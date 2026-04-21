Com o ex-jogador da seleção alemã sub-21 Marc Oliver Kempf no time titular, os lombardos desperdiçaram uma vantagem de 2 a 0 na partida de volta contra o grande rival Inter de Milão e acabaram perdendo por 2 a 3 (1 a 0).
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Hakan Çalhanoğlu deixa o San Siro em delírio! O Inter de Milão chega à final da Copa graças a uma recuperação alucinante
A partida de ida em Como terminou em 0 a 0. Apenas nove dias antes, o Como havia desperdiçado uma vantagem de 2 a 0 em casa contra o Inter no campeonato e acabado por sofrer uma derrota por 3 a 4. Na temporada 1985/86, o Como havia sido eliminado pela Sampdoria de Gênova em sua única semifinal de copa até então.
Martin Baturina (32′), após passe do ex-jogador do HSV Ignace Van der Brempt, e Lucas Da Cunha (48′) marcaram para a equipe do técnico Cesc Fàbregas. Na fase final, o Inter, liderado pelo brilhante Hakan Calhanoglu, conseguiu a virada: o ex-jogador da Bundesliga (HSV, Leverkusen) marcou duas vezes (69’/86’) e deu a assistência para o terceiro gol, marcado por Petar Susic (89’).
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Reviravolta contra o Como: o Inter enfrentará a Lazio ou a Atalanta na final da Coppa
O robusto zagueiro central Kempf acertou a trave com uma cabeçada (10º minuto). O atacante alemão Nikolas Kühn ficou no banco pelo Como, enquanto o zagueiro do Inter, Yann Bisseck, entrou em campo.
O Inter enfrentará a Lazio ou a Atalanta Bergamo na final, em 13 de maio, em Roma, equipes que empataram em 2 a 2 na partida de ida. A partida de volta será disputada na quarta-feira (21h/DAZN) em Bergamo. O Inter tem, assim, a chance de conquistar seu décimo título da Copa; a última vez que os Nerazzurri chegaram à final foi em 2023. Com uma vantagem de doze pontos na liga sobre o rival milanês, o Milan, o terceiro bicampeonato da história do clube, após 2005/06 e 2009/10, está ao alcance.