcastle, Flick acrescentou: “Eles vão jogar com marcação homem a homem. Vai ser difícil. É uma equipe física e perigosa no contra-ataque. Precisamos fazer um jogo perfeito, e vamos tentar fazer exatamente isso. Temos que jogar com convicção e encontrar os espaços abertos.”
Confiante no progresso na UCL
O impacto estatístico de Yamal no cenário europeu é impressionante, com 12 participações em gols nas últimas 11 partidas em casa pela Liga dos Campeões. Apesar de seu brilhantismo, porém, o Barça ainda não atingiu seu ritmo máximo nesta edição da Liga dos Campeões. Flick continua otimista quanto ao potencial máximo do elenco, observando: “Acredito que somos capazes de vencer esta Liga dos Campeões. Precisamos melhorar, mas o importante é que todos estejam disponíveis e em sua melhor forma de cara para o próximo mês.”
- Getty Images Sport
A vaga nas quartas de final está em jogo
O Barcelona precisa superar o Newcastle, time que historicamente tem enfrentado dificuldades na Espanha, tendo perdido cinco dos seis jogos fora de casa contra adversários espanhóis em todas as competições. Sua única vitória nessa sequência remonta a 2004, contra o Mallorca. A classificação para as quartas de final garantiria a manutenção do impressionante ritmo de Flick, com o Atlético de Madrid ou o Tottenham à espera na próxima fase.
Publicidade