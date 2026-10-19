Eusébio da Silva Ferreira nasceu em 25 de janeiro de 1942 em Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique, então colônia portuguesa. Cresceu em Mafalala, um bairro pobre, e perdeu o pai ainda criança. O futebol chegou com os amigos e uma bola de trapos, em partidas que duravam horas e seguiam enquanto havia luz.





Aos 12 anos, o treinador o considerava magro demais para colocá-lo em campo. "Eu chorava porque não me davam nem uma oportunidade", recordaria em 2008 aos leitores do 'UEFA.com'. Aquele garoto deixado de fora faria da força, além da técnica, uma das qualidades mais temidas pelos defensores.





Foi o Sporting de Lourenço Marques que lhe deu uma oportunidade: Eusebio vestiu sua camisa entre 1957 e 1960 e marcou 77 gols em 42 jogos. A ligação com o Sporting CP parecia indicar o rumo que a história tomaria, mas o Benfica agiu com mais determinação.

Quando o jovem jogador desembarcou em Lisboa em dezembro de 1960, com apenas 18 anos, foi recebido pelo frio e pela disputa entre os dois grandes clubes da capital. O Benfica havia organizado a transferência em segredo, usando o nome de código Ruth Malosso; o Sporting reivindicava direitos sobre o jogador.





Foi então decisiva a mãe Elisa, queescolheu o contrato profissional oferecido pelo Benfica em vez de um período de testes no Sporting. "Tudo começou com minha mãe, que foi decisiva em tudo o que fiz no futebol", contaria o craque ao 'Record'.





Eusebio passou 12 dias em um hotel em Lagos, no Algarve, esperando que os ânimos se acalmassem. "Muitos disseram e escreveram que eu havia sido sequestrado, mas foi apenas uma forma de o Benfica me manter tranquilo e longe da confusão", esclareceu o centroavante muito tempo depois ao 'Record'.





Enquanto isso, o técnico do Benfica, Bela Guttmann, já havia percebido quem tinha em mãos. "É ouro", repetia ao seu auxiliar Fernando Caiado quando o via jogar. O técnico húngaro lhe deu a confiança e a ajuda necessárias para encontrar seu lugar na equipe. "Foi o treinador que mais me influenciou", reconheceria ao 'UEFA.com'. O garoto deixado de fora por ser magro demais agora estava pronto para se impor na Europa.