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Alvino Hanafi
Traduzido por

Haaland vira dor de cabeça! Maresca cobra reação do Manchester City, enquanto Guehi alerta para o perigo de Jovic nos contra-ataques

Manchester City
E. Maresca
E. Haaland
M. Guehi
Manchester City x AEK Athens
AEK Athens
Liga dos Campeões

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, e o zagueiro Marc Guehi alertaram que a partida contra o AEK Atenas pela Champions League é “muito importante” para o clube. Maresca revelou preocupação com uma possível lesão de Erling Haaland, enquanto Guehi pediu cautela diante do experiente ataque do AEK.

  • Manchester City se prepara para jogo que marcará um momento importante em meio à pressão para reagir

    O Manchester City recebe o campeão grego AEK Atenas no Etihad Stadium, pela terceira rodada da Champions League da UEFA. A partida será a 150ª do Manchester City na principal competição europeia, mas a equipe de Enzo Maresca chega pressionada após perder por 4 a 2 em casa para o Paris Saint-Germain no jogo anterior.

    As duas equipes estão empatadas com três pontos na tabela da fase de liga, depois de somarem uma vitória e uma derrota nas duas primeiras partidas.

    Maresca ressaltou a importância de voltar a vencer na Europa após o revés recente.

  • imago-sport-1084651170.jpgNews Images

    Maresca traz novidades sobre Haaland e exige vitória

    Em entrevista coletiva antes da partida, Maresca revelou que a presença do artilheiro Erling Haaland ainda é dúvida por questões físicas após um período de muitos jogos. “[Erling Haaland] pode estar disponível. Vamos ver”, explicou Maresca. “Ele estava bastante bem ontem, melhor, então vamos ver hoje.”

    “O único que ficará fora por provavelmente oito semanas é Antoine [Semenyo].”

    Ao falar sobre a importância da partida, o técnico italiano acrescentou: “É um jogo muito importante amanhã... Perdemos o último, então precisamos vencer jogos. Vamos tentar vencer a partida com nossos melhores jogadores neste momento.”

  • Guehi alerta companheiros para o perigo dos contra-ataques do AEK

    O zagueiro Marc Guehi endossou o tom cauteloso de quem comanda sua equipe e alertou que o AEK Atenas tem jogadores perigosos no ataque, capazes de causar problemas ao Manchester City nos contra-ataques. “Sabemos que é uma equipe muito boa. Venceu seu primeiro jogo e tem bons atacantes como [Luka] Jovic e Joao Mario”, observou Guehi.

    “São jogadores com muita experiência no ataque e que certamente podem causar problemas. Precisamos estar atentos a isso.”

    “Temos certeza de que virão aqui e tentarão dificultar o jogo, possivelmente buscando nos pegar no contra-ataque”, acrescentou Guehi. “Esse é outro aspecto em que precisamos nos concentrar.”

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    Invencibilidade contra equipes gregas em jogo

    O Manchester City chega ao confronto com um sólido retrospecto contra equipes gregas: está invicto em quatro partidas anteriores por competições da UEFA, sem ter sofrido um gol sequer.

    No entanto, com o AEK descansado após o adiamento de sua partida pelo campeonato nacional no fim de semana, a equipe de Maresca precisará manter a concentração tática durante todo o jogo.

    O City busca três pontos importantes para consolidar sua posição na classificação da Champions League.

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