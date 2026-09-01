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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Hamza Abdelkarim fala sobre a "sensação maravilhosa" após estrear pelo Barcelona na goleada sobre o Rayo Vallecano

H. Abdelkarim
Barcelona
La Liga

A jovem promessa egípcia Hamza Abdelkarim expressou seu enorme orgulho após entrar para a história como o primeiro jogador de seu país a representar o Barcelona em uma partida oficial. O jovem atacante entrou no fim da vitória convincente do clube catalão para ajudar a manter o início perfeito da equipe na nova temporada.

  • Uma estreia dos sonhos no Camp Nou

    O Barcelona deu continuidade ao seu início implacável de temporada em La Liga com uma dominante vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, mas a noite foi de Hamza Abdelkarim. O atacante egípcio, que tem sido uma revelação desde que chegou ao clube, fez oficialmente sua estreia em uma partida oficial aos 86 minutos do confronto. A estreia representa um marco histórico significativo, já que ele se tornou o primeiro egípcio a jogar pelo Barça.

    Ao refletir sobre esse momento marcante, o jovem centroavante não conseguiu esconder a empolgação por finalmente entrar em campo diante da torcida da casa. "Estou muito feliz com esta participação. Fiquei muito animado no momento em que fui para o campo, e havia um grande número de torcedores, e senti uma sensação muito maravilhosa, e espero vivê-la continuamente", disse Hamza à TV3.

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    Em busca de títulos na liderança da tabela

    A vitória garante que a equipe de Hansi Flick permaneça no topo da tabela da liga, mantendo uma campanha perfeita que a fez deixar para trás os primeiros desafiantes da temporada. Para Hamza, o sucesso coletivo do time é tão importante quanto sua afirmação individual. Ele entende o peso da expectativa que vem com a camisa do Barcelona e está determinado a garantir que o clube siga exatamente onde está atualmente na tabela.

    Sobre a liderança do Barcelona na tabela do Campeonato Espanhol, ele disse: "Estar no topo é ótimo para nós, e é onde devemos estar, e temos que continuar assim. Espero ajudar a equipe o máximo possível, e que possamos vencer tudo nesta temporada."

  • Elogios ao astro ofensivo do Barcelona

    A transição para o time principal foi facilitada pela qualidade dos companheiros de equipe que cercam o jovem atacante. Hamzaa fez questão de destacar rapidamente o impacto do ponta brasileiro Raphinha, que tem vivido grande fase recentemente. Os dois claramente desenvolveram um forte vínculo nos treinos, com o jogador mais experiente servindo de modelo para os mais jovens em termos de aplicação e versatilidade nas três posições do ataque.

    "Raphinha é um jogador incrível e uma pessoa maravilhosa. Ele tem muito talento, e sabemos que dá 100% do seu esforço em qualquer lugar do campo", afirmou Hamza.

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    A magia de Lamine Yamal

    Além das lideranças mais experientes, Hamza também falou com entusiasmo sobre o talento geracional de Lamine Yamal. A sensação adolescente continua desafiando a própria idade com atuações decisivas que cativam tanto os torcedores quanto os companheiros de equipe. Hamza destacou que jogar ao lado de uma força tão criativa é um privilégio, reconhecendo que a capacidade técnica e a visão de jogo de Yamal fazem dele uma das perspectivas mais empolgantes do futebol mundial na atualidade.

    "Ele é um jogador mágico, tem pés incríveis, todos nós gostamos de vê-lo, e ele sempre joga pelo time."

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