Flick admitiu que, embora as pausas para jogos internacionais e o calendário congestionado não sejam ideais, ele precisa administrar a carga de trabalho de suas principais estrelas para evitar danos a longo prazo. Ele destacou que a pressão sobre os jogadores modernos é imensa, especialmente por causa das exigências de viagem para amistosos internacionais, mas segue comprometido em proteger a saúde de seu elenco nesta sequência intensa de cinco jogos em apenas duas semanas.

"Falamos sobre a seleção... para qualquer jogador, é uma conquista na carreira. Raphinha sempre dá 100%. Temos que considerar se teria sido necessário jogar na Austrália, a 30.000 quilômetros de distância... mas temos que escolher amistosos, e isso não é possível na Europa", disse Flick,

"Com a Liga das Nações, isso também não é possível. Há muita pressão sobre os jogadores. Temos que aceitar a situação como ela é; não é a melhor, não é ideal, mas eu não posso mudar isso. Tenho que administrar a carga de trabalho."