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Hansi Flick afirma que o Barcelona “geralmente é um time melhor” contra o Atlético de Madrid, enquanto o técnico exige “coragem” no ataque para reverter a desvantagem de dois gols
A vantagem do Atlético torna a tarefa difícil
O Barcelona encontra-se numa situação delicada após a vitória contundente do Atlético de Madrid por 2 a 0 na partida de ida, disputada no Spotify Camp Nou na semana passada. Esse primeiro confronto revelou-se desastroso para os catalães, que viram Pau Cubarsi ser expulso com um cartão vermelho antes de Julián Álvarez marcar um gol espetacular de falta, garantindo uma vantagem de dois gols para os visitantes.
Apesar da difícil tarefa no Metropolitano nesta terça-feira, Flick continua confiante de que sua equipe possui a qualidade necessária para reverter a situação. O técnico alemão enfatizou uma abordagem proativa, insistindo que sua equipe é historicamente superior neste confronto e deve demonstrar imensa coragem tática.
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Flick exige um jogo ofensivo e ousado
Após o resultado decepcionante da primeira partida, o técnico voltou toda a sua atenção para os ajustes mentais e táticos necessários para superar a resistente organização defensiva de Diego Simeone.
Flick destacou que voltar a um estilo de jogo de alta intensidade e corajoso é imprescindível para que o clube avance. Reconhecendo o ambiente hostil esperado na capital espanhola, o técnico exigiu um esforço coletivo destemido de seu elenco.
“Tenho a sensação de que será completamente diferente das partidas anteriores contra eles, porque a atmosfera no estádio será incrível. Os torcedores sabem o que precisam, e será difícil para nós, mas acredito na minha equipe e no que podemos fazer acontecer, e é possível, por que não? É nisso que precisamos nos concentrar”, disse ele.
“Sei que vamos jogar contra o Atlético, um time com jogadores muito bons, e precisaremos defender com muita firmeza, mas também ser corajosos no ataque, para atacar, pressionar e aproveitar todas as oportunidades. Se olharmos para o último jogo, essa foi talvez a grande diferença entre eles e nós. Talvez amanhã seja completamente diferente, e isso me deixaria feliz.”
Testes físicos no meio-campo revelam a profundidade do elenco
A profundidade do elenco será severamente testada, já que o clube acompanha a condição física de vários meio-campistas importantes antes do confronto decisivo. Enquanto Marc Bernal continua sendo uma grande dúvida, cresce o otimismo em relação à possível participação de Frenkie de Jong e Gavi. Por outro lado, Cubarsi está, obviamente, suspenso, enquanto o ponta Raphinha e o zagueiro Andreas Christensen estão fora por lesão.
“Frenkie está jogando melhor do que jogava sob o comando de Bernal. Vamos ver como ele se sai hoje, mas será difícil para ele. Frenkie pode até começar como titular; decidiremos isso esta tarde”, disse ele.
“Gavi pode jogar, é claro. Ele é um jogador que dá tudo por esta equipe e pelo clube, e em campo é destemido, o que é muito bom, e vamos ver. Se ele vai começar no time titular ou não, veremos depois do treino.”
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Todos os olhos voltados para o confronto no Metropolitano
A tão esperada partida de volta promete ser um confronto dramático. Se o Barcelona conseguir reverter o placar, garantirá uma cobiçada vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, impulsionando significativamente as perspectivas para a temporada. Por outro lado, se não conseguir avançar, o clube será forçado a concentrar toda a sua atenção na campanha restante do campeonato nacional.
“A mentalidade e a atitude são importantes”, acrescentou Flick. “Amanhã, cada aspecto positivo será importante. Temos que acreditar que podemos conseguir, e acho que a equipe está no caminho certo. Nas partidas contra o Atlético, geralmente somos a melhor equipe.”