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Hansi Flick admite que os craques do Barcelona estão “mais motivados” nas partidas da Liga dos Campeões, já que o técnico prioriza o título europeu em detrimento da La Liga
O sonho europeu ganha destaque
Apesar de ter uma vantagem confortável de sete pontos sobre o Real Madrid na liderança da La Liga, Flick deu a entender que o campeonato nacional pode ficar em segundo plano em relação ao sucesso continental. O Blaugrana está atualmente equilibrando a busca pelo título com uma disputa de alto risco nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas viu suas esperanças de sucesso continental sofrerem um grande golpe nesta semana com a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid nas quartas de final. A pressão está aumentando sobre o Blaugrana e o técnico não tem ilusões sobre onde reside a verdadeira paixão do clube.
Em declarações à imprensa, Flick foi franco sobre o objetivo final da temporada. “É claro que a La Liga é a razão pela qual disputamos a Liga dos Campeões, mas o sonho de todo técnico, jogador e torcedor é vencer a Liga dos Campeões, e é por isso que estamos lá”, explicou.
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Os jogadores encontram equipamentos extras para a Liga dos Campeões
O alemão observou que há uma diferença palpável no clima e na intensidade do seu elenco quando o famoso hino é tocado, admitindo que seus jogadores parecem encontrar um nível extra de concentração nas noites europeias em comparação com os compromissos semanais no campeonato nacional.
“Dá para ver que a equipe está um pouco mais motivada na Liga dos Campeões, e é essa competição que queremos vencer”, admitiu Flick. Essa mudança psicológica parece ser uma força motriz por trás de seu pensamento tático à medida que a temporada entra em sua fase mais crítica, com o técnico reconhecendo a atração magnética que a Liga dos Campeões exerce sobre seus craques.
Priorizando o título continental
Embora o Barcelona continue em uma posição sólida no campeonato nacional, Flick está determinado a conquistar o troféu que escapa ao clube desde 2015. Apesar do revés sofrido em casa na partida de ida contra o Atlético de Madrid no meio da semana, a determinação do técnico em reverter o placar e chegar até o fim permanece inabalável, mesmo que isso signifique correr riscos na La Liga.
Flick reiterou a hierarquia de objetivos do clube, afirmando: “Temos que fazer nosso trabalho no campeonato, mas o mais importante é vencer a Liga dos Campeões; esse é o objetivo dos jogadores e do clube, e é por isso que estamos aqui.”
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Mudanças no time para o clássico
Com a decisiva partida de volta na Europa se aproximando, a possibilidade de uma grande renovação no elenco para o próximo clássico contra o Espanyol tornou-se um dos principais assuntos em pauta. A ênfase de Flick na importância da Liga dos Campeões sugere que vários titulares importantes poderão ser poupados para garantir que estejam em plena forma para a próxima partida continental.
Quando questionado se iria fazer alterações na equipe, Flick manteve-se evasivo quanto à sua escalação específica, mas deixou a porta aberta para mudanças. Dada a sua visão de que o sucesso europeu é a prioridade absoluta, espera-se que o alemão administre seus recursos com cuidado para garantir que o Barcelona permaneça competitivo nas duas frentes, sem esgotar suas estrelas mais “motivadas”.