Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Handanovic: "Spalletti e Conte são os técnicos com quem mais aprendi. A braçadeira de capitão tira energia em campo"

Inter de Milão
S. Handanovic
A. Conte
L. Spalletti
M. Icardi
L. Martinez

Os anos mais intensos da carreira de Handanovic na Inter foram aqueles em que ele mais aprendeu em campo e na gestão do elenco.

Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT

A braçadeira de capitão, os treinadores com quem mais aprendeu, a gestão da concorrência. Samir Handanovic viveu na Inter momentos em que, para o bem ou para o mal, teve de assumir muitas responsabilidades. Ainda assim, em entrevista ao Repubblica, o ex-goleiro esloveno explicou o que esses momentos lhe ensinaram e o que leva consigo hoje em seu papel de treinador.

  • Spalletti e Conte

    "Os treinadores com quem mais aprendi? Spalletti e Conte. O primeiro me pedia para ser o jogador a mais na construção das jogadas. Eu já estava pronto, sabia jogar com os pés. Com Conte, aprendi a mentalidade vencedora, que envolve todo o clube. A régua sobe para todos".

  • A FAIXA DE CAPITÃO

    "Continuei sendo a mesma pessoa, mas com mais responsabilidades. A braçadeira tira energia dentro de campo. Você tem que dar o exemplo em tudo: na forma como se apresenta, como treina, no comportamento, até nas roupas. Tem que ser justo com os companheiros e fazer a ponte com o treinador e a diretoria".

  • LAUTARO CAPITÃO

    "Lautaro é um bom capitão? Só os companheiros de equipe dele podem dizer. O que os outros dizem é conversa fiada."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • ENSINAR AOS JOVENS

    "Treinar as categorias de base? Ensinei muitas coisas aos garotos e aprendi muito com eles, também no lado emocional. É preciso ser educador e psicólogo. Os jovens absorvem tudo. Não é só futebol, e o dinheiro ainda tem pouco a ver com isso".

Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT