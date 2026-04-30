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Habib Beye dá notícias sobre a lesão de Mason Greenwood antes do confronto decisivo do Marselha contra o Nantes
Revelado o estado físico de Greenwood
Especulações têm surgido em torno de Greenwood depois que o atacante ficou de fora da escalação titular contra o Nice, levando alguns a questionar se tensões internas teriam influenciado a decisão. No entanto, Beye desmentiu esses rumores, explicando que foi o próprio jogador quem sinalizou um problema físico. “Ele está melhor; está melhorando, mas, após o exame, no dia da partida, o jogador me disse: ‘Estou com muita dor; não posso começar’”, disse Beye aos repórteres.
O técnico do Marselha continua otimista de que a decisão tática de limitar seus minutos na última partida trará benefícios a longo prazo. Ele acrescentou: “Hoje, ele está melhor. Contra o Nice, ele estava menos cansado, e isso nos permitiu recuperá-lo esta semana em um nível físico melhor.” O atacante inglês tem sido a maior ameaça ofensiva do OM nesta temporada, com 25 gols em 41 partidas.
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O impacto da lesão de Lille
A origem dos problemas físicos de Greenwood remonta a um confronto acirrado contra o Lille no final do mês passado. Durante aquela partida, o ex-jogador do Manchester United sofreu várias entradas violentas que, evidentemente, deixaram marcas. Beye havia comentado anteriormente que o jogador foi obrigado a suportar um desconforto significativo para permanecer em campo nas semanas seguintes.
“Mason, estamos acompanhando isso desde o início da semana. Ele está muito limitado pela lesão contra o Lille. Já são dois jogos que ele joga com muita dor; não podemos colocá-lo em risco”, explicou o técnico no fim de semana. Tendo atuado apenas nos últimos 30 minutos contra o Nice, a esperança no elenco do OM é que a carga de trabalho controlada permita que ele retorne ao time titular para a viagem a Nantes.
A classificação para a Liga dos Campeões está em jogo
O momento em que Greenwood se lesionou está longe de ser ideal, com o Marselha envolvido em uma disputa acirrada pelas vagas europeias. Apesar de ser um dos maiores clubes da França, a equipe ocupa atualmente a sexta posição na tabela da Ligue 1. Com 53 pontos, o time de Beye está na perseguição ao Lyon e ao Lille, que atualmente detêm as chaves para as últimas vagas na Liga dos Campeões.
O empate contra o Nice foi visto como uma oportunidade perdida, deixando os Phocéens quatro pontos atrás dos quatro primeiros colocados. Para manter vivo o sonho de disputar a principal competição europeia, a vitória contra o Nantes no sábado é considerada essencial. A capacidade de Greenwood de balançar as redes será o fator principal para que o Marselha consiga diminuir essa diferença antes do fim da temporada.
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De olho na reta final
Beye está ansioso para ter seu craque em plena forma para uma sequência decisiva de jogos. Após a partida fora de casa contra o Nantes, o Marselha terá de enfrentar o Le Havre e o Rennes, quinto colocado.
A equipe médica continua acompanhando Greenwood de perto para garantir que não haja recaídas decorrentes da contusão inicial. Dada a importância do jogador para a estrutura ofensiva da equipe, Beye provavelmente o colocará de volta no centro do ataque se os exames mais recentes mostrarem melhora contínua.