Flick manteve uma visão pragmática após a vitória sofrida de sua equipe no Ramón Sánchez Pizjuán. O Barcelona foi obrigado a reagir depois que Youssouf Fofana abriu o placar para os donos da casa aos 18 minutos. Flick mostrou frustração à beira do campo durante um primeiro tempo em que a intensidade do Sevilla pareceu sufocar os visitantes. Embora a atuação coletiva tenha deixado margem para melhora, a exibição individual de Raphinha foi simplesmente espetacular. O brasileiro, que recentemente teve seu contrato renovado até 2030, justificou a confiança do clube com um hat-trick impiedoso que desmontou a defesa do Sevilla.

"Foi um jogo difícil, especialmente no primeiro tempo. Não jogamos no nosso nível", explicou o técnico alemão. "Eu disse a eles que tínhamos cedido demais e que não estávamos jogando no nosso padrão. Temos que fazer muito melhor, e foi isso que eu disse a eles. O segundo tempo foi muito melhor."