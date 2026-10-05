Balde enfrenta um futuro altamente incerto no Barcelona após perder rapidamente espaço sob o comando de Flick, de acordo com o Fichajes. Há apenas alguns meses, o lateral-esquerdo era considerado um jogador importante para o treinador alemão, mas sua situação se deteriorou drasticamente.

O jogador de 22 anos foi empurrado para a periferia do time principal, vendo seu tempo de jogo ser reduzido a quase nada. Balde jogou apenas 12 minutos nesta temporada, fazendo uma breve aparição contra o Racing no Camp Nou.

Ele ficou fora de seis partidas consecutivas da liga e não participou do confronto da Champions League com o Feyenoord. Também foi deixado fora da lista para a estreia na temporada contra o Elche, uma realidade desconcertante para um defensor com 169 jogos pelo Barcelona.