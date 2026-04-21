Hall da Fama – Paolo Maldini, o melhor zagueiro da história: a lenda nunca pede permissão

No mundo do futebol, a personalidade nem sempre é uma qualidade valorizada. Técnica e liderança, no entanto, são marcas registradas dos maiores jogadores da história.

A aura que o nome de Paolo Maldini ainda exala, e sempre exalará, em todo o mundo, é incomparável a qualquer outro jogador da Azzurra de todos os tempos, nem mesmo Roberto Baggio.

O melhor zagueiro de todos os tempos, mas não segundo os torcedores: os especialistas, de Henry a Crespo, de Totti a Del Piero, de Romário a Batistuta, expressaram um consenso, que vai além das cores vestidas ao longo da carreira. Apenas duas: as do Milan.