Hall da Fama – Pelé, o Rei do Futebol: jogador lendário e primeiro ícone universal

O mundo o descobriu no Mundial de 1958. Ele tinha dezessete anos, um sorriso tímido e um talento que, no Brasil, prometia maravilhas. Mas quando a seleção desembarcou na Suécia, Pelé ainda não era o protagonista que a história consagraria para a eternidade.

Antes da Copa do Mundo, ele havia sofrido uma lesão no joelho e chegou ao torneio longe de estar em sua melhor forma. O técnico Vicente Feola decidiu, inicialmente, confiar em José Altafini, o futuro Mazzola do futebol italiano. Nas duas primeiras partidas, contra a Áustria e a Inglaterra, o jovem fenômeno do Santos ficou, assim, no banco de reservas.

Foi uma escolha prudente. E talvez inevitável. Mas o talento de Pelé era grande demais para ficar por muito tempo confinado entre os reservas.

Feola percebeu que havia chegado a hora de arriscar e, diante do confronto decisivo contra a União Soviética, reformulou o ataque do Brasil: Pelé, que entrou no lugar de Mazzola, e Garrincha. Foi uma das decisões mais importantes da história da Amarelinha.

A partir daquele momento, a Copa do Mundo do Brasil mudou de rumo. Nas quartas de final contra o País de Gales, Pelé marcou o gol que classificou a seleção. Na semifinal, ele arrasou a França do artilheiro Just Fontaine com um hat-trick. Em seguida, veio a final contra a Suécia, anfitriã do torneio.

Naquela tarde em Estocolmo, o garoto de Bauru deixou de ser uma promessa e se tornou uma lenda.

Com o placar em 3 a 1, ele controlou a bola na área, deu um chapéu no zagueiro e chutou de primeira antes que ela tocasse o chão. Uma jogada que resumia o que ele se tornaria nos anos seguintes: criatividade, coragem, instinto e naturalidade. No final da partida, ele repetiu a dose, marcando o quinto gol dos brasileiros com uma cabeçada espetacular em contra-ataque que não deu chance ao goleiro.

Era a ginga que ele havia aprendido nas ruas do Brasil, o futebol transformado em arte. O Brasil venceu por 5 a 2 e conquistou o primeiro título mundial de sua história. Ao apito final, Pelé desabou em lágrimas no gramado. Ao seu redor, os companheiros comemoravam, enquanto do outro lado do oceano um país inteiro se reconhecia finalmente campeão do mundo.

A promessa feita ao pai, Dondinho, havia sido cumprida. Nascia “O Rei”.

Nos anos seguintes, o Santos tornou-se o veículo pelo qual o mundo aprenderia a conhecer Pelé. Hoje estamos acostumados a assistir a todos os jogos pela televisão. Nos anos 60, não era assim. Para assistir ao espetáculo, era preciso estar presente.

Assim, o Santos começou a viajar. África, Europa, Ásia, Oriente Médio, Américas. O Inter de Angelo Moratti tentou contratá-lo, depois a Juventus de Umberto Agnelli, mas o Peixe sempre se opôs à transferência. Afinal, para onde quer que Pelé fosse, os estádios ficavam lotados. As pessoas queriam vê-lo em campo, mais do que a própria equipe. O número 10 alvinegro estava se tornando um mito global.

Mas o Santos não era apenas uma trupe itinerante que levava espetáculo aos cinco continentes. Era também uma máquina quase perfeita. Com Pelé em campo, conquistou 26 troféus: 10 campeonatos estaduais, 6 títulos (5 Taças do Brasil e um Torneio Roberto Gomes Pedrosa) e 5 Copas nacionais, duas Copas Libertadores, duas Copas Intercontinentais e uma Supercopa dos Campeões Intercontinentais, impondo-se como um dos times mais fortes do planeta.

Em 1962, no Chile, Pelé conquistou com o Brasil seu segundo Mundial, embora como espectador devido a uma lesão no adutor sofrida na segunda partida contra a Tchecoslováquia, que o tirou do torneio pelo resto da competição. A situação foi ainda pior em 1966, quando foi vítima de faltas violentíssimas que prejudicaram seu desempenho, e o Brasil foi eliminado na fase de grupos.

Com o Santos, ele continuava vencendo. E marcando gols. Disputou ainda centenas de amistosos internacionais. O público pagava o ingresso para assistir ao seu show. E ele retribuía com um repertório inesgotável de dribles, tunéis, sombreros, cabeçadas e gols espetaculares.

Foi nesses anos que surgiram muitas das lendas ligadas ao seu nome. A mais famosa conta que, durante a guerra civil nigeriana, foi declarada uma trégua para permitir que todos assistissem a uma partida dele. Nenhum jogador de futebol jamais havia sido tão famoso.

Em 19 de novembro de 1969, chegou um dos momentos mais icônicos de sua carreira: o milésimo gol.

Há semanas o Brasil fazia a contagem regressiva. Cada partida se tornava um evento nacional. Quando, no Maracanã, surgiu a oportunidade — um pênalti marcado contra o Vasco da Gama —, o tempo pareceu parar. Pelé foi até a marca do pênalti, tomou impulso e marcou.

Seguiu-se um estrondo. O campo foi invadido. Fotógrafos, jornalistas, cinegrafistas e torcedores transformaram aquele momento em uma celebração coletiva. Mas o que tornou aquela noite realmente especial foram as palavras do protagonista.

“Neste momento de grande emoção para mim, faço um apelo para que ninguém se esqueça das crianças pobres, dos necessitados e das obras de caridade. Defendamos os pobres, defendamos as crianças que precisam. Ajudemos a todos, pelo amor de Deus”.

O campeão deu lugar ao homem. O ídolo popular transformou-se definitivamente em símbolo nacional.



