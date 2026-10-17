“Habilidades e inteligência”: técnico do Aston Villa, Unai Emery elogia Johan Manzambi após gol decisivo contra o Newcastle

Manzambi foi decisivo na vitória do Aston Villa por 1 a 0 sobre o Newcastle no St. James' Park. Após um início de jogo com ataques de ambos os lados, João Gomes fez um cruzamento preciso aos 36 minutos, e Manzambi cabeceou a bola para superar o goleiro Lukás Hornícek.

Os visitantes precisaram resistir à pressão da equipe de Matthias Jaissle nos minutos finais, com Zion Suzuki fazendo uma grande defesa para impedir Sven Botman de marcar. O Aston Villa manteve a vantagem e garantiu os três pontos para subir à 12ª posição na tabela.