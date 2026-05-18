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Haji Wright, estrela da seleção americana, é alvo de especulações sobre uma “oferta milionária” em meio a dúvidas sobre se o jogador americano tem potencial para se tornar um atacante capaz de marcar 15 gols na Premier League pelo Coventry
O histórico de Wright no Coventry: Gols e partidas
Wright teve três temporadas produtivas no futebol inglês, após se tornar a contratação mais cara da história do Coventry em 2023. Ele ainda não atingiu a marca de 20 gols em uma única temporada, mas chegou perto e marcou 49 gols no total pelo Sky Blues em 124 partidas.
Ele registrou seu melhor desempenho pessoal com 17 gols na Championship, quando o Coventry conquistou o título da segunda divisão, encerrando uma ausência de 25 anos da primeira divisão — com comemorações frenéticas pela conquista do título na CBS Arena.
Wright já foi alvo de especulações sobre transferência no passado. O jogador de 28 anos, natural de Los Angeles — que espera disputar a Copa do Mundo em casa com a seleção dos EUA em 2026 —, é considerado pronto para tentar a sorte na Premier League.
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Wright está pronto para ser um atacante da Premier League?
Questionado sobre se essas oportunidades surgirão no Coventry ou se uma oferta adequada poderia levar à aprovação de uma transferência, o ex-atacante do Sky Blues, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com —, disse: “Essa é uma questão difícil. É difícil no caso do Haji Wright porque acho que ele é uma ameaça e causa problemas, e acho que é um bom jogador, mas às vezes eu o vejo e penso que, quando você sobe de nível, não vai ter todas essas chances. Então, o que mais você tem para trazer para esse ataque?
“Acho que o Frank vai tentar reforçar a linha de frente. Acho que eles podem mantê-lo, mas ele não será o atacante principal. Acho que eles vão investir, e é disso que você precisa. Você precisa de um atacante da Premier League que marque entre 10 e 15 gols para manter o time lá em cima. Se eu acho que o Haji Wright pode fazer isso na Premier League? Não tenho certeza.
“O West Ham estava interessado em Haji Wright, então ele é um jogador de valor, com certeza. Mas acho que ele precisa manter a regularidade. E essa é a única dúvida que tenho em relação a Haji Wright.
“Mas não acho que eles vão vendê-lo no verão, a menos que recebam uma grande oferta por ele e isso permita que façam alguns negócios em outras posições. Acho que ele ainda estará no Coventry na próxima temporada.”
Será que a estrela da seleção masculina dos EUA poderia passar a jogar na ala esquerda?
Wright talvez não precise liderar o ataque do Coventry nem ser a principal ameaça de gol da equipe; sua versatilidade permite que Lampard o desloque para as laterais, abrindo espaço para a entrada de um centroavante mais experiente.
Questionado sobre esse ajuste tático, Morrison acrescentou: “Sim, ele pode fazer isso. Então, ele pode jogar pela esquerda. Mas o fato é que, na esquerda, no momento, eles têm um jogador de quem gosto muito, que acho que vai se sair bem na Premier League: o jovem [Ephron] Mason-Clark, que eles trouxeram do Peterborough. Ele tem sido excelente na Championship. E, no final da temporada, ele elevou seu jogo a um nível totalmente novo.
“Há muitos jogadores que irão para a Premier League e se sairão bem, mas ele e [Tatsuhiro] Sakamoto, em ambos os lados, acho que são dois jogadores excepcionais que vão se destacar na Premier League porque são positivos, querem enfrentar os laterais adversários e trabalham duro na marcação defensiva.
“São dois jogadores que, quando os vejo jogando pelo Coventry na Premier League, acho que vão se sair bem. Haverá muitos laterais preocupados com o que esses dois podem trazer para o time. São minhas apostas para terem boas temporadas no ano que vem.”
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Coventry está pronto para investir na janela de transferências de verão
A disputa por vagas pode acabar prejudicando Wright, já que o Coventry promete mais contratações, aproveitando os recursos obtidos com a promoção para a Premier League.
Ele já mostrou o suficiente para sugerir que merece uma oportunidade de provar seu valor entre a elite da Inglaterra, mas todo jogador tem um preço, e a Copa do Mundo lhe proporcionará a maior vitrine possível para exibir seu talento e chamar a atenção de possíveis interessados.