Hansi Flick afirma que o Barcelona “geralmente é um time melhor” contra o Atlético de Madrid, enquanto o técnico exige “coragem” no ataque para reverter a desvantagem de dois gols

Após o resultado decepcionante da primeira partida, o técnico voltou toda a sua atenção para os ajustes mentais e táticos necessários para superar a resistente organização defensiva de Diego Simeone.

Flick destacou que voltar a um estilo de jogo de alta intensidade e corajoso é imprescindível para que o clube avance. Reconhecendo o ambiente hostil esperado na capital espanhola, o técnico exigiu um esforço coletivo destemido de seu elenco.

“Tenho a sensação de que será completamente diferente das partidas anteriores contra eles, porque a atmosfera no estádio será incrível. Os torcedores sabem o que precisam, e será difícil para nós, mas acredito na minha equipe e no que podemos fazer acontecer, e é possível, por que não? É nisso que precisamos nos concentrar”, disse ele.

“Sei que vamos jogar contra o Atlético, um time com jogadores muito bons, e precisaremos defender com muita firmeza, mas também ser corajosos no ataque, para atacar, pressionar e aproveitar todas as oportunidades. Se olharmos para o último jogo, essa foi talvez a grande diferença entre eles e nós. Talvez amanhã seja completamente diferente, e isso me deixaria feliz.”