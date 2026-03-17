Hansi Flick afirma que o Barcelona será seu “último trabalho” no futebol após atualização sobre o contrato por parte de Joan Laporta

Embora tenha um contrato válido até 2027, o ex-técnico do Bayern de Munique deixou claro que não pretende treinar em outro clube quando sua passagem pelo Camp Nou chegar ao fim.

“Acho que está claro que gosto de trabalhar aqui, mas também valorizo minha independência. Tenho uma família maravilhosa e muito apoio. Isso é futebol, e tento dar o melhor para a equipe… mas vamos ver. Ainda há tempo. Não penso em ir para outro lugar. Este será meu último trabalho e isso me deixa feliz”, disse Flick aos repórteres durante a coletiva de imprensa na terça-feira.