O Barcelona deu continuidade ao seu início implacável de temporada em La Liga com uma dominante vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, mas a noite foi de Hamza Abdelkarim. O atacante egípcio, que tem sido uma revelação desde que chegou ao clube, fez oficialmente sua estreia em uma partida oficial aos 86 minutos do confronto. A estreia representa um marco histórico significativo, já que ele se tornou o primeiro egípcio a jogar pelo Barça.

Ao refletir sobre esse momento marcante, o jovem centroavante não conseguiu esconder a empolgação por finalmente entrar em campo diante da torcida da casa. "Estou muito feliz com esta participação. Fiquei muito animado no momento em que fui para o campo, e havia um grande número de torcedores, e senti uma sensação muito maravilhosa, e espero vivê-la continuamente", disse Hamza à TV3.