O técnico de Portugal, Jorge Jesus, celebrou sua segunda vitória consecutiva desde que assumiu o comando, levando o atual campeão da Liga das Nações a uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega no Ullevaal Stadium. Os gols de Joao Felix e Goncalo Ramos anularam o empate de Erling Haaland no segundo tempo e deixaram Portugal com três pontos de vantagem na liderança do Grupo A4.

A vitória deixa Portugal com 100% de aproveitamento em dois jogos, após a vitória na estreia contra o País de Gales.

Jesus demonstrou enorme satisfação com a capacidade de seus jogadores de administrar as condições de alta intensidade fora de casa, em Oslo.