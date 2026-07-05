Haaland implacável: a Noruega elimina o Brasil de Ancelotti e avança para as quartas de final da Copa do Mundo; o jogo termina em 2 a 1; agora, o adversário será a Inglaterra ou o México

90'+10' - GOL DO BRASIL, NEYMAR! Nyland foi pego de surpresa e Neymar marca o gol de honra, em sua despedida da seleção.





90'+9' – Pênalti para o Brasil! Ostigard dá uma cotovelada na cabeça de Casemiro dentro da área e é marcado pênalti.





90' - SEGUNDO GOL DA NORUEGA, HAALAND! O craque com a camisa 9 recebe de Schjelderup no vértice da área, chuta com a direita com força total, a bola encosta na trave e passa por Alisson. Sétimo gol de um atacante implacável, que já ultrapassou Messi e Mbappé.





86' – O Brasil volta a atacar! Casemiro na área, em vez de chutar, cruza para o meio, mas ninguém chega para desviar para o gol.





85' – Milagre sensacional de Nyland! Chute de Danilo Santos, lançado em direção à área, com Ajer desviando e tirando o goleiro da jogada: um salto majestoso, defesa e escanteio.





80' – NORUEGA NA FRENTE, HAALAND IMPIEDOSO! Ótimo cruzamento pela esquerda de Schjelderup; o atacante do Manchester City salta na frente de Gabriel Magalhães e marca de cabeça o gol de 1 a 0, na primeira bola boa na área: sexto gol na Copa do Mundo para o atacante; o Brasil continua perdendo para a Noruega.









75' – Desta vez, é Alisson quem salva o Brasil: Schjelderup recebe passe de Haaland e chuta da esquerda; o goleiro do Liverpool defende.





67' – Mais uma vez a Noruega: Ajer dá passe em espaço apertado para Bobb, que avança e cruza com a parte externa do pé; Haaland, mais uma vez, não consegue alcançar a bola por um fio.





66' – Oportunidade para a Noruega, com Alisson saindo mal e a bola passando: Haaland, a dois passos da meta, não consegue desviar.





64' – Nyland de novo! A bola chega para Bruno Guimarães, mas o goleiro norueguês sai e salva mais uma vez.





62' – Nyland imbatível; desta vez, defende o chute de direita de Rayan.





60' – Endrick desperdiça um gol incrível! Recém-entrado, recebe passe de Vinicius com um belíssimo passe de fora de área: cara a cara com Nyland, ele, inacreditavelmente, chuta para fora.





45'+5' – Brasil perto do gol. Passe cruzado de Casemiro na área para Martinelli, que por pouco não alcança a bola de cabeça para mandá-la para o fundo da rede.





45'+3' – A Noruega quase abre o placar. Haaland avança entre os dois zagueiros brasileiros, a bola chega a Odegaard: o meio-campista do Arsenal chuta direto nas mãos de Alisson.





40' – O Brasil de novo! Odegaard perde uma bola crucial ao sair do gol; Martinelli recupera e abre para Vinicius: dois dribles e Nyland salva mais uma vez.





35' – Odegaard tenta a sorte, cortando para o pé esquerdo na entrada da área e chutando na parte externa da rede.





30' – Oportunidade para o Brasil! Martinelli avança pela esquerda, chega à pequena área e cruza, mas Nyland consegue desviar com o pé e afastar o perigo.





14' – BRUNO GUIMARÃES ERRA O PÊNALTI, NYLAND DEFENDE! O meio-campista do Newcastle chuta mal, na altura média à esquerda do goleiro da Noruega, que defende.





12' – PÊNALTI PARA O BRASIL! Falta grave de Ajer sobre Cunha dentro da área; o árbitro Elfath não vê a falta, mas é alertado pelo VAR e marca o pênalti.





3' – GOL ANULADO PARA A NORUEGA! Sorloth recebe um passe em profundidade, dá um passe para trás na área para Berg, que chuta por baixo da trave: gol anulado por impedimento do atacante do Atlético de Madrid.