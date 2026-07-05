Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

Traduzido por

Haaland implacável: a Noruega elimina o Brasil de Ancelotti e avança para as quartas de final da Copa do Mundo; o jogo termina em 2 a 1; agora, o adversário será a Inglaterra ou o México

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Oitavas de final


Brasil x Noruega 1 a 2

Gols: 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).


O Brasil de Carlo Ancelotti e Vinícius Júnior enfrenta a Noruega de Stale Solbakken e Erling Braut Haaland. A terceira partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a classificação de Marrocos e França — que se enfrentarão nas quartas de final —, acontece hoje à noite às 22h (horário italiano) no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York, e pode definir quem enfrentará o vencedor de México x Inglaterra, marcado para as 2h da madrugada, na próxima fase. A seleção brasileira busca o quinto título mundial, mas teve bastante dificuldade para superar o Japão nas oitavas, enquanto os escandinavos, que estão invictos contra o Brasil e nunca chegaram às quartas de final em toda a sua história, eliminaram a Costa do Marfim.






  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES

    90'+10' - GOL DO BRASIL, NEYMAR! Nyland foi pego de surpresa e Neymar marca o gol de honra, em sua despedida da seleção.


    90'+9' – Pênalti para o Brasil! Ostigard dá uma cotovelada na cabeça de Casemiro dentro da área e é marcado pênalti.


    90' - SEGUNDO GOL DA NORUEGA, HAALAND! O craque com a camisa 9 recebe de Schjelderup no vértice da área, chuta com a direita com força total, a bola encosta na trave e passa por Alisson. Sétimo gol de um atacante implacável, que já ultrapassou Messi e Mbappé.


    86' – O Brasil volta a atacar! Casemiro na área, em vez de chutar, cruza para o meio, mas ninguém chega para desviar para o gol.


    85' – Milagre sensacional de Nyland! Chute de Danilo Santos, lançado em direção à área, com Ajer desviando e tirando o goleiro da jogada: um salto majestoso, defesa e escanteio.


    80' – NORUEGA NA FRENTE, HAALAND IMPIEDOSO! Ótimo cruzamento pela esquerda de Schjelderup; o atacante do Manchester City salta na frente de Gabriel Magalhães e marca de cabeça o gol de 1 a 0, na primeira bola boa na área: sexto gol na Copa do Mundo para o atacante; o Brasil continua perdendo para a Noruega.



    75' – Desta vez, é Alisson quem salva o Brasil: Schjelderup recebe passe de Haaland e chuta da esquerda; o goleiro do Liverpool defende.


    67' – Mais uma vez a Noruega: Ajer dá passe em espaço apertado para Bobb, que avança e cruza com a parte externa do pé; Haaland, mais uma vez, não consegue alcançar a bola por um fio.


    66' – Oportunidade para a Noruega, com Alisson saindo mal e a bola passando: Haaland, a dois passos da meta, não consegue desviar.


    64' – Nyland de novo! A bola chega para Bruno Guimarães, mas o goleiro norueguês sai e salva mais uma vez.


    62' – Nyland imbatível; desta vez, defende o chute de direita de Rayan.


    60' – Endrick desperdiça um gol incrível! Recém-entrado, recebe passe de Vinicius com um belíssimo passe de fora de área: cara a cara com Nyland, ele, inacreditavelmente, chuta para fora.


    45'+5' – Brasil perto do gol. Passe cruzado de Casemiro na área para Martinelli, que por pouco não alcança a bola de cabeça para mandá-la para o fundo da rede.


    45'+3' – A Noruega quase abre o placar. Haaland avança entre os dois zagueiros brasileiros, a bola chega a Odegaard: o meio-campista do Arsenal chuta direto nas mãos de Alisson.


    40' – O Brasil de novo! Odegaard perde uma bola crucial ao sair do gol; Martinelli recupera e abre para Vinicius: dois dribles e Nyland salva mais uma vez.


    35' – Odegaard tenta a sorte, cortando para o pé esquerdo na entrada da área e chutando na parte externa da rede.


    30' – Oportunidade para o Brasil! Martinelli avança pela esquerda, chega à pequena área e cruza, mas Nyland consegue desviar com o pé e afastar o perigo.


    14' – BRUNO GUIMARÃES ERRA O PÊNALTI, NYLAND DEFENDE! O meio-campista do Newcastle chuta mal, na altura média à esquerda do goleiro da Noruega, que defende.


    12' – PÊNALTI PARA O BRASIL! Falta grave de Ajer sobre Cunha dentro da área; o árbitro Elfath não vê a falta, mas é alertado pelo VAR e marca o pênalti.


    3' – GOL ANULADO PARA A NORUEGA! Sorloth recebe um passe em profundidade, dá um passe para trás na área para Berg, que chuta por baixo da trave: gol anulado por impedimento do atacante do Atlético de Madrid.

    • Publicidade

  • O RESUMO DA PARTIDA:

    Brasil x Noruega 1 a 2

    Gols: 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).



    BRASIL (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Rayan (a partir dos 68' Danilo Santos), Bruno Guimarães (a partir dos 79' Ederson), Casemiro, Vinicius; Cunha (a partir dos 58' Endrick), Gabriel Martinelli (a partir dos 68' Neymar). Técnico: Ancelotti.


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer (a partir dos 90'+5 Ostigard), Ryerson (a partir dos 63' Aursnes); Odegaard, Berge, Berg; Nusa (a partir dos 46' Schjelderup), Sorloth (a partir dos 46' Bobb), Haaland. Técnico: Solbakken.


    Árbitro: Elfath (EUA)

    Avisados: Neymar (B)

    Expulsos: -

    Assistências: Schjelderup (N), Schjelderup (N).

    Notas: Bruno Guimarães (B) perde pênalti aos 14'

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google