Handanovic: "Sonho em treinar a Inter, por isso me despedi no verão. De Zerbi me queria no Brighton, e Italiano, na Fiorentina"

A carreira de Samir Handanovic poderia não ter terminado na Inter. O próprio ex-goleiro e capitão da Inter revelou isso em longa entrevista ao jornal Repubblica, na qual falou das oportunidades que surgiram para ele e não se concretizaram no último momento antes de decidir pendurar as luvas.

Hoje, o ex-goleiro também se despediu da Inter como treinador das categorias de base, após os desentendimentos no verão durante a transição das equipes sub para a Primavera. O sonho, porém, continua o mesmo: um dia assumir o comando da equipe, hoje nas mãos de seu ex-companheiro Cristian Chivu.