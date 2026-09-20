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Hansi Flick admite as dificuldades do Barcelona, enquanto Raphinha muda o jogo e salva o Barcelona contra o Sevilla
Flick exige padrões mais elevados apesar da vitória
Flick manteve uma visão pragmática após a vitória sofrida de sua equipe no Ramón Sánchez Pizjuán. O Barcelona foi obrigado a reagir depois que Youssouf Fofana abriu o placar para os donos da casa aos 18 minutos. Flick mostrou frustração à beira do campo durante um primeiro tempo em que a intensidade do Sevilla pareceu sufocar os visitantes. Embora a atuação coletiva tenha deixado margem para melhora, a exibição individual de Raphinha foi simplesmente espetacular. O brasileiro, que recentemente teve seu contrato renovado até 2030, justificou a confiança do clube com um hat-trick impiedoso que desmontou a defesa do Sevilla.
"Foi um jogo difícil, especialmente no primeiro tempo. Não jogamos no nosso nível", explicou o técnico alemão. "Eu disse a eles que tínhamos cedido demais e que não estávamos jogando no nosso padrão. Temos que fazer muito melhor, e foi isso que eu disse a eles. O segundo tempo foi muito melhor."
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Elogios aos que mudam o jogo
Embora o gigante catalão tenha se tornado sinônimo de goleadas recentemente, Flick está mantendo os pés de sua equipe firmemente no chão. Ele destacou a realidade da competição de elite, enfatizando que a capacidade de adaptação do time foi o aspecto mais agradável da noite. Para Flick, o verdadeiro destaque da noite não foi mais um placar elástico, mas a maturidade tática de sua equipe e a capacidade de se adaptar após um início lento. O técnico do Barcelona tinha muitos motivos para sorrir graças às atuações decisivas de Raphinha e Lamine Yamal.
"Você nem sempre pode vencer por cinco gols. A melhor coisa que fizemos foi nos recuperar do que fizemos no primeiro tempo", afirmou. "Raphinha muda o jogo; estou muito feliz com ele e com a decisão do clube de renovar seu contrato. Ele nos dá muito, fortalece a equipe, mas também quero destacar Lamine, que também muda o jogo."
Sevilla lamenta oportunidades desperdiçadas
Na perspectiva do time da casa, ficou a sensação do que poderia ter sido. O técnico do Sevilla, Luis Garcia Plaza, foi rápido em aplaudir a qualidade suprema do Barcelona após a partida, insistindo que sua equipe teve uma atuação fantástica, especialmente durante um início forte. Embora tenha reconhecido que o gigante catalão atua em um nível completamente diferente do restante de La Liga, o treinador manteve o orgulho pela forma como seus jogadores colocaram os líderes em situação desconfortável logo no começo.
"Fizemos um primeiro tempo extraordinário, mas depois não conseguimos manter esse nível no segundo. Como eu disse antes da partida, o Barcelona está anos-luz à frente do restante da liga", disse Luis García.
- AFP
O time de Flick vai para a pausa como líder isolado
O apito final confirmou um resultado significativo para o Barcelona, que agora soma 21 pontos de 21 possíveis em La Liga. A vitória por 3 a 1 garante que a equipe passará a pausa para a data Fifa na liderança da tabela, ostentando uma campanha perfeita que poucos esperavam no início da temporada 2026/27. A identidade tática de Hansi Flick está se tornando cada vez mais clara, com o time exibindo uma combinação de solidez defensiva e eficiência ofensiva devastadora.
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