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Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda
Traduzido por

Hall of Fame vol. XVIII - Eusébio, a "Pantera Negra" que desafiou Pelé e levou Portugal ao grupo dos grandes do futebol

Eusebio
Hall of Fame
Especiais e Opinião
Portugal

Arrancada de velocista, agilidade felina, faro de gol e um pé direito devastador: Eusébio entra para o Hall da Fama.

"Chegou aos campos correndo como só corre quem foge da polícia ou da miséria que lhe morde os calcanhares".


Era assim que a pena mais respeitada e romântica do futebol mundial, Eduardo Galeano, descrevia Eusebio em ‘El fútbol a sol y sombra’, conhecido na Itália como ‘Splendori e miserie del gioco del calcio’.

O centroavante que cresceu em Mafalala com uma bola de trapos corria os 100 metros em 11 segundos e combinava a arrancada de um velocista com um drible ágil e refinado e um chute de direita explosivo e preciso, capaz de vencer qualquer goleiro mesmo de longe. Chegou à Europa vindo da miséria do Moçambique colonial, mas o futebol o levaria longe: ao topo da Europa com o Benfica e ao posto de primeiro craque de projeção mundial de Portugal, capaz de disputar com Pelé o posto de melhor jogador de sua época.


Temido e respeitado por todos os adversários, movimentava-se em campo em busca do gol como um felino pronto para abater uma presa. Por isso, os jornalistas ingleses lhe deram o marcante apelido de 'Pantera Negra'. Nos tempos de Pelé, Di Stefano e Bobby Charlton, Portugal também havia encontrado seu craque, capaz de levar o país à elite do futebol mundial.

  • De Mafalala a Lisboa

    Eusébio da Silva Ferreira nasceu em 25 de janeiro de 1942 em Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique, então colônia portuguesa. Cresceu em Mafalala, um bairro pobre, e perdeu o pai ainda criança. O futebol chegou com os amigos e uma bola de trapos, em partidas que duravam horas e seguiam enquanto havia luz.


    Aos 12 anos, o treinador o considerava magro demais para colocá-lo em campo. "Eu chorava porque não me davam nem uma oportunidade", recordaria em 2008 aos leitores do 'UEFA.com'. Aquele garoto deixado de fora faria da força, além da técnica, uma das qualidades mais temidas pelos defensores.


    Foi o Sporting de Lourenço Marques que lhe deu uma oportunidade: Eusebio vestiu sua camisa entre 1957 e 1960 e marcou 77 gols em 42 jogos. A ligação com o Sporting CP parecia indicar o rumo que a história tomaria, mas o Benfica agiu com mais determinação.

    Quando o jovem jogador desembarcou em Lisboa em dezembro de 1960, com apenas 18 anos, foi recebido pelo frio e pela disputa entre os dois grandes clubes da capital. O Benfica havia organizado a transferência em segredo, usando o nome de código Ruth Malosso; o Sporting reivindicava direitos sobre o jogador.


    Foi então decisiva a mãe Elisa, queescolheu o contrato profissional oferecido pelo Benfica em vez de um período de testes no Sporting. "Tudo começou com minha mãe, que foi decisiva em tudo o que fiz no futebol", contaria o craque ao 'Record'.


    Eusebio passou 12 dias em um hotel em Lagos, no Algarve, esperando que os ânimos se acalmassem. "Muitos disseram e escreveram que eu havia sido sequestrado, mas foi apenas uma forma de o Benfica me manter tranquilo e longe da confusão", esclareceu o centroavante muito tempo depois ao 'Record'.


    Enquanto isso, o técnico do Benfica, Bela Guttmann, já havia percebido quem tinha em mãos. "É ouro", repetia ao seu auxiliar Fernando Caiado quando o via jogar. O técnico húngaro lhe deu a confiança e a ajuda necessárias para encontrar seu lugar na equipe. "Foi o treinador que mais me influenciou", reconheceria ao 'UEFA.com'. O garoto deixado de fora por ser magro demais agora estava pronto para se impor na Europa.

  • O desafio a Pelé e a conquista da Europa com o Benfica

    Em 23 de maio de 1961, Eusébio marcou três gols contra o Atlético CP. Em 1º de junho, fez o único gol do Benfica em sua estreia oficial, na derrota por 4 a 1 para o Vitória Setúbal pela Copa de Portugal: os reservas jogaram no dia seguinte ao triunfo europeu sobre o Barcelona, que havia dado ao time sua primeira Copa dos Campeões da Europa.


    Poucos dias depois, no Torneio de Paris, o jovem centroavante se apresentou ao futebol internacional. Na final contra o Santos, entrou quando o placar estava 4 a 0 para os brasileiros. O Santos marcou mais uma vez, mas o garoto de Mafalala fez três gols. O Santos acabou vencendo por 6 a 3, mas o jogador de 19 anos havia obrigado os observadores a dividir a atenção entre ele e Pelé. Diante da "Pérola Negra" brasileira, o futebol descobria sua "Pantera Negra", "A Pantera Negra" em português: o jovem africano que ousava disputar o protagonismo com "O Rei".


    A consagração veio em 2 de maio de 1962, em Amsterdã. O Real Madrid terminou o primeiro tempo vencendo por 3 a 2, com três gols de Puskas. Depois do empate de Coluna, foi a vez de Eusébio. Aos 64 minutos, converteu o pênalti da virada. Cinco minutos depois, uma cobrança de falta potente bateu Araquistáin novamente: o 5 a 3 deu ao Benfica sua segunda Copa dos Campeões da Europa consecutiva. O time de Di Stefano e Puskas teve de se render a um jovem de 20 anos, que decidiu com dois gols sua primeira final europeia.


    "Foi o momento que impulsionou minha carreira", admitiria ao UEFA.com. Havia derrotado seus ídolos, mas procurava a camisa prometida por Di Stefano. Quando a recebeu, mostrou-a a Simões, feliz como uma criança diante do presente de seu herói. O companheiro o lembrou de que ele acabara de se sagrar campeão europeu. "Para mim, só existia a camisa de Di Stefano!", contaria à UEFA. "A gente sempre admira o próprio pai — explicaria ao "As" em 2008 —, não tanto o irmão". O pai era Di Stefano; Pelé, da mesma idade que ele, era o irmão.


  • Eusébio e o Trap: uma pantera em Wembley

    Em 22 de maio de 1963, em Wembley, o Benfica buscava sua terceira Copa dos Campeões consecutiva. Do outro lado estava o Milan de Nereo Rocco, mas Eusebio precisou de menos de 20 minutos para deixar sua marca.


    "No início da partida, Eusébio era marcado por Benítez, mas estava deixando o adversário literalmente louco. Ele recebeu a bola na intermediária ofensiva, arrancou e marcou o gol do 1 a 0 com uma facilidade impressionante", recordaria Giovanni Trapattoni na autobiografia 'Non dire gatto', escrita com Bruno Longhi.


    "Foi Cesare Maldini, nosso capitão, quem mudou a marcação. Ele se aproximou e me disse: 'Trapo, marque você o Eusebio, senão ele vai acabar conosco esta noite'. Eu grudei nele, e Benítez passou a marcar Torres."


    Naquela partida, Trap sacrificou todas as outras ambições. "Eu ficava tão perto dele que ouvia sua respiração. Não o deixava se virar. Sabia que, se ele se virasse com a bola nos pés, estaria tudo acabado. Chutava mesmo sem espaço, com uma potência e uma rapidez de execução que eu nunca tinha visto. Naquele período, ele e Pelé eram, sem dúvida, os melhores jogadores do mundo", diria no programa 'Il Processo del Lunedì', da Rai.


    Naquela ocasião, o Milan conseguiu conter o craque do Benfica, e Altafini virou a final com dois gols. Quarenta e um anos depois, quando se tornou técnico do Benfica, Trapattoni reencontrou Eusebio, que o recebeu. A antiga batalha havia dado lugar a uma longa amizade.

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  • A BOLA DE OURO E AS FINAIS PERDIDAS

    O Benfica voltou a disputar a final em 1965 e em 1968. Eusebio conheceria novamentea amargura de cair no último obstáculo: perdeu primeiro para a Inter e depois para o Manchester United.


    Em 27 de maio de 1965, em San Siro, Eusebio tentou em vão superar Giuliano Sarti no gramado pesado pela chuva. Um gol de Jair deu a vitória à Inter. A Bola de Ouro, por sua vez, ficou com ele: superou Giacinto Facchetti e Luis Suárez e se tornou o primeiro jogador negro a recebê-la. Já havia ficado em 2º lugar em 1962 e voltaria a ocupar a posição em 1966, atrás de Bobby Charlton.


    Em 1968, Wembley lhe ofereceu outra oportunidade. Mas, contra o Manchester United, com o placar em 1 a 1 e a poucos minutos do fim, Alex Stepney segurou o chute potente do português. Naquele momento, Eusebio soube reconhecer o mérito de quem havia lhe negado a glória e protagonizou um gesto de grande espírito esportivo: "Ele fez uma grande defesa, então eu o aplaudi", contaria à "FourFourTwo". Na prorrogação, os ingleses ampliaram a vantagem e venceram por 4 a 1.


    Por 15 anos, a camisa do Benfica foi para ele uma segunda pele. Marcou 482 gols em 450 partidas de competições oficiais e conquistou 11 campeonatos e 5 Copas de Portugal. Foi sete vezes o artilheiro do campeonato nacional e liderou três vezes a artilharia da Copa dos Campeões: nove gols em 1964/65, sete em 1965/66 e seis em 1967/68. Completaram sua lista de prêmios individuais duas Chuteiras de Ouro europeias, em 1968 e 1973, e dois reconhecimentos como jogador português do ano, em 1970 e 1973.


    Seu gol favorito foi marcado em 9 de dezembro de 1964, na vitória por 5 a 0 sobre o Chaux-de-Fonds. Após uma troca de passes com Simões, o centroavante vindo de Moçambique fingiu que chutaria: o defensor protegeu o rosto, e ele levantou a bola. Repetiu a finta diante do segundo defensor e finalizou de voleio, sem que a bola tocasse o chão. Ao goleiro, não restou outra coisa senão parabenizá-lo: "Foi uma obra de arte, um momento de inspiração", contaria Eusebio à "FourFourTwo".

  • A Copa do Mundo da "Pantera Negra"

    Em 1966, o craque vindo de Moçambique acompanhou Portugal em sua primeira Copa do Mundo. Depois de Hungria e Bulgária, os portugueses também venceram por 3 a 1 o Brasil, então campeão mundial, com dois gols de Eusébio. Pelé, prejudicado pelas lesões e pelas pancadas que recebeu, deixou o torneio. Portugal começava a acreditar que podia vencer a Copa do Mundo.


    Nas quartas de final, enfrentaria a Coreia do Norte, que havia eliminado a Itália. Em 23 de julho, no Goodison Park, os asiáticos venciam por 3 a 0 após 25 minutos. Eusébio marcou aos 27 minutos e converteu um pênalti antes do intervalo. Aos 56 minutos, empatou. Depois, sofreu outro pênalti após arrancar do meio de campo. Converteu a cobrança aos 59 minutos: em pouco mais de meia hora, havia marcado quatro gols e virado o placar. José Augusto fechou o placar em 5 a 3.


    "Para mim, foi meu momento especial", recordaria à FIFA. Portugal estava na semifinal em sua primeira participação, e seu centroavante já havia marcado sete vezes.


    Em Wembley, dois gols de Bobby Charlton impediram Portugal de chegar à final. Seu gol de pênalti não evitou a vitória inglesa por 2 a 1. Eusébio saiu chorando: havia acreditado que chegaria à final, e o terceiro lugar, ainda a ser conquistado contra a União Soviética, não podia consolá-lo naquele momento.


    Também marcou naquela partida, convertendo um pênalti contra Lev Yashin, a quem abraçou em seguida. Portugal venceu por 2 a 1, e a 'Pantera Negra' terminou como artilheiro, com 9 gols em 6 jogos. Aquela única Copa do Mundo que disputou bastou para torná-lo inesquecível. Pela seleção, encerrou sua trajetória em 1973, com 41 gols em 64 jogos.

  • A Itália por um triz e a ligação com Lisboa

    A Serie A tentou tirá-lo do Benfica. A Juventus o procurou, depois a Inter de Angelo Moratti chegou muito perto de contratá-lo. Eusébio e a esposa, Flora, já haviam escolhido uma casa perto do lago de Como, mas, após a Copa do Mundo de 1966, o fechamento das fronteiras para estrangeiros impediu a transferência. A Coreia do Norte, que havia eliminado a Itália, acabou assim barrando o caminho para a Serie A justamente do homem que havia encerrado seu sonho na Copa do Mundo.


    "Eu poderia ter comprado metade de Lisboa", brincaria o centroavante em uma entrevista à 'FourFourTwo' em 2008, ao lembrar quanto teria ganhado na Inter. Sobre o interesse anterior da Juventus, contaria quea intervenção de Salazar o teria impedido de partir, porque o ditador o considerava patrimônio do Estado. Essa versão seria contestada pelo historiador Ricardo Serrado, que atribuiria a transferência frustrada para Turim às obrigações militares do jogador.


    O fato é que Eusébio permaneceu no Benfica até 1975. Os joelhos, já desgastados, afetaram a reta final de sua carreira, sem apagar seu faro de gol. Atravessou o Atlântico para jogar pelo Boston Minutemen na NASL, passou pelo Monterrey, no México, e depois foi para o Canadá: em 1976, conquistou o título norte-americano com o Toronto Metros-Croatia, marcando também na final e terminando com 18 gols em 25 jogos. Ainda dividiu seu tempo entre Portugal e Estados Unidos, vestindo as camisas de Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar e New Jersey Americans, antes de uma última passagem pelo futebol indoor com o Buffalo Stallions.


    Depois, voltou a representar o Benfica, primeiro como integrante da comissão técnica e, mais tarde, como embaixador do clube que havia se tornado sua casa. O Benfica quis homenageá-lo ainda em vida: em 25 de janeiro de 1992, dia de seu 50º aniversário, Eusébio inaugurou a estátua que o retratava diante do antigo estádio da Luz. Ao lado dele estavam a esposa e as filhas. Ainda hoje, diante do novo estádio, sua figura de bronze recebe os torcedores.


    Quando ele morreu, em 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos, Portugal decretou três dias de luto nacional. O caixão atravessou o gramado do estádio da Luz e, em 3 de julho de 2015, seus restos mortais foram transferidos para o Panteão Nacional.


    "Se eu pudesse escolher, gostaria de morrer lá, no estádio do Benfica. É a minha casa — havia explicado o centroavante vindo de Moçambique já em 1997 —. Foi lá que me tornei um homem. É lá que vivo desde os 18 anos. Claro que não posso escolher, mas gostaria... E, ainda por cima, durante uma partida intensa, disputada e com uma vitória do Benfica".