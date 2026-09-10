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Hansi Flick apoia o "especial" Lamine Yamal para a Bola de Ouro após astro do Barcelona quebrar recorde de Kylian Mbappe na Liga dos Campeões
Yamal quebra recorde de Mbappe na Liga dos Campeões
O Barcelona iniciou sua campanha europeia com uma impiedosa vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Eredivisie, em um Camp Nou encharcado pela chuva. Raphinha, improvisado como centroavante, liderou a equipe com dois gols bem marcados, enquanto os reforços de verão Gabriel Jesus e Karim Adeyemi também balançaram as redes, antes de Sem Steijn fazer o gol de honra tardio dos visitantes.
No entanto, foi Yamal quem roubou a cena ao reescrever os livros de história continental. O jogador de 19 anos deu duas assistências e marcou uma cobrança de falta espetacular aos 77 minutos para chegar a 21 participações em gols na carreira na Champions League, com 11 gols e 10 assistências. Com isso, ele superou a marca anterior de Mbappe, de 20, para assumir isoladamente o recorde de maior número de participações em gols por um adolescente na competição.
Aos 19 anos e 58 dias, o internacional espanhol também se tornou o jogador mais jovem a marcar em cobrança de falta direta por um clube de La Liga no maior palco da Europa, superando recordes anteriores de Arda Guler e Sergio Aguero.
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Flick e Raphinha elogiam Yamal, "especial"
Depois de um ano estelar tanto pelo clube quanto pela seleção, Yamal foi incluído na lista de 30 finalistas da Bola de Ouro no início desta semana. Falando à imprensa após a goleada sobre o Feyenoord, Flick insistiu que seu jovem talismã merece plenamente o principal prêmio individual do esporte quando o vencedor for anunciado em Londres no próximo mês.
"Claro, ele é meu jogador, um jogador do Barcelona", disse Flick aos repórteres. "Ele merece vencer a Bola de Ouro. Para mim, é ótimo. Dá para ver em todos os jogos que ele é especial. Ninguém tem isso como ele. Acho que ele merece."
Raphinha também elogiou o companheiro de equipe, revelando que precisou manter ativamente o adolescente motivado durante a partida. "Eu sei quando ele está perdendo o foco porque as coisas não estão saindo do jeito dele", explicou o capitão brasileiro. "Eu estava tentando incentivá-lo. Fico muito feliz que ele tenha marcado, tenho certeza de que ele precisava desse gol."
Barcelona dá um recado cedo na Europa
O time de Flick já marcou 22 gols nas cinco primeiras partidas da nova campanha, gerando um novo otimismo de que pode fazer uma disputa séria pelo primeiro título da Champions League desde 2015.
O técnico alemão ficou particularmente satisfeito com a pressão incansável de seu elenco, embora tenha sido rápido em lembrar seus jogadores de que a temporada é uma maratona, e não uma corrida de velocidade.
"Gosto muito do que vejo, mas também vejo situações em que temos de melhorar", observou Flick. "Estou muito feliz com o que meus jogadores estão fazendo em campo, mas sempre é possível melhorar. Há um longo caminho até o fim. Acho que estamos treinando muito duro, de forma muito intensa. Todo mundo tem essa fome de melhorar... Precisamos dessa intensidade para a nossa filosofia."
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Viagem ao Levante é a próxima para Yamal e companhia.
Com os três primeiros pontos europeus já garantidos, o Barcelona voltará imediatamente suas atenções para os compromissos domésticos. O líder da liga viaja para enfrentar o Levante neste fim de semana, quando tentará ampliar para cinco jogos sua sequência perfeita de vitórias na Liga e consolidar seu lugar no topo da tabela.
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