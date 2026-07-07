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Hannah Waddingham, estrela de “Ted Lasso”, promete uma “temporada maravilhosa” para as “Lady Greyhounds”, enquanto Jason Sudeikis traz de volta o mundo do AFC Richmond para a 4ª temporada
Richmond se prepara para um novo começo
As expectativas estão em alta à medida que o fenômeno da Apple TV se prepara para sua quarta temporada. Waddingham, que interpreta Rebecca Welton, proprietária do AFC Richmond, desde o episódio piloto, confirmou que os próximos episódios manterão os altos padrões que os fãs já esperam da produção vencedora do Emmy.
A atriz compartilhou recentemente seu entusiasmo em relação à direção dos novos roteiros, destacando especialmente a evolução da identidade do clube. Ao falar sobre a qualidade da produção, Waddingham disse: “Ah, vai ser… o roteiro continua excelente como sempre foi, e temos nossas Lady Greyhounds. Então, vai ser uma temporada maravilhosa.”
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A ascensão das Lady Greyhounds
A introdução das “Lady Greyhounds” marca uma virada narrativa significativa que foi antecipada pela primeira vez durante o final da 3ª temporada. Nos momentos finais do capítulo anterior, a personagem de Juno Temple, Keeley Jones, apresentou a Rebecca uma proposta para a criação de um time feminino do AFC Richmond, uma iniciativa que agora está confirmada como o ponto central da nova temporada.
Essa expansão do universo de Richmond garante que o espírito do clube permaneça no centro da história, ao mesmo tempo em que explora novos territórios dentro do esporte. A sinopse confirma que a narrativa se concentrará fortemente nessa transição, afirmando: “Na quarta temporada, Ted retorna a Richmond para enfrentar seu maior desafio até então: treinar um time de futebol feminino da segunda divisão. Ao longo da temporada, Ted e a equipe aprendem a agir antes de pensar, assumindo riscos que nunca imaginaram que tomariam.”
Sudeikis e rostos conhecidos estão de volta
Embora o foco possa estar mudando para o time feminino, o cerne emocional da série permanece intacto, com Jason Sudeikis reprisando seu papel como o técnico que dá nome à série. Depois de partir para os Estados Unidos no final da terceira temporada, a jornada de Ted de volta ao Reino Unido serve de catalisador para a próxima era do futebol dos Greyhounds.
Ao lado de Sudeikis e Waddingham, estão vários personagens favoritos que retornam e se tornaram sinônimo do sucesso da série. Os fãs podem esperar ver Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift de volta à ação. Eles contarão com o apoio de uma leva de novos talentos, incluindo Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, à medida que o clube amplia seu elenco para a nova temporada.
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Quando assistir aos Greyhounds
Os torcedores do clube não terão que esperar muito mais para ver o time voltar a entrar em campo. A estreia da 4ª temporada de *Ted Lasso* está oficialmente marcada para quarta-feira, 5 de agosto de 2026. A série continua sendo um exclusivo da Apple TV, e a plataforma oferece um período de teste gratuito de sete dias para quem quiser acompanhar a trajetória da série até agora antes do lançamento dos novos episódios.
Além de seu retorno ao mundo da gestão do futebol, Waddingham também está no elenco da série “Ride or Die”, da Prime Video, que estreia em 15 de julho. No entanto, é o retorno à Nelson Road que está dando o que falar no mundo esportivo, já que as “Lady Greyhounds” se preparam para assumir o centro das atenções sob a orientação do técnico bigodudo favorito de todos.
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