Hamza Abdel Karim: o pequeno faraó que conquistou o que Salah não conseguiu

Hamza Abdelkarim é a grande contratação para o futuro que o Barcelona concretizou neste verão. O atacante egípcio, de 18 anos, é um dos jogadores africanos mais promissores e, apesar da pouca idade, já se tornou internacional pela seleção principal do Egito.

Segundo uma reportagem que o jornal Marca dedicou a Hamza Abdelkarim, o jovem jogador vindo do Al-Ahly enfrenta dificuldades para entrar na escalação de Flick, mas mantém seu lugar na seleção de seu país.

A Marca publicou uma manchete que dizia: "Hamza recebe o bastão de Salah e lhe arrebata um grande sonho", destacando que o jogador do Barcelona "participou ontem por alguns minutos diante de Angola, entrando como substituto de um de seus maiores inspiradores: Mohamed Salah".