Haji Wright, estrela da seleção americana, é alvo de especulações sobre uma “oferta milionária” em meio a dúvidas sobre se o jogador americano tem potencial para se tornar um atacante capaz de marcar 15 gols na Premier League pelo Coventry

Questionado sobre se essas oportunidades surgirão no Coventry ou se uma oferta adequada poderia levar à aprovação de uma transferência, o ex-atacante do Sky Blues, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com —, disse: “Essa é uma questão difícil. É difícil no caso do Haji Wright porque acho que ele é uma ameaça e causa problemas, e acho que é um bom jogador, mas às vezes eu o vejo e penso que, quando você sobe de nível, não vai ter todas essas chances. Então, o que mais você tem para trazer para esse ataque?

“Acho que o Frank vai tentar reforçar a linha de frente. Acho que eles podem mantê-lo, mas ele não será o atacante principal. Acho que eles vão investir, e é disso que você precisa. Você precisa de um atacante da Premier League que marque entre 10 e 15 gols para manter o time lá em cima. Se eu acho que o Haji Wright pode fazer isso na Premier League? Não tenho certeza.

“O West Ham estava interessado em Haji Wright, então ele é um jogador de valor, com certeza. Mas acho que ele precisa manter a regularidade. E essa é a única dúvida que tenho em relação a Haji Wright.

“Mas não acho que eles vão vendê-lo no verão, a menos que recebam uma grande oferta por ele e isso permita que façam alguns negócios em outras posições. Acho que ele ainda estará no Coventry na próxima temporada.”