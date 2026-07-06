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almeno credo haaland norvegiaGetty Images
Renato Maisani

Traduzido por

Haaland está cada vez mais arrasador: acabaram-se as desculpas para tentar menosprezá-lo

Especiais e Opinião
Opinion
Brasil x Noruega
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Noruega
Copa do Mundo
E. Haaland

Erling Haaland é o melhor atacante do mundo. Negar isso hoje — caso haja alguém tão ousado a ponto de fazê-lo — não passaria de uma tentativa bizarra de alimentar uma guerra de ideais, algo que no futebol — mas não só — se tornou um exercício destinado a evitar admitir que se estava errado.


Afinal, como se sabe, o papel dos comentaristas é se posicionar, e é claro que alguns erros de interpretação podem ser admitidos; mas quando os fatos desmentem de forma tão contundente uma posição tomada, tentar inventar desculpas e se agarrar a qualquer pretexto em vez de admitir que se errou torna-se apenas uma tentativa desesperada de sair bem na foto. Spoiler: quase sempre essa tentativa fracassa miseravelmente.

  • Com Haaland, todos os argumentos possíveis foram usados: “é fácil marcar se você joga no City…”, “é fácil marcar contra times menores”, “ele não decide os jogos importantes” e assim por diante, na tentativa de minimizar os números impressionantes do centroavante norueguês. Alguém até achou que ia se dar bem destacando o desempenho “negativo” dele na final da Liga dos Campeões contra a Inter, um desempenho que, ao contrário, Christian Vieri — alguém que entende um pouco das responsabilidades da posição de centroavante — explicou muito bem. Mas mesmo isso não agradou a alguns.


    “Com as defesas de hoje, todos os atacantes são bons”. Aí está mais um refrão enjoativo que surge sempre que os números de Erling Haaland sugeririam, na verdade, o silêncio. Pena que, “com as defesas de hoje”, nem todos consigam marcar com a mesma facilidade. Pareceria um conceito óbvio, mas nada disso. Não agrada. Ontem, Erling Haaland colocou em enorme dificuldade um dos zagueiros centrais mais cotados do mundo, Gabriel, recém-campeão da Inglaterra e finalista da Liga dos Campeões. Ele passou por Alisson com facilidade, venceu o duelo físico com Marquinhos, um dos zagueiros mais vitoriosos da história recente e capitão do PSG, capaz de conquistar as duas últimas Ligas dos Campeões. Marcou de cabeça. Marcou com um chute forte de fora da área. Liderou a equipe, mantendo-a compacta na pressão nos minutos mais delicados entre o primeiro e o segundo gol. Ajudou os companheiros na fase defensiva.

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  • “Ele não contribui muito para a equipe, é só um jogador de área”: mais um clichê insuportável. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Mas, de qualquer forma, talvez tenhamos esquecido o que se espera de um número 9. Ou seja, marcar gols, de preferência decisivos. E ninguém faz os gols que Haaland faz. Portanto, a essa altura, restam apenas dois caminhos: admitir que se enganaram ou inventar outra desculpa. Conhecendo Haaland, porém, sabemos que ele provavelmente vai derrubar essa também.

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