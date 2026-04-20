Hannah Hampton e Lauren Hemp mostram sua classe - mas as frustrações das Lionesses de Maya Le Tissier continuam: vencedoras e perdedoras da semana de sucesso da Inglaterra nas eliminatórias da Copa do Mundo Feminina

Numa disputa tão acirrada, é provável que os jogos entre Inglaterra e Espanha sejam decisivos, e a seleção inglesa fez sua parte ao derrotar a La Roja por 1 a 0 em Wembley na terça-feira. Embora o placar tenha sido apertado, e Hannah Hampton tenha precisado fazer uma defesa espetacular no final para garantir a vitória, as Lionesses pareceram a melhor equipe no geral, mesmo com as visitantes longe de seu melhor nível.

O papel de Sarina Wiegman nessa vitória mostrou que a Inglaterra pode ter vantagem no duelo técnico dessa rivalidade neste momento também. Tomando decisões importantes nas posições de zagueira central, lateral-esquerda e no meio-campo, a holandesa acertou em todas elas, levando a melhor sobre a estreante técnica da Espanha, Sonia Bermúdez. A ex-atacante do Barcelona começou bem no ano passado, levando a La Roja ao título da Liga das Nações, mas sua adversária mais experiente venceu este primeiro confronto entre as duas treinadoras.

Isso teria contado pouco, porém, se a Inglaterra tivesse tropeçado na Islândia quatro dias depois — algo que quase aconteceu. A Espanha fez sua parte no início do dia, derrotando a Ucrânia por 5 a 0 para aumentar o saldo de gols, o que pode ser útil caso vença a revanche contra as Lionesses em junho, e deve ter ficado se perguntando por que a Islândia não lhe fez um favor. Hampton voltou a brilhar, com a trave também desempenhando um papel fundamental na vitória apertada por 1 a 0 da Inglaterra.

Com isso, as Lionesses mantêm uma vantagem de três pontos sobre a Espanha na liderança do grupo, faltando duas partidas para o fim, sendo que a próxima será fora de casa contra as campeãs mundiais. Do ponto de vista de um espectador neutro, o cenário não poderia estar melhor. Se evitar a derrota em Maiorca em junho e vencer a Ucrânia alguns dias depois, a Inglaterra garantirá sua vaga para o Brasil. Considerando que as Lionesses venceram três das últimas quatro partidas contra a equipe que derrotaram na final da Eurocopa do verão passado, elas acreditam ter chances de conquistar pelo menos um ponto.

Antes dessa partida, porém, houve muito a aprender com a concentração da Inglaterra em abril, e grande parte disso pode influenciar o pensamento de Wiegman quando chegar a próxima pausa internacional. O GOAL analisa os vencedores e perdedores das vitórias das Lionesses sobre a Espanha e a Islândia...