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“Habilidades e inteligência”: técnico do Aston Villa, Unai Emery elogia Johan Manzambi após gol decisivo contra o Newcastle
Manzambi garante os pontos para o Aston Villa
Manzambi foi decisivo na vitória do Aston Villa por 1 a 0 sobre o Newcastle no St. James' Park. Após um início de jogo com ataques de ambos os lados, João Gomes fez um cruzamento preciso aos 36 minutos, e Manzambi cabeceou a bola para superar o goleiro Lukás Hornícek.
Os visitantes precisaram resistir à pressão da equipe de Matthias Jaissle nos minutos finais, com Zion Suzuki fazendo uma grande defesa para impedir Sven Botman de marcar. O Aston Villa manteve a vantagem e garantiu os três pontos para subir à 12ª posição na tabela.
- AFP
Emery encantado com o impacto do meio-campista
Após a partida, Emery destacou a contribuição geral do autor do gol da vitória. Satisfeito com a adaptação do meio-campista, acrescentou: “Ele tem habilidade e inteligência, e sua força física também é muito importante para nos ajudar na defesa e a disputar os duelos no ataque. Estou muito feliz. É claro que ele marcou mais um gol. Fantástico para ele também.” A cabeçada decisiva elevou para dois seus gols na Premier League nesta temporada.
Adaptação ao mais alto nível e preocupações com lesões
Emery também elogiou a facilidade com que o jogador se adaptou às exigências táticas do Aston Villa desde sua chegada. “Ele teve um impacto muito positivo com suas qualidades e sua vontade de se juntar a nós para enfrentar os mesmos desafios e manter o desempenho dos últimos três ou quatro anos, jogando com regularidade na Premier League, nas primeiras posições, e também na Europa”, observou o técnico.
No entanto, houve uma pequena preocupação quando Manzambi foi substituído a menos de 20 minutos do fim. “Não sei. Ele estava um pouco cansado e talvez seja algo muscular. Espero que não seja nada grave”, acrescentou Emery.
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Qual é o próximo passo do Aston Villa?
Aston Villa e Newcastle estão agora com oito pontos cada na classificação da Premier League. Emery e seu elenco voltarão rapidamente as atenções para a competição europeia, enquanto se preparam para enfrentar o time norueguês Viking FK na Champions League. Depois desse jogo, o Aston Villa retorna às competições nacionais para um confronto difícil contra o Manchester City.
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