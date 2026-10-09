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Hansi Flick alivia preocupação do Barcelona com problema de Raphinha, enquanto Gabriel Jesus se prepara para estreia como titular
Flick minimiza preocupações com lesão de Raphinha
O Barcelona enfrenta um obstáculo de curto prazo enquanto se prepara para seu retorno à ação em La Liga no Spotify Camp Nou. Falando à imprensa antes da partida contra o Getafe, Flick confirmou que Raphinha estará indisponível para os próximos dois jogos. O ponta brasileiro tem sido parte vital da equipe que atualmente lidera a tabela, mas a comissão técnica está adotando uma abordagem cautelosa devido aos seus problemas físicos anteriores.
"Os exames de imagem aos quais ele foi submetido não mostraram uma lesão grave, mas precisamos reagir e nos preocupar com ele porque ele sofreu três lesões no ano passado. Vamos cuidar dele. Ele não estará disponível amanhã, nem para a partida em Istambul contra o Galatasaray", explicou Flick.
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Gerenciando a carga de trabalho em meio ao calendário congestionado
Flick admitiu que, embora as pausas para jogos internacionais e o calendário congestionado não sejam ideais, ele precisa administrar a carga de trabalho de suas principais estrelas para evitar danos a longo prazo. Ele destacou que a pressão sobre os jogadores modernos é imensa, especialmente por causa das exigências de viagem para amistosos internacionais, mas segue comprometido em proteger a saúde de seu elenco nesta sequência intensa de cinco jogos em apenas duas semanas.
"Falamos sobre a seleção... para qualquer jogador, é uma conquista na carreira. Raphinha sempre dá 100%. Temos que considerar se teria sido necessário jogar na Austrália, a 30.000 quilômetros de distância... mas temos que escolher amistosos, e isso não é possível na Europa", disse Flick,
"Com a Liga das Nações, isso também não é possível. Há muita pressão sobre os jogadores. Temos que aceitar a situação como ela é; não é a melhor, não é ideal, mas eu não posso mudar isso. Tenho que administrar a carga de trabalho."
Gabriel Jesus deve começar jogando
Com Raphinha fora, a porta se abriu para que Jesus cause um impacto significativo. Flick confirmou que o ex-atacante do Arsenal está pronto para liderar o ataque desde o início. O treinador alemão ficou impressionado com a integração do atacante ao elenco e com sua condição física após as sessões de treino recentes. "A ideia é que ele seja titular, ele melhorou muito. Se adaptou muito bem. Seu ponto forte é dentro da área. Treinou bem. Gosto do que vejo nele", afirmou Flick.
O técnico também abordou a situação do gol, confirmando que Joan Garcia receberá a oportunidade de começar como titular, apesar de outras opções mais experientes estarem disponíveis no elenco. "Liva (Dominik Livakovic) e Tek (Wojciech Szczesny) são opções, mas acho que Joan está bem e vai começar", revelou.
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Atualizações sobre a recuperação de Frenkie de Jong
O meio-campo segue sendo tema de debate no Barcelona, enquanto Frenkie de Jong se aproxima de um retorno aos gramados. O internacional holandês vem se recuperando de um problema persistente no tornozelo e, embora não vá atuar nos compromissos imediatos contra Getafe ou Galatasaray, o retorno finalmente está no horizonte. Flick sugeriu que o meio-campista pode voltar a ficar à disposição para o duelo contra o Real Betis.
"Ele estará lá, talvez, contra o Betis. A evolução é boa, não há dor, mas ele precisa de tempo, e nós vamos dar isso a ele", observou o treinador.
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