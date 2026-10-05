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flick(C)Getty Images
Yosua Arya
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Hansi Flick abre caminho para investida do PSG no mercado, enquanto o Barcelona se prepara para negociar a saída de astro fora dos planos

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Alejandro Balde viu seu tempo de jogo no Barcelona ser drasticamente reduzido sob o comando do técnico Hansi Flick nesta temporada. A queda acentuada de minutos gerou rumores de uma saída em janeiro, com o Paris Saint-Germain e os dois clubes de Manchester acompanhando de perto a situação do defensor.

  • Escanteado sob o comando de Flick

    Balde enfrenta um futuro altamente incerto no Barcelona após perder rapidamente espaço sob o comando de Flick, de acordo com o Fichajes. Há apenas alguns meses, o lateral-esquerdo era considerado um jogador importante para o treinador alemão, mas sua situação se deteriorou drasticamente.

    O jogador de 22 anos foi empurrado para a periferia do time principal, vendo seu tempo de jogo ser reduzido a quase nada. Balde jogou apenas 12 minutos nesta temporada, fazendo uma breve aparição contra o Racing no Camp Nou.

    Ele ficou fora de seis partidas consecutivas da liga e não participou do confronto da Champions League com o Feyenoord. Também foi deixado fora da lista para a estreia na temporada contra o Elche, uma realidade desconcertante para um defensor com 169 jogos pelo Barcelona.

  • BaldeGetty Images

    Caindo na ordem de preferência

    A queda repentina no tempo de jogo de Balde está diretamente ligada às escolhas táticas claras de Flick. Na visão do técnico do Barcelona, o jovem lateral perdeu seu lugar na hierarquia atual. Xavi Espart e Joao Cancelo o ultrapassaram com firmeza, deixando Balde diante de uma realidade completamente nova e desconfortável no banco de reservas.

    Apesar desse rebaixamento inesperado, o defensor não está com pressa para garantir uma saída rápida. Balde segue vinculado ao Barcelona por um contrato que vai até junho de 2028, o que lhe dá uma grande sensação de segurança. Seu principal desejo é ficar e se firmar novamente. O lateral quer lutar por seu espaço no time, na esperança de reconquistar a confiança do treinador e voltar à equipe titular em um futuro próximo.

  • Diretoria do Barcelona está aberta à saída

    Embora Balde esteja disposto a ficar, a diretoria do Barcelona tem uma perspectiva notavelmente diferente sobre seu futuro imediato. Figuras importantes dentro do clube não descartaram a possibilidade de uma saída no inverno, vendo uma transferência em janeiro como uma opção bastante real.

    O clube ainda espera convencer Balde de que buscar um novo desafio pode ser o melhor para sua carreira. No entanto, a cúpula está plenamente ciente de que será difícil persuadi-lo a abandonar suas ambições no Camp Nou, considerando improvável, neste momento, a perspectiva de uma saída voluntária.

    Ainda assim, espera-se que o Barcelona avalie cuidadosamente quaisquer ofertas que chegarem quando a janela de transferências abrir. Com o jogador mal aparecendo nos planos de Flick, a diretoria está preparada para estudar todas as oportunidades disponíveis no mercado.

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  • baldeGetty Images

    PSG e clubes de Manchester rondam

    Se o Barcelona abrir oficialmente a porta para uma saída, várias potências europeias estão à espreita para avançar. Segundo a mesma reportagem, o PSG monitora de perto a situação do defensor. Além disso, acredita-se que os dois clubes de Manchester também estejam acompanhando atentamente os desdobramentos.

    Para o PSG, a chance de contratar Balde no meio da temporada representa uma oportunidade atraente de mercado. Com apenas 22 anos, ele já tem experiência substancial no mais alto nível do futebol europeu e entende as imensas exigências táticas de jogar pelo Barcelona. Resta saber se o clube francês tomará uma atitude concreta em janeiro. Se a situação esportiva de Balde não melhorar nas próximas semanas, sua posição sobre sair pode mudar rapidamente.

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