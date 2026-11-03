Erling Haaland é cada vez mais o grande símbolo do Manchester City, sobretudo após a saída de Pep Guardiola e a consequente chegada de Enzo Maresca. Os Citizens começaram bem o ano, embora os resultados tenham piorado nas últimas semanas. Sobre o desempenho do lado azul de Manchester paira, evidentemente, a espada de Dâmocles das possíveis sanções que a Premier League pode impor ao clube, após considerá-lo culpado de mais de 100 infrações financeiras.
O futuro do Man City, em suma, está envolto em mistério e, por consequência, o de seus principais jogadores também, Haaland em primeiro lugar. O norueguês já marcou nove gols nas primeiras nove rodadas da Premier League e tem contrato com o clube até 2034, mas seu pai, Alfe-Inge, não descartou uma possível saída do jogador.