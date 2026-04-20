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Lionesses winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Hannah Hampton e Lauren Hemp mostram sua classe - mas as frustrações das Lionesses de Maya Le Tissier continuam: vencedoras e perdedoras da semana de sucesso da Inglaterra nas eliminatórias da Copa do Mundo Feminina

Vencedores & perdedores
Inglaterra F
Eliminatórias Europeias
Futebol feminino
H. Hampton
L. Hemp
L. Williamson
M. Le Tissier
L. Wubben-Moy
T. Hinds
L. Kendall
Inglaterra F x Espanha
Islândia x Inglaterra F
Especiais e Opinião

Vantagem para a Inglaterra. Esta pausa para os jogos internacionais sempre foi vista como decisiva na disputa entre as Lionesses e a Espanha pela única vaga de classificação automática para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem disponível neste grupo de eliminatórias acirrado, e foram as atuais campeãs europeias, e não as campeãs mundiais, que saíram na frente.

Numa disputa tão acirrada, é provável que os jogos entre Inglaterra e Espanha sejam decisivos, e a seleção inglesa fez sua parte ao derrotar a La Roja por 1 a 0 em Wembley na terça-feira. Embora o placar tenha sido apertado, e Hannah Hampton tenha precisado fazer uma defesa espetacular no final para garantir a vitória, as Lionesses pareceram a melhor equipe no geral, mesmo com as visitantes longe de seu melhor nível.

O papel de Sarina Wiegman nessa vitória mostrou que a Inglaterra pode ter vantagem no duelo técnico dessa rivalidade neste momento também. Tomando decisões importantes nas posições de zagueira central, lateral-esquerda e no meio-campo, a holandesa acertou em todas elas, levando a melhor sobre a estreante técnica da Espanha, Sonia Bermúdez. A ex-atacante do Barcelona começou bem no ano passado, levando a La Roja ao título da Liga das Nações, mas sua adversária mais experiente venceu este primeiro confronto entre as duas treinadoras.

Isso teria contado pouco, porém, se a Inglaterra tivesse tropeçado na Islândia quatro dias depois — algo que quase aconteceu. A Espanha fez sua parte no início do dia, derrotando a Ucrânia por 5 a 0 para aumentar o saldo de gols, o que pode ser útil caso vença a revanche contra as Lionesses em junho, e deve ter ficado se perguntando por que a Islândia não lhe fez um favor. Hampton voltou a brilhar, com a trave também desempenhando um papel fundamental na vitória apertada por 1 a 0 da Inglaterra.

Com isso, as Lionesses mantêm uma vantagem de três pontos sobre a Espanha na liderança do grupo, faltando duas partidas para o fim, sendo que a próxima será fora de casa contra as campeãs mundiais. Do ponto de vista de um espectador neutro, o cenário não poderia estar melhor. Se evitar a derrota em Maiorca em junho e vencer a Ucrânia alguns dias depois, a Inglaterra garantirá sua vaga para o Brasil. Considerando que as Lionesses venceram três das últimas quatro partidas contra a equipe que derrotaram na final da Eurocopa do verão passado, elas acreditam ter chances de conquistar pelo menos um ponto.

Antes dessa partida, porém, houve muito a aprender com a concentração da Inglaterra em abril, e grande parte disso pode influenciar o pensamento de Wiegman quando chegar a próxima pausa internacional. O GOAL analisa os vencedores e perdedores das vitórias das Lionesses sobre a Espanha e a Islândia...

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    VENCEDORA: Hannah Hampton

    Havia dúvidas quanto ao desempenho de Hampton antes desta pausa para os jogos internacionais. A goleira do Chelsea não havia mantido o gol invicto em nenhuma das últimas seis partidas pelos Blues, sofrendo sete gols, e sua distribuição de bola também vinha sendo alvo de críticas. Esta semana com a seleção inglesa, porém, pode ter lhe dado o impulso de confiança necessário para um final de temporada forte.

    Hampton não sofreu gols em duas partidas e teve um papel fundamental em ambas. Contra a Espanha, uma série de defesas sólidas foi coroada por uma defesa espetacular nos acréscimos, impedindo Edna Imade de marcar e preservando uma vitória vital por 1 a 0 que deu às Lionesses uma vantagem de três pontos na liderança do grupo. Quatro dias depois, ela foi forçada a fazer duas defesas decisivas na vitória apertada sobre a Islândia pelo mesmo placar, depois que a Inglaterra não conseguiu ampliar a vantagem após o gol inicial de Alessia Russo.

    “Ela foi incrível”, disse Russo sobre Hampton, em entrevista à ITV. “Nos momentos decisivos, ela nos manteve na partida. Ela apareceu três ou quatro vezes para garantir o placar sem gols e os três pontos. Às vezes você precisa de alguém que se destaque assim.”

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  • Lucia Kendall Ona Batlle England Spain Women 2026Getty Images

    VENCEDORA: Lucia Kendall

    É verdade que as opções da Inglaterra no meio-campo, para completar um trio que sempre contaria com Keira Walsh e Georgia Stanway, ficaram reduzidas nesta semana. Ella Toone e Grace Clinton ficaram de fora devido a lesões, abrindo caminho para a primeira convocação da adolescente Erica Parkinson, o que significou que Wiegman teve uma decisão importante a tomar para o confronto contra a Espanha. Naquele jogo importante, foi Lucia Kendall, a jogadora de 21 anos com apenas cinco partidas pela seleção, quem recebeu a chance, o que pareceu um grande reconhecimento de seu talento.

    Kendall retribuiu essa confiança também. Enfrentando um trio de meio-campistas formado pela bicampeã da Bola de Ouro Alexia Putellas, a vice-campeã da Bola de Ouro do ano passado Mariona Caldentey e a estrela do Barcelona Patri Guijarro, era improvável que Kendall tivesse muitas chances de mostrar o que sabia fazer com a posse de bola. Mas ela segurou bem a bola quando a recebeu, cobriu muito espaço e lutou brilhantemente, sem nunca parecer paralisada como algumas jogadoras em sua posição poderiam ficar.

    Sua atuação também recebeu muitos elogios de Wiegman, que disse que Kendall completou “o melhor meio-campo disponível”. “Acho que ela entende muito bem o que queremos fazer com e sem a posse de bola”, disse a treinadora da Inglaterra. A vaga de camisa 10 está em aberto e Kendall continua a cometer poucos erros quando tem a oportunidade de reivindicar o posto.

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    VENCEDORA: Lotte Wubben-Moy

    Lotte Wubben-Moy chegou a esta concentração como uma das jogadoras da Inglaterra em melhor forma. No entanto, como alguém que nem sempre teve muitos minutos de jogo sob o comando de Wiegman, não estava claro se isso se traduziria em oportunidades para impressionar no jogo mais importante das Lionesses até agora neste ano, contra a Espanha. Felizmente para ela, foi o que aconteceu. E, felizmente para a Inglaterra, ela mais do que justificou sua participação.

    Começando ao lado de Esme Morgan em uma partida que, segundo Wiegman, chegou cedo demais para a capitã Leah Williamson, Wubben-Moy formou metade de uma formidável dupla de zagueiras centrais que limitou a Espanha a muito pouco ao longo dos 90 minutos em Wembley.

    “Tenho muito orgulho delas”, disse a treinadora da Inglaterra depois do jogo. “Elas não jogaram muito juntas. [O desempenho delas] diz muito sobre elas e devem se orgulhar de si mesmas.”

    Quatro dias depois, Wubben-Moy saiu de campo para dar lugar a Williamson no time titular contra a Islândia, marcando o retorno da capitã após um mês de afastamento devido a uma lesão no tendão. Mas a primeira voltaria a substituir a capitã da Inglaterra no intervalo, adaptando-se bem à defesa e dando uma grande contribuição no final da partida, quando parecia que a Islândia poderia empatar o placar.

    Esse foi o fim do que pareceu ser uma semana importante para Wubben-Moy no que diz respeito a subir na hierarquia das zagueiras centrais.

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    PERDEDORA: Maya Le Tissier

    Do outro lado dessa situação na zaga está Maya Le Tissier. A posição da capitã do Manchester United nesta seleção das Lionesses vem sendo debatida há muito tempo, com Wiegman vendo-a como uma solução na lateral-direita, apesar de ela se destacar no clube atuando como zagueira central. Le Tissier teve a chance de provar seu ponto de vista nesse debate no final do ano passado, quando teve ampla oportunidade como zagueira central em amistosos, mas sua sorte mudou em 2026.

    Embora tenha jogado os 90 minutos na primeira partida da Inglaterra no ano contra a Ucrânia, foi como lateral-direita, e desde então ela ficou no banco sem ser utilizada nas três partidas seguintes. Isso apesar dos problemas de lesão de Williamson e da escalação de Alex Greenwood como lateral-esquerda, o que abriu vagas para outras jogadoras. Essas vagas, porém, foram ocupadas por jogadoras como Wubben-Moy e Morgan, fazendo com que Le Tissier caísse na hierarquia da equipe, da qual ela parecia estar subindo.

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    VENCEDORA: Lauren Hemp

    Lauren Hemp tem sido uma presença constante nesta seleção inglesa comandada por Wiegman. Ela foi titular em todas as partidas das Lionesses em torneios importantes sob o comando da holandesa, exceto uma, conquistando dois títulos do Campeonato Europeu e marcando três gols que ajudaram a levar as Lionesses à sua primeira final da Copa do Mundo em 2023. E, no entanto, às vezes parece que ela não recebe o reconhecimento que merece.

    Ver Hemp desempenhar um papel tão protagonista nesta semana foi, portanto, uma visão bem-vinda, pois lhe deu o destaque que ela deveria receber com mais frequência. Seu gol que garantiu a vitória contra a Espanha foi uma excelente jogada de improvisação, e ela teve azar de não marcar o segundo ao acertar a trave logo em seguida, enquanto sua assistência para o gol de Russo contra a Islândia foi igualmente impressionante.

    Com impressionantes 76 partidas pela seleção aos 25 anos, Hemp é uma das primeiras opções na escalação de Wiegman, e tem sido assim desde que chegou à Inglaterra. Esta semana foi um lembrete do porquê disso.

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    VENCEDORA: Leah Williamson

    Este estágio foi marcado por discussões sobre a condição física de Williamson, depois que Wiegman convocou a capitã da Inglaterra apesar de ela não ter jogado em nenhuma das últimas cinco partidas do Arsenal. Embora a esperança fosse de que a zagueira pudesse participar do confronto contra a Espanha, seu retorno aos gramados teria que esperar mais alguns dias, quando ela não apresentou problemas em uma partida de 45 minutos contra a Islândia.

    Demorou mais do que Williamson, a Inglaterra e o Arsenal esperavam, e é a continuação de uma temporada frustrante para a capitã das Lionesses, que perdeu os primeiros três meses devido a um problema no joelho e mais um mês por causa de uma lesão na panturrilha antes deste último revés.

    No entanto, ela está de volta agora, bem a tempo para a reta final da defesa do título do Arsenal na Liga dos Campeões, que continua na fase de semifinais na próxima semana, e com a esperança de encerrar a campanha do clube com força total antes da grande revanche da Inglaterra contra a Espanha em junho. Esse é um jogo que pode, em última instância, decidir qual das duas seleções se classifica automaticamente para a Copa do Mundo do ano que vem; portanto, para as Lionesses, ter Williamson disponível como titular seria um grande impulso.

  • Taylor Hinds England Women 2026Getty Images

    PERDEDOR: Taylor Hinds

    Antes do confronto com a Espanha, Taylor Hinds havia sido titular em todos os últimos três jogos da Inglaterra, e em quatro dos últimos cinco, na lateral esquerda. Mas a zagueira do Arsenal foi preterida na escalação para a partida em Wembley, sendo substituída por Greenwood. Questionada pela ITV antes daquele jogo se Greenwood era sua lateral esquerda titular, Wiegman respondeu simplesmente: “Sim, ela é.”

    Pode parecer o filme “Feitiço do Tempo” quando se fala do dilema da Inglaterra nessa posição. As Lionesses há muito carecem de opções naturais para essa função, muitas vezes forçando outras jogadoras a atuar fora de posição para preencher a lacuna, o que acaba se destacando como um verdadeiro ponto fraco da equipe. Wiegman analisou várias opções emergentes para resolver esse problema, com jogadoras como Anouk Denton, Poppy Pattinson e Hinds recebendo convocações.

    Esta última recebeu a maioria dessas oportunidades desde sua primeira convocação em outubro, o que coincidiu em grande parte com a ausência de Niamh Charles, que atua na posição pelo Chelsea e já teve passagens como titular na seleção inglesa. Mas a recente sequência de jogos de Greenwood como lateral-esquerda pelo Manchester City, em vez de zagueira central, claramente teve um grande impacto na decisão de Wiegman, levando Greenwood a ser titular nas duas partidas das Lionesses nesta semana nessa posição.

    Com Charles também retornando ao elenco este mês pela primeira vez desde dezembro, e entrando no lugar de Greenwood nos últimos minutos da vitória de sábado sobre a Islândia, parece que a hierarquia na lateral esquerda tem um aspecto totalmente diferente agora em comparação com o mês passado. Infelizmente para Hinds, parece que foi ela quem caiu nessa hierarquia.