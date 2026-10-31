A braçadeira de capitão, os treinadores com quem mais aprendeu, a gestão da concorrência. Samir Handanovic viveu na Inter momentos em que, para o bem ou para o mal, teve de assumir muitas responsabilidades. Ainda assim, em entrevista ao Repubblica, o ex-goleiro esloveno explicou o que esses momentos lhe ensinaram e o que leva consigo hoje em seu papel de treinador.
Handanovic: "Spalletti e Conte são os técnicos com quem mais aprendi. A braçadeira de capitão tira energia em campo"
Spalletti e Conte
"Os treinadores com quem mais aprendi? Spalletti e Conte. O primeiro me pedia para ser o jogador a mais na construção das jogadas. Eu já estava pronto, sabia jogar com os pés. Com Conte, aprendi a mentalidade vencedora, que envolve todo o clube. A régua sobe para todos".
A FAIXA DE CAPITÃO
"Continuei sendo a mesma pessoa, mas com mais responsabilidades. A braçadeira tira energia dentro de campo. Você tem que dar o exemplo em tudo: na forma como se apresenta, como treina, no comportamento, até nas roupas. Tem que ser justo com os companheiros e fazer a ponte com o treinador e a diretoria".
LAUTARO CAPITÃO
"Lautaro é um bom capitão? Só os companheiros de equipe dele podem dizer. O que os outros dizem é conversa fiada."
ENSINAR AOS JOVENS
"Treinar as categorias de base? Ensinei muitas coisas aos garotos e aprendi muito com eles, também no lado emocional. É preciso ser educador e psicólogo. Os jovens absorvem tudo. Não é só futebol, e o dinheiro ainda tem pouco a ver com isso".
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.