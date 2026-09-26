Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-TRAINING-EGYAFP
Traduzido por

Hamza Abdel Karim: o pequeno faraó que conquistou o que Salah não conseguiu

Especiais e Opinião
Barcelona x Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
H. Abdelkarim
M. Salah
Espanha
Egito

Ele vai assumir a liderança do Egito?

Hamza Abdelkarim é a grande contratação para o futuro que o Barcelona concretizou neste verão. O atacante egípcio, de 18 anos, é um dos jogadores africanos mais promissores e, apesar da pouca idade, já se tornou internacional pela seleção principal do Egito.

Segundo uma reportagem que o jornal Marca dedicou a Hamza Abdelkarim, o jovem jogador vindo do Al-Ahly enfrenta dificuldades para entrar na escalação de Flick, mas mantém seu lugar na seleção de seu país.

A Marca publicou uma manchete que dizia: "Hamza recebe o bastão de Salah e lhe arrebata um grande sonho", destacando que o jogador do Barcelona "participou ontem por alguns minutos diante de Angola, entrando como substituto de um de seus maiores inspiradores: Mohamed Salah".

  • 4 minutos... mas!

    Hamza disputou apenas uma partida com o Barça: foi no confronto do Campeonato Espanhol contra o Rayo Vallecano, no qual jogou quatro minutos.

    A forte concorrência no ataque da equipe catalã, diante da excelente fase goleadora vivida por Raphinha (que soma 14 gols), impediu o jovem atacante — que foi o artilheiro do Blaugrana durante a pré-temporada — de conseguir mais espaço até o momento.


    O Marca prosseguiu: "Mas, apesar de sua participação limitada no Barcelona, que há alguns dias renovou e melhorou o contrato de Hamza assinado no verão, ele continua sendo um jogador presente e com força nos planos da seleção do Egito, tendo inclusive disputado com ela a última Copa do Mundo. O atacante catalão entrou aos 62 minutos no lugar de Mohamed Salah na partida de ontem, sexta-feira, contra Angola (0 a 0), e desperdiçou uma chance perigosa nos acréscimos".

    • Publicidade

  • O sonho de Salah? Hamza se destaca

    E prosseguiu: "Em seu país, comparam Hamza de forma quase constante com o ex-astro do Liverpool, dada a sua posição e o seu potencial. Há muito tempo ele é apontado como o "novo Salah". Na verdade, o atacante veterano (34 anos) é uma das referências de Hamza e está entre os jogadores que ele mais admira. Mas o jovem catalão já conseguiu superar o atual jogador do Trabzonspor na realização de uma de suas maiores ambições profissionais: assinar com o Barcelona.

    Leia também: "Não evoluiu há 20 anos": crítica ácida ao estilo de Mourinho com os "grandes" do Real Madrid

  • Barcelona e Salah: tentativas que jamais se concretizarão!

    O jornal afirmou: "Em incontáveis janelas de transferências ao longo dos últimos dez anos, houve contatos entre o Barcelona e Salah. O ponta egípcio era e ainda é um dos atacantes mais renomados do mundo. E, de fato, no último verão, seu nome voltou a aparecer na agenda do clube catalão, mas ele acabou assinando com o time turco até 2028".

    E concluiu: "Às vezes por causa da recusa de seu clube, especialmente o Liverpool, pelo qual jogou da temporada 17-18 até 25-26, em abrir mão dele, e outras vezes por causa de divergências financeiras entre as partes, a possibilidade de Salah chegar ao Spotify Camp Nou nunca se concretizou. Vestir a camisa blaugrana sempre foi uma das ambições de Salah, mas ele não a realizou e é provável que isso se torne impossível agora, considerando a sua idade. Já Hamza conseguiu realizá-la de fato".

    Leia também: Comparação grave que "ultrapassou todos os limites": jornalista do Real Madrid: peço desculpas pelo meu erro, e o canal de vocês mente

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET