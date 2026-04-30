Habib Beye dá notícias sobre a lesão de Mason Greenwood antes do confronto decisivo do Marselha contra o Nantes

Especulações têm surgido em torno de Greenwood depois que o atacante ficou de fora da escalação titular contra o Nice, levando alguns a questionar se tensões internas teriam influenciado a decisão. No entanto, Beye desmentiu esses rumores, explicando que foi o próprio jogador quem sinalizou um problema físico. “Ele está melhor; está melhorando, mas, após o exame, no dia da partida, o jogador me disse: ‘Estou com muita dor; não posso começar’”, disse Beye aos repórteres.

O técnico do Marselha continua otimista de que a decisão tática de limitar seus minutos na última partida trará benefícios a longo prazo. Ele acrescentou: “Hoje, ele está melhor. Contra o Nice, ele estava menos cansado, e isso nos permitiu recuperá-lo esta semana em um nível físico melhor.” O atacante inglês tem sido a maior ameaça ofensiva do OM nesta temporada, com 25 gols em 41 partidas.