O Barcelona iniciou sua campanha europeia com uma impiedosa vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Eredivisie, em um Camp Nou encharcado pela chuva. Raphinha, improvisado como centroavante, liderou a equipe com dois gols bem marcados, enquanto os reforços de verão Gabriel Jesus e Karim Adeyemi também balançaram as redes, antes de Sem Steijn fazer o gol de honra tardio dos visitantes.

No entanto, foi Yamal quem roubou a cena ao reescrever os livros de história continental. O jogador de 19 anos deu duas assistências e marcou uma cobrança de falta espetacular aos 77 minutos para chegar a 21 participações em gols na carreira na Champions League, com 11 gols e 10 assistências. Com isso, ele superou a marca anterior de Mbappe, de 20, para assumir isoladamente o recorde de maior número de participações em gols por um adolescente na competição.

Aos 19 anos e 58 dias, o internacional espanhol também se tornou o jogador mais jovem a marcar em cobrança de falta direta por um clube de La Liga no maior palco da Europa, superando recordes anteriores de Arda Guler e Sergio Aguero.







