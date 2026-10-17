Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

“Habilidades e inteligência”: técnico do Aston Villa, Unai Emery elogia Johan Manzambi após gol decisivo contra o Newcastle

U. Emery
J. Manzambi
Aston Villa
Newcastle x Aston Villa
Newcastle
Premier League

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, não poupou elogios a Johan Manzambi depois que o meio-campista marcou o único gol da vitória crucial por 1 a 0 sobre o Newcastle United, pela Premier League, no St. James' Park. Emery destacou a qualidade técnica, a inteligência e a força física do jogador e deu uma breve atualização sobre sua condição física.

  • Manzambi garante os pontos para o Aston Villa

    Manzambi foi decisivo na vitória do Aston Villa por 1 a 0 sobre o Newcastle no St. James' Park. Após um início de jogo com ataques de ambos os lados, João Gomes fez um cruzamento preciso aos 36 minutos, e Manzambi cabeceou a bola para superar o goleiro Lukás Hornícek.

    Os visitantes precisaram resistir à pressão da equipe de Matthias Jaissle nos minutos finais, com Zion Suzuki fazendo uma grande defesa para impedir Sven Botman de marcar. O Aston Villa manteve a vantagem e garantiu os três pontos para subir à 12ª posição na tabela.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    Emery encantado com o impacto do meio-campista

    Após a partida, Emery destacou a contribuição geral do autor do gol da vitória. Satisfeito com a adaptação do meio-campista, acrescentou: “Ele tem habilidade e inteligência, e sua força física também é muito importante para nos ajudar na defesa e a disputar os duelos no ataque. Estou muito feliz. É claro que ele marcou mais um gol. Fantástico para ele também.” A cabeçada decisiva elevou para dois seus gols na Premier League nesta temporada.

  • Adaptação ao mais alto nível e preocupações com lesões

    Emery também elogiou a facilidade com que o jogador se adaptou às exigências táticas do Aston Villa desde sua chegada. “Ele teve um impacto muito positivo com suas qualidades e sua vontade de se juntar a nós para enfrentar os mesmos desafios e manter o desempenho dos últimos três ou quatro anos, jogando com regularidade na Premier League, nas primeiras posições, e também na Europa”, observou o técnico.

    No entanto, houve uma pequena preocupação quando Manzambi foi substituído a menos de 20 minutos do fim. “Não sei. Ele estava um pouco cansado e talvez seja algo muscular. Espero que não seja nada grave”, acrescentou Emery.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Qual é o próximo passo do Aston Villa?

    Aston Villa e Newcastle estão agora com oito pontos cada na classificação da Premier League. Emery e seu elenco voltarão rapidamente as atenções para a competição europeia, enquanto se preparam para enfrentar o time norueguês Viking FK na Champions League. Depois desse jogo, o Aston Villa retorna às competições nacionais para um confronto difícil contra o Manchester City.

Próximas partidas
AVL

AVL

Liga dos Campeões

21 de out. de 2026

VIK

VIK

CRY

CRY

Premier League

25 de out. de 2026

NEW

NEW