Hannah Waddingham, estrela de “Ted Lasso”, promete uma “temporada maravilhosa” para as “Lady Greyhounds”, enquanto Jason Sudeikis traz de volta o mundo do AFC Richmond para a 4ª temporada

As expectativas estão em alta à medida que o fenômeno da Apple TV se prepara para sua quarta temporada. Waddingham, que interpreta Rebecca Welton, proprietária do AFC Richmond, desde o episódio piloto, confirmou que os próximos episódios manterão os altos padrões que os fãs já esperam da produção vencedora do Emmy.

A atriz compartilhou recentemente seu entusiasmo em relação à direção dos novos roteiros, destacando especialmente a evolução da identidade do clube. Ao falar sobre a qualidade da produção, Waddingham disse: “Ah, vai ser… o roteiro continua excelente como sempre foi, e temos nossas Lady Greyhounds. Então, vai ser uma temporada maravilhosa.”



