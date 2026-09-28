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Haaland neutralizado! Jesus afirma que a Noruega faz parte da elite europeia depois de Portugal sobreviver a um thriller em Oslo
Jesus conduz Portugal à liderança isolada do grupo
O técnico de Portugal, Jorge Jesus, celebrou sua segunda vitória consecutiva desde que assumiu o comando, levando o atual campeão da Liga das Nações a uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega no Ullevaal Stadium. Os gols de Joao Felix e Goncalo Ramos anularam o empate de Erling Haaland no segundo tempo e deixaram Portugal com três pontos de vantagem na liderança do Grupo A4.
A vitória deixa Portugal com 100% de aproveitamento em dois jogos, após a vitória na estreia contra o País de Gales.
Jesus demonstrou enorme satisfação com a capacidade de seus jogadores de administrar as condições de alta intensidade fora de casa, em Oslo.
- Fotoarena
Técnico coloca a Noruega na elite europeia ao analisar a ameaça de Haaland
Em entrevista à Sport TV após a partida, Jesus fez muitos elogios ao time de Stale Solbakken, colocando a Noruega entre as principais seleções da Europa. O treinador de 72 anos destacou a disciplina defensiva exigida dos zagueiros Renato Veiga e Ruben Dias para combater a presença física de Haaland.
Jesus observou que proteger o corredor central com Joao Palhinha e Ruben Neves foi crucial para limitar as chances claras de Haaland.
"Na minha opinião, esta seleção da Noruega é uma das cinco melhores da Europa", afirmou Jesus. "Eles têm um atacante que pode marcar a qualquer momento. Mas nossa linha defensiva, com a ajuda de Palhinha e Neves, foi muito forte pelo corredor central. Mesmo assim, Haaland teve seis finalizações dentro da área e marcou em uma delas."
Substituições táticas em busca do terceiro gol, em vez de defender
Ao abordar suas mudanças táticas tardias, Jesus esclareceu que a entrada de jogadores de ataque descansados, como Bernardo Silva, foi pensada para pegar a Noruega desprevenida, e não para recuar em um bloco baixo. Ele enfatizou que jogos da Liga das Nações não oferecem nenhuma margem para experimentações casuais por causa do peso competitivo.
O técnico elogiou a retenção de bola de Bernardo pelo corredor central durante a pressão no fim.
"Minhas substituições nunca foram feitas com o objetivo de defender o resultado, mas sempre com o objetivo de fazer 3 a 1", explicou Jesus. "Isto não é um amistoso em que técnicos podem experimentar. Aqui, você tenta algo e ou dá certo ou dá errado."
- Ball Raw Images
Portugal volta as atenções para a viagem a Copenhague para enfrentar a Dinamarca
Portugal completa sua recuperação após a partida em Oslo antes de viajar para Copenhague para enfrentar a Dinamarca no Estádio Parken na quinta-feira. Uma terceira vitória seguida consolidaria de vez seu controle sobre o Grupo A4.
A Noruega se prepara para se recuperar fora de casa contra o País de Gales na mesma noite.
Jesus busca manter seu início com 100% de aproveitamento como técnico de Portugal.
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