"Acho que devemos esperar o resultado do julgamento do recurso. Ele pode terminar rapidamente, embora haja torcedores, clubes rivais e, sobretudo, jornalistas que estão mirando o City neste momento. Então, só precisamos esperar para ver qual será o resultado do recurso".

"O City acredita ter provas sólidas para demonstrar sua inocência. Acho melhor esperar até que essa decisão seja tomada. Erling só pensa em jogar futebol o máximo possível e está concentrado nisso. Acredito que somos principalmente nós, fora de campo, que pensamos um pouco mais nisso".

Caso o City sofra uma punição severa, já que corre até o risco de rebaixamento, Haaland obviamente teria mercado em qualquer lugar. Caberia a ele escolher seu próximo clube e, na verdade, pouquíssimos poderiam bancar sua contratação e pagar o salário astronômico que ele receberia. Nesse caso, o Real Madrid estaria na frente da disputa. O clube já o cobiça há algum tempo e tem justamente na posição de camisa 9 uma lacuna no elenco. Ao lado de Mbappé, Haaland poderia formar uma das duplas de ataque mais fortes de todos os tempos.