Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
GERMANY-FBL-BUNDESLIGA-DORTMUND-AGMAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Hans-Joachim Watzke admite que o Borussia Dortmund não pode competir com o Bayern de Munique, "amplo favorito"

Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Bundesliga

O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, admitiu que o Bayern de Munique é amplo favorito ao título da Bundesliga, insistindo que seu time não pode competir economicamente. Apesar de ter somado 73 pontos na temporada passada, Watzke reconheceu que os campeões dominantes de Vincent Kompany seguem fora do alcance do restante do futebol alemão.

  • Watzke reconhece a supremacia do Bayern

    O presidente do Dortmund, Watzke, espera que a disputa da Bundesliga de 2026-27 siga um roteiro familiar depois que o Bayern conquistou seu 13º título em 14 temporadas. O gigante bávaro encontrou pouca resistência a caminho da taça na última temporada, estabelecendo um recorde da competição com 122 gols. Kompany também entrou para os livros de história ao se tornar apenas o quarto técnico a vencer a liga em cada uma de suas duas primeiras temporadas, juntando-se a Ernst Happel, Hansi Flick e Pep Guardiola.

    • Publicidade
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Treinador admite a disputa pelo título

    Watzke reconheceu abertamente a diferença que separa o Dortmund de seus rivais mais fortes, admitindo que o enorme poder financeiro do Bayern torna a disputa pelo título da liga cada vez mais desequilibrada.

    Ao refletir sobre a corrida pelo título em entrevista à Sky Germany, Watzke disse: "Bem, é preciso ser honesto, tivemos uma boa temporada de Bundesliga no ano passado e somamos 73 pontos. No passado, isso teria sido suficiente para ganhar o título. Hoje, esse não é mais o caso porque o Bayern domina tudo.

    "No Dortmund, há um limite para o que podemos fazer para mudar isso, porque a diferença econômica entre os dois principais clubes da Alemanha se tornou enorme. Então não devemos nos enganar: o Bayern de Munique é o grande favorito."

  • Abordagens contrastantes no mercado de transferências

    A disparidade entre os dois lados foi ressaltada por suas estratégias de contratação contrastantes ao longo da janela de transferências de verão. O Bayern reforçou seu elenco campeão com as chegadas de Ismael Saibari e Nathaniel Brown, além de manter o atacante decisivo Harry Kane na Allianz Arena. Em contrapartida, o time de Niko Kovac optou por investir em talentos emergentes ao contratar Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas e Joane Gadou, depois de já ter sofrido um golpe inicial com uma derrota por 2 a 1 para o Bayern na Supercopa Franz Beckenbauer.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Abertura da Bundesliga testa a determinação

    O Dortmund inicia sua campanha na Bundesliga de 2026-27 no sábado, quando recebe o Hamburg no Signal Iduna Park. Niko Kovac enfrenta um desafio imediato para integrar seus jovens reforços de verão antes que as tabelas de jogos nacionais e europeias se intensifiquem. Um início convincente será essencial para estabelecer um embalo cedo e manter o Dortmund competitivo perto do topo da tabela.

Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV