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Renato Maisani

Hall da Fama - Zinedine Zidane, um craque icônico que fez história no futebol

Especiais e Opinião
Hall of Fame
Z. Zidane
França
Juventus

Uma Copa do Mundo histórica conquistada como líder, um gol inesquecível, uma Bola de Ouro e uma jogada que ficará para sempre marcada como sua marca registrada: Zinedine Zidane é um dos maiores jogadores da história do futebol

A sola do pé esquerdo que acaricia a bola e diminui sua velocidade, depois a do pé direito que lhe dá uma mudança brusca de direção, et voilà: pronto! Alguns chamam de “veronica”, outros de “ruleta”; para quem viveu o futebol na virada dos anos 90 para os primeiros anos 2000, essa é “a jogada icônica de Zinedine Zidane”.

Muitos campeões escreveram páginas do futebol com jogadas memoráveis, gols extraordinários ou atuações suntuosas, mas ninguém jamais disputou uma partida perfeita. Ninguém, pelo menos, antes de 1º de julho de 2006, quando, no estádio de Frankfurt, o camisa 10 da França decidiu deixar uma marca indelével na história desse esporte.

A atuação exibida por Zinedine Zidane na semifinal da Copa do Mundo contra o Brasil é, para muitos, a melhor atuação individual de todos os tempos. Uma série de jogadas brilhantes, passes espetaculares, lançamentos perfeitos, desarmes vencedores, disputas aéreas, dribles... cada jogada arrancava aplausos da torcida, cada jogada deixava em apuros adversários do calibre de Zé Roberto, Gilberto Silva, Cafu e Roberto Carlos.

Esses 90 minutos são a essência pura de Zinedine Zidane, o manifesto de um jogador que marcou a transição entre duas épocas, entre duas formas de entender o futebol. E aquele, é sempre bom lembrar, foi o penúltimo jogo de sua carreira. Pois Zidane parou de jogar futebol aos 34 anos, quando ainda era um dos melhores do mundo, a ponto de estar a um passo de conquistar a segunda Bola de Ouro, que se esvaiu por causa da famosa cabeçada em Materazzi. Ele teria sido o primeiro jogador a ganhar a Bola de Ouro já aposentado.

  • UM GALÁCTICO ENTRE OS GALÁCTICOS

    Mas Zidane foi muito mais do que isso. Ele foi o “Galáctico entre os Galácticos”, marcou um dos gols mais bonitos da história do futebol e fez isso em uma final da Liga dos Campeões, deu à seleção francesa seu primeiro e histórico título mundial — ainda por cima diante da torcida local e marcando dois gols na final — e conseguiu até mesmo instigar a dúvida no coração de muitos torcedores da Juventus quanto à pergunta “quem foi o melhor jogador francês de todos os tempos?”. Para muitos, agora, a resposta é Platini.

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  • MOVIMENTOS MÁGICOS

    Épocas diferentes, é claro. Mas Zidane sempre teve algo de mágico em seus movimentos. Algo de diferente em suas jogadas. Em suas arrancadas com a bola nos pés, havia algo que sempre levava à reflexão inconsciente: “Ah, ele é rápido mesmo”. Talvez ele não fosse realmente rápido, mas conseguia parecer que era, graças àquela maneira de proteger a bola que mantinha à distância segura adversários mais velozes do que ele.

  • MAS SERÁ QUE FOI BEM CELEBRADO?

    Não dá para dizer que Zidane tenha sido “subestimado”, mas certamente se pode afirmar que nem sempre ele foi devidamente reconhecido. Pois Zidane é um dos maiores jogadores da história do futebol, mas quase sempre, quando se elaboram “rankings” desse tipo, poucos o mencionam. Bastaria rever aquele França x Brasil para mudar de ideia.

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