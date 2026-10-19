A Serie A tentou tirá-lo do Benfica. A Juventus o procurou, depois a Inter de Angelo Moratti chegou muito perto de contratá-lo. Eusébio e a esposa, Flora, já haviam escolhido uma casa perto do lago de Como, mas, após a Copa do Mundo de 1966, o fechamento das fronteiras para estrangeiros impediu a transferência. A Coreia do Norte, que havia eliminado a Itália, acabou assim barrando o caminho para a Serie A justamente do homem que havia encerrado seu sonho na Copa do Mundo.
"Eu poderia ter comprado metade de Lisboa", brincaria o centroavante em uma entrevista à 'FourFourTwo' em 2008, ao lembrar quanto teria ganhado na Inter. Sobre o interesse anterior da Juventus, contaria quea intervenção de Salazar o teria impedido de partir, porque o ditador o considerava patrimônio do Estado. Essa versão seria contestada pelo historiador Ricardo Serrado, que atribuiria a transferência frustrada para Turim às obrigações militares do jogador.
O fato é que Eusébio permaneceu no Benfica até 1975. Os joelhos, já desgastados, afetaram a reta final de sua carreira, sem apagar seu faro de gol. Atravessou o Atlântico para jogar pelo Boston Minutemen na NASL, passou pelo Monterrey, no México, e depois foi para o Canadá: em 1976, conquistou o título norte-americano com o Toronto Metros-Croatia, marcando também na final e terminando com 18 gols em 25 jogos. Ainda dividiu seu tempo entre Portugal e Estados Unidos, vestindo as camisas de Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar e New Jersey Americans, antes de uma última passagem pelo futebol indoor com o Buffalo Stallions.
Depois, voltou a representar o Benfica, primeiro como integrante da comissão técnica e, mais tarde, como embaixador do clube que havia se tornado sua casa. O Benfica quis homenageá-lo ainda em vida: em 25 de janeiro de 1992, dia de seu 50º aniversário, Eusébio inaugurou a estátua que o retratava diante do antigo estádio da Luz. Ao lado dele estavam a esposa e as filhas. Ainda hoje, diante do novo estádio, sua figura de bronze recebe os torcedores.
Quando ele morreu, em 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos, Portugal decretou três dias de luto nacional. O caixão atravessou o gramado do estádio da Luz e, em 3 de julho de 2015, seus restos mortais foram transferidos para o Panteão Nacional.
"Se eu pudesse escolher, gostaria de morrer lá, no estádio do Benfica. É a minha casa — havia explicado o centroavante vindo de Moçambique já em 1997 —. Foi lá que me tornei um homem. É lá que vivo desde os 18 anos. Claro que não posso escolher, mas gostaria... E, ainda por cima, durante uma partida intensa, disputada e com uma vitória do Benfica".