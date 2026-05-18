Hall da Fama - Zinedine Zidane, um craque icônico que fez história no futebol

A sola do pé esquerdo que acaricia a bola e diminui sua velocidade, depois a do pé direito que lhe dá uma mudança brusca de direção, et voilà: pronto! Alguns chamam de “veronica”, outros de “ruleta”; para quem viveu o futebol na virada dos anos 90 para os primeiros anos 2000, essa é “a jogada icônica de Zinedine Zidane”.

Muitos campeões escreveram páginas do futebol com jogadas memoráveis, gols extraordinários ou atuações suntuosas, mas ninguém jamais disputou uma partida perfeita. Ninguém, pelo menos, antes de 1º de julho de 2006, quando, no estádio de Frankfurt, o camisa 10 da França decidiu deixar uma marca indelével na história desse esporte.

A atuação exibida por Zinedine Zidane na semifinal da Copa do Mundo contra o Brasil é, para muitos, a melhor atuação individual de todos os tempos. Uma série de jogadas brilhantes, passes espetaculares, lançamentos perfeitos, desarmes vencedores, disputas aéreas, dribles... cada jogada arrancava aplausos da torcida, cada jogada deixava em apuros adversários do calibre de Zé Roberto, Gilberto Silva, Cafu e Roberto Carlos.

Esses 90 minutos são a essência pura de Zinedine Zidane, o manifesto de um jogador que marcou a transição entre duas épocas, entre duas formas de entender o futebol. E aquele, é sempre bom lembrar, foi o penúltimo jogo de sua carreira. Pois Zidane parou de jogar futebol aos 34 anos, quando ainda era um dos melhores do mundo, a ponto de estar a um passo de conquistar a segunda Bola de Ouro, que se esvaiu por causa da famosa cabeçada em Materazzi. Ele teria sido o primeiro jogador a ganhar a Bola de Ouro já aposentado.