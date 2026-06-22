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Paolo Camedda

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Hall da Fama XIV – Pelé, O Rei do Futebol: jogador lendário e o primeiro ícone universal

Brasil
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A história infinita de Pelé: da ginga no Santos até as três Copas do Mundo com o Brasil

«Você é a exceção que confirma minha regra. Você é a única celebridade que, em vez de durar quinze minutos, vai durar quinze séculos».

Quando Andy Warhol proferiu essas palavras em 1977, o mundo já conhecia o mito. Há quase vinte anos, seu sorriso radiante iluminava as capas brilhantes dos jornais, os palcos da televisão e os estádios de todos os continentes. Ele havia conquistado três Copas do Mundo, marcado mais de mil gols e transformado o futebol em um espetáculo global. Mas o pai da Pop Art não estava falando de um campeão esportivo. Estava falando de um fenômeno cultural.

Muito antes das redes sociais, muito antes dos patrocínios bilionários e muito antes de o conceito de marca pessoal entrar no linguagem comum, o mundo já havia conhecido o primeiro atleta verdadeiramente universal. Pelé.


  • O NASCIMENTO DE UMA LENDA

    No início, era apenas Dico, o apelido com que seus pais o chamavam carinhosamente. Nascido em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, uma pequena cidade do estado de Minas Gerais, passou a infância na pobreza, entre sacrifícios, sonhos e bolas improvisadas. 

    Mas será com outro apelido que ele se tornará um mito universalmente conhecido.

    “Quando eu tinha três anos, meu pai jogava no Vasco de São Lourenço — ele contaria em sua autobiografia de 2006. — Ele me levava aos treinos e eu ficava fascinado pelo nosso goleiro, Bilé. A cada defesa dele, eu gritava: ‘Bravo, Bilé!’. Muitas vezes, porém, eu distorcia o nome para ‘Pilé’ ou ‘Pelé’. Assim, a certa altura, os meninos mais velhos começaram a me chamar de Pelé”.

    No começo, ele não gostava nem um pouco disso. Aos seus ouvidos, soava como uma zombaria. Ninguém poderia imaginar que aquelas quatro letras, nascidas de um erro de pronúncia no campinho de uma cidadezinha do interior do Brasil, se tornariam um dos nomes mais famosos do século XX.

    Décadas depois, o presidente Lula encontraria a síntese perfeita: “Pelé, quatro letras que uniram o Brasil ao mundo”.

    Para entender como isso foi possível, é preciso voltar a Bauru, no estado de São Paulo, para onde sua família se mudou em 1946. É lá que cresce Edson Arantes do Nascimento, filho de João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, e de Celeste Arantes, junto com seus irmãos mais novos, Jair, conhecido como Zoca, e Maria Lúcia. De um lado, o pai, um ex-atacante talentoso cuja carreira havia sido interrompida por uma grave lesão no joelho; do outro, a mãe, severa e protetora, determinada a garantir aos filhos uma vida mais estável do que aquela que o futebol havia conseguido oferecer ao marido.

    Enquanto Dondinho lhe transmite o amor pela bola, Dona Celeste o freia, insistindo na importância da escola e do trabalho. 

    O pai trabalhava como macero em um hospital e ganhava apenas o necessário para sustentar a família; a mãe cuidava da casa e da educação dos filhos. O pequeno Dico não gostava muito de estudar: assim, engraxava sapatos, ajudava os pais como podia e brincava na rua com os amigos de infância, usando bolas improvisadas feitas de trapos e papel. 

    Será Dondinho quem lhe ensinará os fundamentos do futebol. Em 1950, quando o Brasil perde a Copa do Mundo em casa, derrotado pelo Uruguai no famoso Maracanazo, Pelé tem apenas nove anos. Ele vê o pai chorando. É uma cena que nunca esquecerá. Ele se aproxima dele e faz uma promessa: um dia, vai ganhar a Copa do Mundo com o Brasil.

    Oito anos depois, essa promessa será cumprida.


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  • A GINGA QUE FEZ DELE O REI

    Havia algo que diferenciava Pelé de todos os outros jogadores de futebol. Os brasileiros têm uma palavra para descrever isso: a ginga. Um termo difícil de traduzir, pois não se refere a um gesto técnico específico. É uma maneira de se mover, de manter o equilíbrio e superar os obstáculos com criatividade e improvisação. O termo deriva da gíria da capoeira, a antiga dança-luta simulada praticada pelos escravos africanos no Brasil como forma de resistência física e cultural ao domínio dos portugueses, e é o seu passo básico aplicado ao “futebol dançado”.

    Pelé foi sua encarnação mais perfeita. Ele não corria simplesmente: ele ondulava. Não se limitava a driblar: ele antecipava a direção para onde se mover. Parecia antecipar a bola em vez de persegui-la, transformando cada ação em algo imprevisível para os adversários. Nas mudanças de direção, nas fintas de corpo, nas torções repentinas, nos toques de calcanhar e em seus irresistíveis saltos acrobáticos, emergia aquela combinação única de graça e potência que torna seu futebol imediatamente reconhecível em todos os cantos do planeta.

    Seus cabeceios não eram meras elevações atléticas. As cabeçadas de costas, as de meio-costas e as finalizações de primeira pareciam desafiar a gravidade antes mesmo de desafiar os adversários. Nele coexistiam a leveza do dançarino e a força do lutador, o instinto do garoto que cresceu nos campos de Bauru e a inteligência do campeão destinado a conquistar o mundo.

    Anos mais tarde, Jorge Valdano tentaria descrever essa sensação.

    “Seu corpo se movia ao compasso de um ritmo atávico e negro, que se adaptava harmoniosamente ao movimento caprichoso da bola. Suas qualidades musculares permitiam-lhe realizar qualquer proeza; nunca saberemos, por exemplo, se Pelé subia da terra ou descia do céu para acertar a bola em cheio com a testa, tendo o goleiro como vítima e a rede como destino final.”


  • OS PRIMEIROS PASSOS COM O SANTOS E O BRASIL

    Dondinho logo percebe o talento do filho. Aos treze anos, ele o leva para as categorias de base do Bauru, treinadas por Waldemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira e caça-talentos. É ele quem primeiro percebe o potencial extraordinário de Pelé e orienta seu desenvolvimento.

    Seu desempenho rapidamente atrai a atenção dos clubes mais importantes. Entre eles está o Santos. Após alguma hesitação inicial de Dona Celeste, Waldemar de Brito consegue convencer a família e acompanha o garoto a um teste, no qual ele é aprovado com brilhantismo.

    Depois de se mudar para a pensão de Vila Belmiro, Pelé avança rapidamente. Em 7 de setembro de 1956, ele estreia no time principal em um amistoso contra o Corinthians de Santo André e marca imediatamente o primeiro de seus 1.281 gols no total. No ano seguinte, conquista definitivamente uma vaga entre os titulares e, em 7 de julho de 1957, estreia com a camisa da Seleção Brasileira, marcando mais uma vez na derrota por 2 a 1 para a Argentina.

    A trajetória do garoto de Bauru mal havia começado, mas a sensação já era clara: o futebol brasileiro havia encontrado seu novo fenômeno.


  • O MUNDO AOS PÉS DE PELÉ

    O mundo o descobriu no verão de 1958. Ele tinha dezessete anos, um sorriso tímido e um talento que, no Brasil, prometia maravilhas. Mas quando a Seleção desembarcou na Suécia, Pelé ainda não era o protagonista que a história consagraria para a eternidade.

    Antes da Copa do Mundo, ele havia sofrido uma lesão no joelho e chegou ao torneio longe de estar em sua melhor forma. O técnico Vicente Feola decidiu inicialmente confiar em José Altafini, o futuro Mazzola do futebol italiano. Nos dois primeiros jogos, contra a Áustria e a Inglaterra, o jovem fenômeno do Santos ficou, assim, no banco de reservas.

    Foi uma escolha prudente. E talvez inevitável. Mas o talento de Pelé era grande demais para ficar por muito tempo confinado entre os reservas.

    Feola percebeu que havia chegado a hora de arriscar e, diante do confronto decisivo contra a União Soviética, reorganizou o ataque do Brasil: Pelé entrou no lugar de Altafini e Garrincha. Foi uma das decisões mais importantes da história da Seleção.

    A partir daquele momento, a Copa do Mundo do Brasil mudou de rumo. Nas quartas de final contra o País de Gales, Pelé marcou o gol que classificou a Seleção. Na semifinal, ele arrasou a França do artilheiro Just Fontaine com um hat-trick. Em seguida, veio a final contra a anfitriã Suécia.

    Naquela tarde em Estocolmo, o garoto de Bauru deixou de ser uma promessa e se tornou uma lenda.

    Com o placar em 3 a 1, ele controlou a bola na área, levantou-a por cima do zagueiro e chutou de primeira antes que ela tocasse o chão. Uma jogada que resumia o que ele se tornaria nos anos seguintes: criatividade, coragem, instinto e naturalidade. No final da partida, ele repetiu a dose, marcando o quinto gol dos sul-americanos com uma cabeçada espetacular em contra-ataque que não deu chance ao goleiro.

    Era a ginga que ele havia aprendido nas ruas do Brasil, o futebol transformado em arte. O Brasil venceu por 5 a 2 e conquistou o primeiro título mundial de sua história. Ao apito final, Pelé desabou em lágrimas no gramado. Ao seu redor, os companheiros comemoravam, enquanto do outro lado do oceano um país inteiro se reconhecia finalmente campeão do mundo.

    A promessa feita ao pai, Dondinho, havia sido cumprida. Nascia “O Rei”. 

    Nos anos seguintes, o Santos tornou-se o veículo pelo qual o mundo aprenderia a conhecer Pelé. Hoje estamos acostumados a assistir a todos os jogos pela televisão. Nos anos 60, não era assim. Para assistir ao espetáculo, era preciso estar presente.

    Assim, o Santos começou a viajar. África, Europa, Ásia, Oriente Médio, Américas. O Inter de Angelo Moratti tentou contratá-lo, depois a Juventus de Umberto Agnelli, mas o Peixe sempre se opôs à transferência. Afinal, para onde quer que Pelé fosse, os estádios lotavam. As pessoas queriam vê-lo em campo, mais do que a própria equipe. O número 10 da Juventus estava se tornando um mito global.

    Mas o Santos não era apenas uma trupe itinerante que levava espetáculo aos cinco continentes. Era também uma máquina quase perfeita. Com Pelé em campo, conquistou 26 troféus: 10 campeonatos estaduais, 6 títulos (5 Taças do Brasil e um Torneio Roberto Gomes Pedrosa) e 5 Copas nacionais, duas Copas da Liberdade consecutivas, duas Copas Intercontinentais e uma Supercopa dos Campeões Intercontinentais, impondo-se como um dos times mais fortes do planeta.

    Em 1962, no Chile, Pelé conquistou com o Brasil seu segundo Mundial, embora como espectador devido a uma lesão no adutor sofrida na segunda partida contra a Tchecoslováquia, que o tirou do torneio pelo resto da competição. A situação foi ainda pior em 1966, quando foi vítima de faltas violentíssimas que prejudicaram seu desempenho, e o Brasil foi eliminado na fase de grupos. 

    Com o Santos, ele continuava vencendo. E marcando gols. Disputou ainda centenas de amistosos internacionais. O público pagava o ingresso para assistir ao seu show. E ele retribuía com um repertório inesgotável de dribles, tunéis, sombreros, cabeçadas e gols espetaculares.

    Foi nesses anos que surgiram muitas das lendas ligadas ao seu nome. A mais famosa conta que, durante a guerra civil nigeriana, foi declarada uma trégua para permitir que todos assistissem a uma partida dele. Nenhum jogador de futebol jamais havia sido tão famoso.

    Em 19 de novembro de 1969, chegou um dos momentos mais icônicos de sua carreira: o milésimo gol.

    Há semanas o Brasil fazia a contagem regressiva. Cada partida se tornava um evento nacional. Quando, no Maracanã, surgiu a oportunidade — um pênalti marcado contra o Vasco da Gama —, o tempo pareceu parar. Pelé foi para a marca do pênalti, tomou impulso e marcou.

    Seguiu-se um estrondo. O campo foi invadido. Fotógrafos, jornalistas, cinegrafistas e torcedores transformaram aquele momento em uma celebração coletiva. Mas o que tornou aquela noite realmente especial foram as palavras do protagonista.

    Neste momento de grande emoção para mim, faço um apelo para que ninguém se esqueça das crianças pobres, dos necessitados e das obras de caridade. Defendamos os pobres, defendamos as crianças que precisam. Ajudemos a todos, pelo amor de Deus”. 

    O campeão deu lugar ao homem. O ídolo popular transformou-se definitivamente em símbolo nacional.


  • A ÚLTIMA OBRA-PRIMA: A COPA DO MUNDO DE 1970

    A última grande obra-prima futebolística de Pelé aconteceu no ano seguinte. México 1970. Para muitos, a seleção brasileira mais forte de todos os tempos, com Jairzinho, Gérson, Tostão, Rivelino e, naturalmente, Pelé.

    Na final contra a Itália, aconteceu uma das imagens mais icônicas da história do esporte. Aos 18 minutos, Rivelino cruzou da esquerda para o segundo poste; O Rei saltou mais alto que Tarcisio Burgnich e cabeceou a bola com um salto irreal, passando pelo goleiro Albertosi.

    Burgnich, um dos melhores goleiros da época, não teve como fazer nada: “Antes do jogo, eu dizia a mim mesmo: ele é feito de carne e osso como todo mundo. Depois percebi que não era bem assim”.

    Como escreveria Valdano, ao observar aquela cabeçada, era realmente impossível entender se ele estava subindo da terra ou descendo do céu.

    Boninsegna empatou, mas os verde-ouro seguiram avançando até o placar final de 4 a 1. Pelé também contribuiu para a jogada que levou Carlos Alberto a marcar o quarto gol, considerado por muitos um dos mais bonitos da história da Copa do Mundo. Ao apito final, ele conquistou sua terceira Copa do Mundo, um recorde que até hoje ninguém conseguiu igualar.

    Mas, acima de tudo, foi a consagração definitiva de uma lenda mundial. Para todos, o número 10 do Brasil já havia se tornado O Rei.

    Pouco mais de um ano depois, em 18 de julho de 1971, diante de mais de cem mil espectadores no Maracanã, ele vestiu pela última vez a camisa da Seleção. Já havia conquistado tudo. No entanto, ninguém estava realmente pronto para se despedir dele.

    Quando deixou o campo sob aplausos, tinha apenas trinta anos e era o maior artilheiro da história da Seleção, com 77 gols em 92 partidas. Seu recorde duraria mais de meio século, antes de ser superado por Neymar em setembro de 2023.


  • ALÉM DO FUTEBOL

    Em 1977, quando Warhol o retratou em Nova York, a transição de campeão para ícone já havia se concretizado. No início dos anos 70, ele começou a sentir o peso de uma vida passada sob os holofotes. As turnês intermináveis, as expectativas de um país inteiro e a atenção do mundo todo haviam transformado o futebol em uma responsabilidade permanente. Em 1974, ele anunciou sua aposentadoria do Santos, convencido de que sua trajetória em campo havia chegado ao fim.

    Isso durou pouco. Um ano depois, ele aceitou a proposta do New York Cosmos, da NASL norte-americana, e embarcou na última missão de sua carreira: levar o futebol ao coração dos Estados Unidos.

    Em 1977, chegou também o momento da despedida definitiva. Depois de ajudar a popularizar o futebol nos Estados Unidos com 37 gols em 64 partidas pelo New York Cosmos, Pelé decidiu que era hora de fechar o ciclo.

    Em 1º de outubro, no Giants Stadium, em Nova York, diante de mais de 75 mil espectadores, aconteceu uma partida que mais parecia uma celebração do que um amistoso. De um lado, o Cosmos; do outro, o Santos — os dois times de sua vida. 

    O Rei jogou um tempo com cada camisa, primeiro a do Cosmos e depois a do Santos. Quando deixou o campo definitivamente, o futebol se despediu de um de seus maiores expoentes.

    Ele tinha 36 anos, 1.281 gols marcados segundo os cálculos gerais, 757 gols em 816 partidas oficiais, com uma média de 0,93 gol por jogo e um legado que nenhum número jamais conseguirá medir completamente.

    Ele havia se tornado uma celebridade internacional, um símbolo do Brasil, uma marca global. Frequentava chefes de Estado, artistas e estrelas de cinema. Nenhum outro atleta havia conseguido transitar com tanta naturalidade por mundos aparentemente tão distantes entre si.

    Anos mais tarde, ele resumiria assim: “Pelé é imortal. Pelé é um ídolo. Vocês podem perguntar a qualquer pessoa no mundo se já ouviu falar do Pelé. Ninguém jamais dirá que não”.

    Até Hollywood se deu conta dele. Em 1981, ele participou de “Fuga para a Vitória”, o filme que reuniu na tela estrelas do futebol e do cinema. Ao lado de Sylvester Stallone, Michael Caine e Bobby Moore, Pelé presenteou o público com uma das cenas mais memoráveis da história do cinema esportivo.

    A bicicleta perfeita com a qual ele selou o empate em 4 a 4 no papel do cabo Luis Fernández tornou-se uma imagem atemporal. Antes de filmar a cena, o diretor John Huston disse a ele: “Temos quilômetros e quilômetros de filme, você pode tentar quantas vezes quiser”. E ele respondeu: “Fica tranquilo, só preciso de alguns metros”. Bastou a primeira tomada.

    Aquele gesto icônico e belíssimo contribuiu para alimentar seu mito, mesmo aos olhos de quem nunca tinha visto uma partida do Santos ou da Seleção. Mais uma vez, Pelé havia ultrapassado as fronteiras do futebol.

    Ele fez o mesmo na política, tornando-se ministro do Esporte e tentando combater a corrupção que sufocava o futebol brasileiro. Para o Brasil, ele foi um símbolo de redenção. Para o futebol, um embaixador. Para o mundo, uma das primeiras celebridades verdadeiramente globais.

    No final do século XX, chegaram também os reconhecimentos oficiais. A FIFA, o COI e o IFFHS (Instituto Internacional de História e Estatística do Futebol) o nomearam “Jogador do Século”. Mas o mundo já havia compreendido quem era Pelé muito antes disso.

    Sua morte, em 29 de dezembro de 2022, após uma longa doença, encerrou a vida terrena de um craque lendário, mas não seu mito universal. No Brasil, foram proclamados três dias de luto nacional, enquanto milhões de pessoas em todo o mundo prestaram homenagem a ele.

    Aquele menino chamado Dico não estava mais entre nós. Mas Pelé continuava vivo.

    No fundo, Jorge Valdano estava certo: quando O Rei jogava, nunca ficava claro se ele estava subindo da terra ou descendo do céu.


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