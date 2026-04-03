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Hansi Flick apoia a mensagem antirracista de Lamine Yamal após gritos islamofóbicos durante o confronto entre Espanha e Egito
A polícia investiga caso de abuso islamofóbico
As autoridades locais de Barcelona abriram uma investigação formal sobre os gritos “islamofóbicos e xenófobos” que ocorreram durante o empate sem gols de terça-feira entre Espanha e Egito. Segundo relatos, os espectadores entoaram canções depreciativas contra a equipe visitante e assobiaram durante as orações do intervalo, criando uma atmosfera hostil que afetou profundamente Yamal. Embora os insultos não fossem dirigidos a ele pessoalmente, o adolescente usou as redes sociais para condenar os autores como “ignorantes” e “racistas” por usarem a religião como ferramenta de zombaria.
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Flick exige uma reflexão cultural
Em declarações antes da importante viagem do Barcelona ao Atlético de Madrid pela La Liga, Flick manifestou total apoio à posição de seu craque em relação à inclusão. O técnico alemão enfatizou que a comunidade do futebol deve se unir para erradicar o discurso de ódio e promover os valores da integração.
Ao abordar as repercussões da pausa para os jogos internacionais durante sua coletiva de imprensa, Flick disse: “Acho que a mensagem dele foi muito clara. Vivemos e respiramos futebol todos os dias, e devemos promover valores de integração e inclusão. É frustrante que uma minoria não compreenda isso. Precisamos refletir e trabalhar para melhorar essa situação. Não há lugar para o racismo, nem no futebol, nem na vida. Nunca. Todos devemos estar juntos nisso e respeitar uns aos outros, independentemente da cor da pele, religião ou origem.”
Condenação por parte do governo e dos jogadores
As repercussões chegaram aos mais altos escalões do governo regional, com o ministro do Esporte da Catalunha, Berni Álvarez, descrevendo o caráter premeditado do discurso de ódio como um “enorme retrocesso” para o esporte.
Yamal, que já disputou 25 partidas pela Espanha e desempenhou um papel fundamental na conquista da Euro 2024, reafirmou sua identidade ao mesmo tempo em que pediu mais respeito. Em uma postagem emocionante no Instagram, ele declarou: “Sou muçulmano, Alhamdulillah. Ontem, no estádio, ouviu-se o canto ‘quem não pular é muçulmano’. Sei que eu jogava pelo time rival e que não foi algo pessoal contra mim, mas, como muçulmano, isso não deixa de ser desrespeitoso e intolerável. Entendo que nem todos os torcedores são assim, mas para aqueles que cantam essas coisas: usar uma religião como motivo de zombaria em um campo de futebol revela que vocês são pessoas ignorantes e racistas. O futebol deve ser apreciado e incentivado, não para desrespeitar as pessoas por quem elas são ou no que acreditam.”
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Atrai-se o triplo desafio contra o Atlético
O Barcelona mantém atualmente uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, faltando nove partidas para o fim do campeonato; no entanto, Yamal terá agora de enfrentar um calendário exaustivo que inclui três confrontos contra o Atlético em apenas 10 dias. Essa sequência desafiadora começa com a viagem ao Metropolitano no fim de semana, seguida pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões quatro dias depois e um confronto da La Liga contra o rival da cidade, o Espanyol. A equipe de Flick então encerra a trilogia de alto risco contra os homens de Diego Simeone na partida de volta, em 14 de abril.