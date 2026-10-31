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Juventus v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Handanovic: "Sonho em treinar a Inter, por isso me despedi no verão. De Zerbi me queria no Brighton, e Italiano, na Fiorentina"

Inter de Milão
S. Handanovic
R. De Zerbi
Brighton
Fiorentina
V. Italiano

Não apenas o dérbi, mas também o passado e o futuro na entrevista do goleiro esloveno

A carreira de Samir Handanovic poderia não ter terminado na Inter. O próprio ex-goleiro e capitão da Inter revelou isso em longa entrevista ao jornal Repubblica, na qual falou das oportunidades que surgiram para ele e não se concretizaram no último momento antes de decidir pendurar as luvas.

Hoje, o ex-goleiro também se despediu da Inter como treinador das categorias de base, após os desentendimentos no verão durante a transição das equipes sub para a Primavera. O sonho, porém, continua o mesmo: um dia assumir o comando da equipe, hoje nas mãos de seu ex-companheiro Cristian Chivu.

  • ADEUS AO FUTEBOL

    "Como saber a hora de se aposentar? Quando você perde a chama dentro de si. Vai ao estádio e não sente mais aquele frio na barriga. Para mim, não foi difícil parar, eu já sabia o que queria fazer. Troquei o campo de futebol pela quadra de padel. Durante um ano como observador da Inter, estudei para ser treinador. Depois, treinei as categorias de base por dois anos."

  • DE ZERBI E ITALIANO ME QUERIAM

    "Último clube depois da saída da Inter? De Zerbi me queria no Brighton. Eu gostaria de vê-lo trabalhar de perto, mesmo como segundo goleiro. Houve contatos com a Fiorentina de Italiano, mas não deu em nada. Gostaria de voltar a Udine como treinador."

  • A DESPEDIDA NO VERÃO

    "O que aconteceu? Eu deveria assumir o time Primavera, mas não chegamos a um acordo sobre algumas questões, incluindo a relação com o Sub-23, e seguimos caminhos diferentes, sem polêmica. Quero seguir meu caminho, fazer a diferença e tomar decisões. Agora estou pronto para assumir uma equipe principal. Obtive a licença UEFA Pro com uma tese sobre a evolução do goleiro no jogo moderno."

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  • SONHO DE TREINAR A INTER

    "Sonho em treinar a Inter. Mas uma coisa de cada vez. Por enquanto, estudo os clubes de que gosto: o Como de Fàbregas, o Barcelona. Gosto de alcançar resultados por meio do jogo. Adoro o 4-3-3 e suas variações, mas os esquemas táticos não importam. O que importa são as ideias."