Hakan Çalhanoğlu deixa o San Siro em delírio! O Inter de Milão chega à final da Copa graças a uma recuperação alucinante

A partida de ida em Como terminou em 0 a 0. Apenas nove dias antes, o Como havia desperdiçado uma vantagem de 2 a 0 em casa contra o Inter no campeonato e acabado por sofrer uma derrota por 3 a 4. Na temporada 1985/86, o Como havia sido eliminado pela Sampdoria de Gênova em sua única semifinal de copa até então.

Martin Baturina (32′), após passe do ex-jogador do HSV Ignace Van der Brempt, e Lucas Da Cunha (48′) marcaram para a equipe do técnico Cesc Fàbregas. Na fase final, o Inter, liderado pelo brilhante Hakan Calhanoglu, conseguiu a virada: o ex-jogador da Bundesliga (HSV, Leverkusen) marcou duas vezes (69’/86’) e deu a assistência para o terceiro gol, marcado por Petar Susic (89’).