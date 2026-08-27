AFP
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Hans-Joachim Watzke admite que o Borussia Dortmund não pode competir com o Bayern de Munique, "amplo favorito"
Watzke reconhece a supremacia do Bayern
O presidente do Dortmund, Watzke, espera que a disputa da Bundesliga de 2026-27 siga um roteiro familiar depois que o Bayern conquistou seu 13º título em 14 temporadas. O gigante bávaro encontrou pouca resistência a caminho da taça na última temporada, estabelecendo um recorde da competição com 122 gols. Kompany também entrou para os livros de história ao se tornar apenas o quarto técnico a vencer a liga em cada uma de suas duas primeiras temporadas, juntando-se a Ernst Happel, Hansi Flick e Pep Guardiola.
- Getty Images Sport
Treinador admite a disputa pelo título
Watzke reconheceu abertamente a diferença que separa o Dortmund de seus rivais mais fortes, admitindo que o enorme poder financeiro do Bayern torna a disputa pelo título da liga cada vez mais desequilibrada.
Ao refletir sobre a corrida pelo título em entrevista à Sky Germany, Watzke disse: "Bem, é preciso ser honesto, tivemos uma boa temporada de Bundesliga no ano passado e somamos 73 pontos. No passado, isso teria sido suficiente para ganhar o título. Hoje, esse não é mais o caso porque o Bayern domina tudo.
"No Dortmund, há um limite para o que podemos fazer para mudar isso, porque a diferença econômica entre os dois principais clubes da Alemanha se tornou enorme. Então não devemos nos enganar: o Bayern de Munique é o grande favorito."
Abordagens contrastantes no mercado de transferências
A disparidade entre os dois lados foi ressaltada por suas estratégias de contratação contrastantes ao longo da janela de transferências de verão. O Bayern reforçou seu elenco campeão com as chegadas de Ismael Saibari e Nathaniel Brown, além de manter o atacante decisivo Harry Kane na Allianz Arena. Em contrapartida, o time de Niko Kovac optou por investir em talentos emergentes ao contratar Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas e Joane Gadou, depois de já ter sofrido um golpe inicial com uma derrota por 2 a 1 para o Bayern na Supercopa Franz Beckenbauer.
- AFP
Abertura da Bundesliga testa a determinação
O Dortmund inicia sua campanha na Bundesliga de 2026-27 no sábado, quando recebe o Hamburg no Signal Iduna Park. Niko Kovac enfrenta um desafio imediato para integrar seus jovens reforços de verão antes que as tabelas de jogos nacionais e europeias se intensifiquem. Um início convincente será essencial para estabelecer um embalo cedo e manter o Dortmund competitivo perto do topo da tabela.
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