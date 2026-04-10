Hansi Flick admite que os craques do Barcelona estão “mais motivados” nas partidas da Liga dos Campeões, já que o técnico prioriza o título europeu em detrimento da La Liga

Apesar de ter uma vantagem confortável de sete pontos sobre o Real Madrid na liderança da La Liga, Flick deu a entender que o campeonato nacional pode ficar em segundo plano em relação ao sucesso continental. O Blaugrana está atualmente equilibrando a busca pelo título com uma disputa de alto risco nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas viu suas esperanças de sucesso continental sofrerem um grande golpe nesta semana com a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid nas quartas de final. A pressão está aumentando sobre o Blaugrana e o técnico não tem ilusões sobre onde reside a verdadeira paixão do clube.

Em declarações à imprensa, Flick foi franco sobre o objetivo final da temporada. “É claro que a La Liga é a razão pela qual disputamos a Liga dos Campeões, mas o sonho de todo técnico, jogador e torcedor é vencer a Liga dos Campeões, e é por isso que estamos lá”, explicou.