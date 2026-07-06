Haaland está cada vez mais arrasador: acabaram-se as desculpas para tentar menosprezá-lo

Com Haaland, todos os argumentos possíveis foram usados: “é fácil marcar se você joga no City…”, “é fácil marcar contra times menores”, “ele não decide os jogos importantes” e assim por diante, na tentativa de minimizar os números impressionantes do centroavante norueguês. Alguém até achou que ia se dar bem destacando o desempenho “negativo” dele na final da Liga dos Campeões contra a Inter, um desempenho que, ao contrário, Christian Vieri — alguém que entende um pouco das responsabilidades da posição de centroavante — explicou muito bem. Mas mesmo isso não agradou a alguns.





“Com as defesas de hoje, todos os atacantes são bons”. Aí está mais um refrão enjoativo que surge sempre que os números de Erling Haaland sugeririam, na verdade, o silêncio. Pena que, “com as defesas de hoje”, nem todos consigam marcar com a mesma facilidade. Pareceria um conceito óbvio, mas nada disso. Não agrada. Ontem, Erling Haaland colocou em enorme dificuldade um dos zagueiros centrais mais cotados do mundo, Gabriel, recém-campeão da Inglaterra e finalista da Liga dos Campeões. Ele passou por Alisson com facilidade, venceu o duelo físico com Marquinhos, um dos zagueiros mais vitoriosos da história recente e capitão do PSG, capaz de conquistar as duas últimas Ligas dos Campeões. Marcou de cabeça. Marcou com um chute forte de fora da área. Liderou a equipe, mantendo-a compacta na pressão nos minutos mais delicados entre o primeiro e o segundo gol. Ajudou os companheiros na fase defensiva.