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Hansi Flick afirma que o Barcelona será seu “último trabalho” no futebol após atualização sobre o contrato por parte de Joan Laporta
Flick compromete-se com a Catalunha
Embora tenha um contrato válido até 2027, o ex-técnico do Bayern de Munique deixou claro que não pretende treinar em outro clube quando sua passagem pelo Camp Nou chegar ao fim.
“Acho que está claro que gosto de trabalhar aqui, mas também valorizo minha independência. Tenho uma família maravilhosa e muito apoio. Isso é futebol, e tento dar o melhor para a equipe… mas vamos ver. Ainda há tempo. Não penso em ir para outro lugar. Este será meu último trabalho e isso me deixa feliz”, disse Flick aos repórteres durante a coletiva de imprensa na terça-feira.
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Laporta confirma renovação iminente
Na manhã desta terça-feira, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, recém-eleito, já havia despertado entusiasmo entre a torcida ao sugerir que um novo contrato para o técnico estava praticamente garantido. Laporta afirmou que o clube anunciaria em breve um acordo com Flick para prolongar sua permanência até 2028, uma medida que proporcionaria a tão necessária estabilidade ao projeto esportivo na Catalunha.
Apesar do otimismo público do presidente, Flick foi mais cauteloso em sua resposta, enfatizando que as negociações devem ficar em segundo plano em relação às metas imediatas do clube em campo. “Acho que não é o momento de falar sobre minha renovação agora”, acrescentou Flick. “Há uma partida importante para o clube e para o nosso futuro. Estou muito feliz aqui, mas preciso conversarcom minha família. Haverá tempo para falar sobre tudo isso.”
O foco continua no confronto contra o Newcastle
Essas discussões ocorrem em um momento crítico para o Barça, que enfrenta o Newcastle na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após o empate em 1 a 1 no St James' Park, a pressão recai sobre Flick para levar sua equipe às quartas de final. O técnico está determinado a garantir que as especulações sobre seu futuro profissional não sirvam de distração para o elenco, enfatizando a prioridade imediata: “Não acho que seja o momento certo para falar sobre a renovação do meu contrato agora. Há uma partida importante para o clube e para o nosso futuro.”
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Forte vínculo com o Blaugrana
Desde que chegou à Espanha, Flick cultivou uma forte ligação tanto com a torcida quanto com a diretoria do Barcelona. Sua relação com Laporta é considerada excelente, após ter conquistado para o clube a La Liga, a Copa del Rey e a Supercopa logo na primeira tentativa. Agora, com uma vantagem de quatro pontos na liderança da primeira divisão espanhola e na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, o foco do técnico parece estar em encerrar com chave de ouro sua segunda temporada no comando.
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