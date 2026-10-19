O Manchester City recebe o campeão grego AEK Atenas no Etihad Stadium, pela terceira rodada da Champions League da UEFA. A partida será a 150ª do Manchester City na principal competição europeia, mas a equipe de Enzo Maresca chega pressionada após perder por 4 a 2 em casa para o Paris Saint-Germain no jogo anterior.

As duas equipes estão empatadas com três pontos na tabela da fase de liga, depois de somarem uma vitória e uma derrota nas duas primeiras partidas.

Maresca ressaltou a importância de voltar a vencer na Europa após o revés recente.