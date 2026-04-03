Hansi Flick apoia a mensagem antirracista de Lamine Yamal após gritos islamofóbicos durante o confronto entre Espanha e Egito

Em declarações antes da importante viagem do Barcelona ao Atlético de Madrid pela La Liga, Flick manifestou total apoio à posição de seu craque em relação à inclusão. O técnico alemão enfatizou que a comunidade do futebol deve se unir para erradicar o discurso de ódio e promover os valores da integração.

Ao abordar as repercussões da pausa para os jogos internacionais durante sua coletiva de imprensa, Flick disse: “Acho que a mensagem dele foi muito clara. Vivemos e respiramos futebol todos os dias, e devemos promover valores de integração e inclusão. É frustrante que uma minoria não compreenda isso. Precisamos refletir e trabalhar para melhorar essa situação. Não há lugar para o racismo, nem no futebol, nem na vida. Nunca. Todos devemos estar juntos nisso e respeitar uns aos outros, independentemente da cor da pele, religião ou origem.”