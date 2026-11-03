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haaland city Getty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Haaland sênior assusta o Manchester City: "Esperamos a sentença e depois vemos o futuro". Para onde ele pode ir? O Real Madrid está de olho

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Erling Haaland é cada vez mais o grande símbolo do Manchester City, sobretudo após a saída de Pep Guardiola e a consequente chegada de Enzo Maresca. Os Citizens começaram bem o ano, embora os resultados tenham piorado nas últimas semanas. Sobre o desempenho do lado azul de Manchester paira, evidentemente, a espada de Dâmocles das possíveis sanções que a Premier League pode impor ao clube, após considerá-lo culpado de mais de 100 infrações financeiras.

O futuro do Man City, em suma, está envolto em mistério e, por consequência, o de seus principais jogadores também, Haaland em primeiro lugar. O norueguês já marcou nove gols nas primeiras nove rodadas da Premier League e tem contrato com o clube até 2034, mas seu pai, Alfe-Inge, não descartou uma possível saída do jogador.

  • "Acho que devemos esperar o resultado do julgamento do recurso. Ele pode terminar rapidamente, embora haja torcedores, clubes rivais e, sobretudo, jornalistas que estão mirando o City neste momento. Então, só precisamos esperar para ver qual será o resultado do recurso".

    "O City acredita ter provas sólidas para demonstrar sua inocência. Acho melhor esperar até que essa decisão seja tomada. Erling só pensa em jogar futebol o máximo possível e está concentrado nisso. Acredito que somos principalmente nós, fora de campo, que pensamos um pouco mais nisso".

    Caso o City sofra uma punição severa, já que corre até o risco de rebaixamento, Haaland obviamente teria mercado em qualquer lugar. Caberia a ele escolher seu próximo clube e, na verdade, pouquíssimos poderiam bancar sua contratação e pagar o salário astronômico que ele receberia. Nesse caso, o Real Madrid estaria na frente da disputa. O clube já o cobiça há algum tempo e tem justamente na posição de camisa 9 uma lacuna no elenco. Ao lado de Mbappé, Haaland poderia formar uma das duplas de ataque mais fortes de todos os tempos.

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